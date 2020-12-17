Новый образ жизни и новые возможности с инновационным дизайном телевизоров LG

Мировые тенденции указывают на то, что именно гибкие дисплеи станут лидерами в телевизионной сфере будущего

В сфере бытовой техники, под форм-фактором всегда подразумевается физический размер и форма конкретного продукта. В телевизионной индустрии, форм-фактор, в основном, определяется преимуществами использования передовых технологий в дисплеях.

Основная причина, почему разработка инноваций для форм-фактора особенно имеет значение при создании современных моделей телевизоров, заключается в том, чтобы решить проблему, связанную с тем, что стагнация в технологической отрасли обычно означает неактуальность. Иными словами, технологии, в которых нет инноваций, очень быстро уступят место инновационным технологиям.









Также существуют и другие причины для постоянного обновления форм-факторов будущих телевизоров: постоянно увеличивающаяся мобильность потребителей, конвергенция технических приборов, эволюция в сторону интеллектуальных устройств и многие другие. Эти факторы подготовили почву для появления телевизора с таким форм-фактором, который не только дополнит образ жизни потребителей, а и подойдет для любого пространства или помещения.

LG SIGNATURE OLED R – это ответ LGElectronics (LG) на призыв отрасли и потребителей к созданию абсолютно нового и инновационного форм-фактора для телевизоров. Представляя новейшую парадигму в телевизионном пространстве, ранняя версия этой футуристической модели вызвала много удивления и ажиотажа, когда была впервые представлена миру в начале прошлого года.





До недавних пор телевизоры рассматривались потребителями в качестве обычной бытовой техники или крупного функционального блока, который занимает много места. LG SIGNATURE OLED R стал первой «пробой пера» компании в стремлении переписать устоявшийся свод правил и изменить представление потребителей о том, чем является и чем может быть телевизор. LG SIGNATURE OLED R – это воплощение образа жизни и абсолютно нового пользовательского опыта, который подчеркивает ценность используемого пространства.









Телевизор LG с гибким дисплеем позволяет клиентам управлять пространством в помещении без ограничений, поскольку исчезающий экран позволяет использовать всю площадь комнаты, когда вы не используете телевизор. Стандартные модели сложно игнорировать, как и наличие большого черного дисплея в помещении, когда телевизор выключен. Предложения, которые включают в себя проекторы с экранами, исчезающими в потолке или телевизоры за раздвижными панелями, имеют свой собственный набор недостатков, таких как лишняя трата времени и дополнительные навыки по установке. В отличие от таких опций, LG SIGNATURE OLED R имеет возможность изменять размер экрана в зависимости от желаемого контента: Full View для иммерсивного просмотра, Line View для просмотра новостей или различных передач и Zero View для того, чтобы полностью скрыть экран и использовать базу в качестве звуковой панели премиум-класса.





Технология OLED-дисплеев играет ключевую роль в создании нового, инновационного форм-фактора, поскольку светоизлучающие диоды в OLED-дисплеях не требуют задней подсветки, необходимой для обычных жидкокристаллических телевизоров. Гибкость OLED-дисплеев позволяет создавать разнообразные интересные и тонкие конструкции для дизайна телевизоров и все это происходит без ущерба для качества изображения, а благодаря невероятному коэффициенту контрастности всем OLED-телевизорам присущи как насыщенные яркие цвета, так и глубокий черный цвет с широким углом обзора.









Для производителей телевизоров инновационный форм-фактор не только повысит конкурентное преимущество, а и предоставит эффективный способ выделить определенные модели в сфере ТВ. Устройство, которое поможет покупателям переосмыслить ценность пространства благодаря выдвижному дисплею, станет неоспоримым фаворитом, с которым никогда не сможет сравниться ни один телевизор с жидкокристаллическим дисплеем. Поэтому для того, чтобы добиться успеха, инновации в форм-факторе должны предлагать нечто большее, чем просто изменения в дизайне. В случае LG SIGNATURE OLED R - реальные преимущества для потребителей заключаются в интуитивно понятном интерфейсе, эксклюзивном контенте и получении нового, уникального пользовательского опыта.





Новые технологии делают возможным создание таких инноваций, как LG SIGNATURE OLED R, но именно воображение - это то, что будет способствовать развитию сферы производства телевизоров вместе с появлением дисплеев следующего поколения.