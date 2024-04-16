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Стиральная машина с сушкой LG 7/4 кг - AI DD™ | Steam™
*Испытание проведено компанией Intertek в марте 2019 г. Цикл стирки хлопка с 2 кг нижнего белья по сравнению с обычным циклом стирки хлопка LG (сравните модели F4V9RWP2W и FC1450S2W). Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.V
Более гигиеничная стирка
*Удаление до 99,9% аллергенов подтверждено Британской ассоциацией по борьбе с аллергией (BAF)
*Испытание проведено компанией Intertek в декабре 2018 года на основе стандарта AATCC. Цикл стирки хлопка с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки хлопка без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
*Дополнительная функция «Разглаживание складок» доступна для 6 режимов стирки.
* Испытание проведено компанией Intertek в июле 2013 г. Бактерицидное действие доказано для бактерии P.aeruginosa на нержавеющей стали по сравнению с первоначальным количеством бактерий через 12 дней.
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Характеристики
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
7.0
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600x850x475
-
Функция «Пар» (Steam)
Да
Все характеристики
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
-
Добавление вещи
Да
-
Звуковой сигнал вкл/выкл
Да
-
Замок от детей
Да
-
ColdWash
Нет
-
Отсрочка завершения стирки
Нет
-
Уровень моющего средства
Нет
-
Подсветка барабана
Нет
-
Очистка ezDispense
Нет
-
Предварительная стирка
Да
-
Дистанционный пуск
Да
-
Полоскание+
Да
-
Полоскание + Отжим
Нет
-
Уровень кондиционера
Нет
-
Вращение
1200/1000/800/600/400/Без отжима
-
Функция «Пар» (Steam)
Нет
-
Температура
Холодная/20/30/40/60/95℃
-
Очистка барабана
Нет
-
TurboWash
Нет
-
Отжим
Нет
-
Wi-Fi
Да
-
Простой уход за складками
Нет
ШТРИХКОД
-
Штрих-код
8806096026427
МОЩНОСТЬ
-
Макс. вес белья для сушки (кг)
5.0
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
7.0
УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ
-
Тип дисплея
механический + сенсорный
-
Таймер задержки
3-19 часов
-
Индикатор блокировки дверцы
Да
-
Значок индикатора
18:88
РАЗМЕРЫ И ВЕС
-
Размеры ящика (ШxВxГ мм)
660x890x580
-
Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)
535
-
Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм)
1015
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600x850x475
-
Вес с упаковкой (кг)
67.0
-
Масса (кг)
63.0
ЭНЕРГИЯ
-
Класс энергоэффективности (стирка)
B
ФУНКЦИИ
-
Технология 6 Motion DD
Да
-
Добавление вещи
Да
-
AI DD
Да
-
Автоматический перезапуск
Да
-
Centum System
Нет
-
Лифтеры
Плоский стальной барабан из нержавеющей стали
-
Подсветка барабана
Нет
-
Гофрирование внутри барабана
Да
-
Сигнал окончания цикла
Да
-
ezDispense
Нет
-
Система обнаружения пены
Да
-
Инверторный двигатель с прямым приводом
Да
-
Ножки для регулировки уровня
Да
-
LoadSense
Нет
-
Барабан из нержавеющей стали
Да
-
Функция «Пар» (Steam)
Да
-
Функция «Пар+» (Steam+)
Нет
-
TurboWash360˚
Нет
-
Тип
Стиральная машина с фронтальной загрузкой
-
Датчик вибраций
Да
-
Подключение воды (горячая / холодная)
Только холодная
-
Уровень воды
Авто
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
-
Цвет корпуса
Белый
-
Тип дверцы
Крышка из черного тонированного закаленного стекла
ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ
-
Совместимость с LG TWINWash
Нет
ПРОГРАММЫ
-
Детская одежда
Да
-
Гипоаллергенная (стирка)
Да
-
Автоматическая стирка
Нет
-
Одежда малыша
Нет
-
Одежда для малышей
Нет
-
Освежить постельное белье
Нет
-
Постельное белье
Нет
-
Холодная Стирка
Нет
-
Цветные ткани
Нет
-
Хлопок
Да
-
Хлопок+
Нет
-
Темные ткани
Нет
-
Деликатная
Да
-
Двойное полоскание
Нет
-
Моя программа
Да
-
Пуховик
Нет
-
Классические рубашки
Нет
-
Только сушка
Да
-
Пуховые вещи
Нет
-
Повседневная
Да
-
Эко 40-60
Да
-
Бережная
Нет
-
Гигиена
Нет
-
Интенсивно 60
Нет
-
Джинсы
Нет
-
Смешанная
Да
-
Одна рубашка
Нет
-
Верхняя одежда
Нет
-
Стирка от шерсти питомцев
Нет
-
Быстро 14
Да
-
Быcтpо 30
Нет
-
Быстрая стирка
Нет
-
Быстрая стирка+сушка
Нет
-
После дождя
Нет
-
Освежить
Нет
-
Только полоскание
Нет
-
Пoлocк.+Отжим
Нет
-
Школьная форма
Нет
-
Бecшyмнaя
Нет
-
Один предмет одежды
Нет
-
Забота о здоровье
Нет
-
Рукава и воротники
Нет
-
Малая загрузка
Нет
-
Умное полоскание
Нет
-
Отжим
Нет
-
Спортивная одежда (Для активного отдыха)
Нет
-
Удаление пятен
Нет
-
Освежение паром
Нет
-
Полотенца
Нет
-
Очистка барабана
Да
-
TurboWash 39
Нет
-
TurboWash 49
Нет
-
TurboWash 59
Да
-
Стирка+сушка
Да
-
Только стирка
Нет
-
Шерсть
Да
УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
-
Цикл загрузки
Да
-
Мониторинг энергопотребления
Да
-
Удаленный пуск и контроль цикла
Да
-
Умная диагностика
Да
-
ThinQ(Wi-Fi)
Да
-
Функция Tub Clean Coach
Да
-
Умное сопряжение
Да
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