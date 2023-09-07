About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
Стиральная машина F12U1HCS2

Функции

Галерея

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Где купить

Стиральная машина F12U1HCS2

F12U1HCS2

Стиральная машина F12U1HCS2

Функция пара TrueSteam

В процессе стирки горячий пар, смешиваясь с водой, мягко воздействует на ткань, полностью растворяет остатки моющих средств и удаляет все известные аллегрены. Специальный паровой режим «Освежить» позволяет устранить впитавшийся запах и разгладить легкие складки без применения моющих средств и воды.

Функция быстрой стирки TurboWash

Функция быстрой стирки TurboWash* позволяет не только сократить цикл обычной стирки до 59 минут, но и значительно экономит потребление электроэнергии и воды**. Мельчайшие частицы воды под давлением распыляются во время полоскания, глубоко проникают в ткань и способствуют получению быстрого и эффективного результата.

6 движений заботы

В отличие от обычных стиральных машин, барабан LG обладает широким набором вариантов вращения, максимально адаптированных к различным типам ткани и степени загрязнения белья.

Система прямого привода

Мотор крепится напрямую к барабану, таким образом система прямого привода не имеет в своей конструкции легко изнашивающихся деталей, что обеспечивает высокую надежность и долговечность работы мотора.

Функция мобильной диагностики Smart Diagnosis

В случае возникновения неполадки, позвоните в Сервисный Центр. Приложив Ваш мобильный телефон к стиральной машине, уже через 20 секунд Вы сможете узнать ее причину. Технология позволяет распознать до 78 различных ошибок.

Функция Inverter Control

Система управления инвертором потребляет точное количество электроэнергии, необходимой на каждом шагу. Это не только экономит воду и электроэнергию, но и обеспечивает оптимальную производительность стирки.

Функция Inverter Control

Alt text

Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет

Белый

Макс. допустимая загрузка (кг)

7

Автобалансировка

Детектор загрузки

Датчик пенообразования

Изменяемая скорость отжима

1200/800/400/Без отжима

Диапазон температур стирки

холодная/30/40/60/95 °C

Тип мотора

Inverter Direct Drive

Внутренний барабан

Пузырьковый

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED

Таймер отсрочки (ч)

3~19

Индикатор рабочего цикла

Индикатор “Пуск/Пауза”

Индикатор блокировки дверки

Индикатор ошибок

Вывод ошибок

ТЕХНОЛОГИИ

"6 Движений заботы"

Мобильная диагностика Smart Diagnosis

Функция пара True Steam

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Энергопотребление при стирке холодной водой (кВт/ч)

0.85 кВч

Класс энергопотребления

A+

Класс стирки

A

Класс отжима

B

Уровень шума во время стирки (дБ)

58 дб

Уровень шума во время отжима (дБ)

72 дБ

ПРОГРАММЫ

Легкая забота

Гипоаллергенная стирка

Хлопок

Смешанная стирка

Тёмная одежда

Спортивная одежда

Бесшумная стирка

Пуховое одеяло (объёмные вещи)

Хлопок, большая загрузка

Скачиваемый цикл(полоскание+отжим по умолчанию)

Освежение паром

Быстро 14

ВЕС(КГ)

Нетто

65

Упаковка

69

ГАБАРИТЫ(ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА, ММ)

Нетто

600 x 850 x 450

Упаковка

660x540x890

Регулируемые опоры (мм)

10

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Купить напрямую

F12U1HCS2

Стиральная машина F12U1HCS2

Найти онлайн