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Кондиционер LG DUAL Cool, Dual Inverter, до 27 м², низкое энергопотребление, умный дом ThinQ
Кондиционер LG DUAL Cool, Dual Inverter, до 27 м², низкое энергопотребление, умный дом ThinQ
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
-
Тип кондиционера
-
Настенная сплит система
-
Режим Лето/Зима
-
•
-
Тип мотора
-
DUAL Inverter Compressor™
-
Максимальная площадь охлаждения, м²
-
до 27
-
Мощность охлаждения, кВт.
-
2.64
-
Мощность обогрева, кВт.
-
2.7
-
Класс энергоэффективности (Охлаждение/Обогрев)
-
А/А
-
Потребление электроэнергии (охлаждение/обогрев), кВт*ч/год
-
383 / -
-
Диапазон рабочей температуры (охлаждение), ⁰C
-
18 ~ +48
-
Диапазон рабочей температуры (обогрев), ⁰C
-
-10 ~ +24
-
Тип
-
R410A
-
Количество, грамм
-
770
-
Дополнительная заправка, г/м
-
20
-
Управление
-
Капиллярный
-
Коэффициент глобального потепления
-
2087.5
-
Уровень шума, охлаждение (Макс/Высокий/Средний/Низкий/Мин), дБ.
-
- / 42 / 36 / 28 / 21
-
Уровень шума, обогрев (Макс/Высокий/Средний/Низкий/Мин), дБ.
-
- / 42 / 36 / 31
-
Габариты без упаковки (ШхВхГ), мм
-
754 x 308 x 189
-
Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм
-
803 x 377 x 242
-
Вес без упаковки, кг
-
7.8
-
Вес в упаковке, кг
-
9.5
-
Скорость вращения при охлаждении, об/мин (Мин ~ Макс)
-
230 ~ 1000
-
Скорость вращения при обогреве, об/мин (Мин ~ Макс)
-
230 ~ 1000
-
Уровень шума, охлаждение, дБ
-
50
-
Уровень шума, обогрев, дБ
-
52
-
Габариты без упаковки (ШхВхГ), мм
-
717 x 495 x 230
-
Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм
-
837 x 531 x 317
-
Вес без упаковки, кг
-
25.7
-
Вес в упаковке, кг
-
27.5
-
Жидкость, мм/[дюймы]
-
6.35 [1/4]
-
Газ, мм/[дюймы]
-
9.52 [3/8]
-
Дренажный шланг (внутренний/наружный), мм
-
16.0/21.5
-
Длина шлангов (мин ~ средняя ~ макс), м
-
3 ~ 7.5 ~ 15
-
Максимальный перепад по высоте (между внутренним и наружным блоками), м
-
7
-
Wi-Fi
-
●
-
UVnano™
-
-
-
Автоматическая очистка
-
●
-
Ионизация
-
-
-
Таймер
-
до 24 часов
-
Антикоррозионное покрытие GoldFin™
-
●
-
Регулировка по горизонтали
-
-
-
Регулировка по вертикали
-
6 ступеней
-
Быстрое охлаждение / Быстрый нагрев (Jet Cool)
-
● / ●
-
Технология Energy Control
-
●
-
Внутренний блок
-
●
-
Наружный блок
-
●
-
Инструкция по эксплуатации
-
●
-
Пульт управления
-
●
-
1 год
-
●
-
10 лет на компрессор
-
●
-
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