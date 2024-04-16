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Стиральная машина с сушкой LG 7/4 кг - AI DD™ | Steam™

Функции

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Стиральная машина с сушкой LG 7/4 кг - AI DD™ | Steam™

Стиральная машина с сушкой LG 7/4 кг - AI DD™ | Steam™

F2V5HG1W
  • Front View
  • Front view with door open
  • Close up view
  • Close up view
  • Close up view
  • Closeup view
  • Detergent drawer
  • Left perspective view
  • Top view
  • Left-Side View
  • Side view with door open
  • Right-side view
  • Right perspective view
  • Side View
  • ReaR View
Front View
Front view with door open
Close up view
Close up view
Close up view
Closeup view
Detergent drawer
Left perspective view
Top view
Left-Side View
Side view with door open
Right-side view
Right perspective view
Side View
ReaR View

Основные характеристики

  • ﻿AI DD™ - Искусственный интеллект
  • EcoHybrid
  • Стирка 2в1: стирка + сушка
  • Steam™ - Удаление аллергенов
  • Загрузка: 7/4 кг
Больше
Умная забота о ваших вещах3

Умная забота о ваших вещах

Технология AI DD™ (Искусственный Интеллект) подбирает самый оптимальный режим стирки для вашего белья, распознавая не только вес, но и тип ткани,определяя до 20 000 различных ее характеристик.

*Испытание проведено компанией Intertek в марте 2019 г. Цикл стирки хлопка с 2 кг нижнего белья по сравнению с обычным циклом стирки хлопка LG (сравните модели F4V9RWP2W и FC1450S2W). Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.V

Экономьте воду и время с функцией EcoHybrid

Экономьте воду и время с функцией EcoHybrid

Технология EcoHybrid позволяет экономить воду или сократить цикл сушки. Выберите либо режим экономичной сушки без использования воды для конденсации, либо стандартный режим сушки, который сокращает общий цикл сушки и снижает энергопотребление.
Стиральная машина с сушкой LG F4V5VG2S AI DD™ 9/6 кг, стирка и сушка в одной машине
Машина-универсал

Стирка и сушка в одной машине

Универсальная стиральная машина LG с функцией сушки – еще один лидер на рынке технологий для дома. Сэкономьте место дома, применив его с пользой для семьи.
Функция «Пара» (Steam)

Более гигиеничная стирка

Технология LG Steam ™ удалает количество аллергенов на 99,9% , такие как пылевые клещи, вызывающих аллергию.

*Удаление до 99,9% аллергенов подтверждено Британской ассоциацией по борьбе с аллергией (BAF)
*Испытание проведено компанией Intertek в декабре 2018 года на основе стандарта AATCC. Цикл стирки хлопка с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки хлопка без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
*Дополнительная функция «Разглаживание складок» доступна для 6 режимов стирки.

Стиральная машина с сушкой LG F4V5VG2S AI DD™ 9/6 кг, технология Steam ™, удаление аллергенов до 99,9%

Устранение аллергенов на 99,9%

При помощи функции пара Steam
Увеличенный срок службы3
Срок службы

Увеличенный срок службы

Элегантная дверь из закаленного стекла более устойчива к внешним воздействиям. Лифтеры из прочного и гигиенически чистого материала - нержавеюшей стали.

* Испытание проведено компанией Intertek в июле 2013 г. Бактерицидное действие доказано для бактерии P.aeruginosa на нержавеющей стали по сравнению с первоначальным количеством бактерий через 12 дней.

Стиральная машина с сушкой LG F4V5VG2S AI DD™ 9/6 кг, элегантный дизайн

Более элегантный дизайн

Улучшенный дисплей и увеличенная ручка управления с металлическим покрытием.

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

Tech-spec

Характеристики

  • Макс. вес белья для стирки (кг)

    7.0

  • Размеры продукта (ШxВxГ мм)

    600x850x475

  • Функция «Пар» (Steam)

    Да

Все характеристики

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

  • Добавление вещи

    Да

  • Звуковой сигнал вкл/выкл

    Да

  • Замок от детей

    Да

  • ColdWash

    Нет

  • Отсрочка завершения стирки

    Нет

  • Уровень моющего средства

    Нет

  • Подсветка барабана

    Нет

  • Очистка ezDispense

    Нет

  • Предварительная стирка

    Да

  • Дистанционный пуск

    Да

  • Полоскание+

    Да

  • Полоскание + Отжим

    Нет

  • Уровень кондиционера

    Нет

  • Вращение

    1200/1000/800/600/400/Без отжима

  • Функция «Пар» (Steam)

