Стиральная машина F12U1HCS2

Функция быстрой стирки TurboWash* позволяет не только сократить цикл обычной стирки до 59 минут, но и значительно экономит потребление электроэнергии и воды**. Мельчайшие частицы воды под давлением распыляются во время полоскания, глубоко проникают в ткань и способствуют получению быстрого и эффективного результата.