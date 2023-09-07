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Стиральная машина F12U1HCS2
Стиральная машина F12U1HCS2
Функция Inverter Control
Функция Inverter Control
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Все характеристики
-
Цвет
-
Белый
-
Макс. допустимая загрузка (кг)
-
7
-
Автобалансировка
-
●
-
Детектор загрузки
-
●
-
Датчик пенообразования
-
●
-
Изменяемая скорость отжима
-
1200/800/400/Без отжима
-
Диапазон температур стирки
-
холодная/30/40/60/95 °C
-
Тип мотора
-
Inverter Direct Drive
-
Внутренний барабан
-
Пузырьковый
-
Тип дисплея
-
LED
-
Таймер отсрочки (ч)
-
3~19
-
Индикатор рабочего цикла
-
●
-
Индикатор “Пуск/Пауза”
-
●
-
Индикатор блокировки дверки
-
●
-
Индикатор ошибок
-
●
-
Вывод ошибок
-
●
-
"6 Движений заботы"
-
●
-
Мобильная диагностика Smart Diagnosis
-
●
-
Функция пара True Steam
-
●
-
Энергопотребление при стирке холодной водой (кВт/ч)
-
0.85 кВч
-
Класс энергопотребления
-
A+
-
Класс стирки
-
A
-
Класс отжима
-
B
-
Уровень шума во время стирки (дБ)
-
58 дб
-
Уровень шума во время отжима (дБ)
-
72 дБ
-
Легкая забота
-
●
-
Гипоаллергенная стирка
-
●
-
Хлопок
-
●
-
Смешанная стирка
-
●
-
Тёмная одежда
-
●
-
Спортивная одежда
-
●
-
Бесшумная стирка
-
●
-
Пуховое одеяло (объёмные вещи)
-
●
-
Хлопок, большая загрузка
-
●
-
Скачиваемый цикл(полоскание+отжим по умолчанию)
-
●
-
Освежение паром
-
●
-
Быстро 14
-
●
-
Нетто
-
65
-
Упаковка
-
69
-
Нетто
-
600 x 850 x 450
-
Упаковка
-
660x540x890
-
Регулируемые опоры (мм)
-
10
-
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