    Нет

  • Температура

    Холодная/20/30/40/60/95℃

  • Очистка барабана

    Нет

  • TurboWash

    Нет

  • Отжим

    Нет

  • Wi-Fi

    Да

  • Простой уход за складками

    Нет

ШТРИХКОД

  • Штрих-код

    8806096026427

МОЩНОСТЬ

  • Макс. вес белья для сушки (кг)

    5.0

  • Макс. вес белья для стирки (кг)

    7.0

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

  • Тип дисплея

    механический + сенсорный

  • Таймер задержки

    3-19 часов

  • Индикатор блокировки дверцы

    Да

  • Значок индикатора

    18:88

РАЗМЕРЫ И ВЕС

  • Размеры ящика (ШxВxГ мм)

    660x890x580

  • Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)

    535

  • Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм)

    1015

  • Размеры продукта (ШxВxГ мм)

    600x850x475

  • Вес с упаковкой (кг)

    67.0

  • Масса (кг)

    63.0

ЭНЕРГИЯ

  • Класс энергоэффективности (стирка)

    B

ФУНКЦИИ

  • Технология 6 Motion DD

    Да

  • Добавление вещи

    Да

  • AI DD

    Да

  • Автоматический перезапуск

    Да

  • Centum System

    Нет

  • Лифтеры

    Плоский стальной барабан из нержавеющей стали

  • Подсветка барабана

    Нет

  • Гофрирование внутри барабана

    Да

  • Сигнал окончания цикла

    Да

  • ezDispense

    Нет

  • Система обнаружения пены

    Да

  • Инверторный двигатель с прямым приводом

    Да

  • Ножки для регулировки уровня

    Да

  • LoadSense

    Нет

  • Барабан из нержавеющей стали

    Да

  • Функция «Пар» (Steam)

    Да

  • Функция «Пар+» (Steam+)

    Нет

  • TurboWash360˚

    Нет

  • Тип

    Стиральная машина с фронтальной загрузкой

  • Датчик вибраций

    Да

  • Подключение воды (горячая / холодная)

    Только холодная

  • Уровень воды

    Авто

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

  • Цвет корпуса

    Белый

  • Тип дверцы

    Крышка из черного тонированного закаленного стекла

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ

  • Совместимость с LG TWINWash

    Нет

ПРОГРАММЫ

  • Детская одежда

    Да

  • Гипоаллергенная (стирка)

    Да

  • Автоматическая стирка

    Нет

  • Одежда малыша

    Нет

  • Одежда для малышей

    Нет

  • Освежить постельное белье

    Нет

  • Постельное белье

    Нет

  • Холодная Стирка

    Нет

  • Цветные ткани

    Нет

  • Хлопок

    Да

  • Хлопок+

    Нет

  • Темные ткани

    Нет

  • Деликатная

    Да

  • Двойное полоскание

    Нет

  • Моя программа

    Да

  • Пуховик

    Нет

  • Классические рубашки

    Нет

  • Только сушка

    Да

  • Пуховые вещи

    Нет

  • Повседневная

    Да

  • Эко 40-60

    Да

  • Бережная

    Нет

  • Гигиена

    Нет

  • Интенсивно 60

    Нет

  • Джинсы

    Нет

  • Смешанная

    Да

  • Одна рубашка

    Нет

  • Верхняя одежда

    Нет

  • Стирка от шерсти питомцев

    Нет

  • Быстро 14

    Да

  • Быcтpо 30

    Нет

  • Быстрая стирка

    Нет

  • Быстрая стирка+сушка

    Нет

  • После дождя

    Нет

  • Освежить

    Нет

  • Только полоскание

    Нет

  • Пoлocк.+Отжим

    Нет

  • Школьная форма

    Нет

  • Бecшyмнaя

    Нет

  • Один предмет одежды

    Нет

  • Забота о здоровье

    Нет

  • Рукава и воротники

    Нет

  • Малая загрузка

    Нет

  • Умное полоскание

    Нет

  • Отжим

    Нет

  • Спортивная одежда (Для активного отдыха)

    Нет

  • Удаление пятен

    Нет

  • Освежение паром

    Нет

  • Полотенца

    Нет

  • Очистка барабана

    Да

  • TurboWash 39

    Нет

  • TurboWash 49

    Нет

  • TurboWash 59

    Да

  • Стирка+сушка

    Да

  • Только стирка

    Нет

  • Шерсть

    Да

УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

  • Цикл загрузки

    Да

  • Мониторинг энергопотребления

    Да

  • Удаленный пуск и контроль цикла

    Да

  • Умная диагностика

    Да

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Да

  • Функция Tub Clean Coach

    Да

  • Умное сопряжение

    Да

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