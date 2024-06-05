Чем отличаются VA- и IPS-матрицы в мониторах?

В повседневной жизни мы стали использовать мониторы для работы, учебы, развлечений и общения в социальных сетях. При выборе нового дисплея важно обращать внимание на тип матрицы, которая составляет его основу. Эта технология определяет качество цифрового изображения, достоверность передачи цветов, контрастность картинки, плавность динамичных видео и скорость отклика. Самыми востребованными типами матриц являются VA (Vertical Alignment) и IPS (In-Plane Switching). В данной статье мы проведем сравнение характеристик мониторов с IPS- и VA-матрицами, а также дадим рекомендации по выбору наиболее подходящего варианта.

Угол обзора

Этот параметр определяет, насколько монитор сохраняет четкость и видимость, когда Вы отклоняетесь от центра экрана в сторону. IPS-матрицы известны своим широким углом обзора, достигающим 178 градусов. Это означает, что Вы можете комфортно смотреть видео на мониторе с любого угла зрения, не замечая потери яркости или цвета. Тогда как у матрицы VA даже небольшое отклонение взгляда от перпендикуляра к экрану может привести к искажению цветопередачи.

Цветопередача

IPS-матрицы славятся высокой точностью передачи цветов благодаря широкому спектру цветовой гаммы. Например, монитор LG UltraGear QHD IPS поддерживает 98% цветового охвата DCI-P3, что позволяет достичь максимально реалистичного восприятия игрового мира. В отличие от IPS, у мониторов с VA-матрицей цветовой охват значительно ниже, а также они могут сопровождаться неприятными эффектами, такими как Color Banding (вертикальные полосы с затемнением и нечеткими, неровными границами) и Ghosting (остаточный цветовой след при динамичных сценах).

Воспроизведение черного цвета и уровень контрастности

Несмотря на более узкий спектр цветовой гаммы, VA-матрицы за счет своей конструкции предлагают более насыщенное изображение с глубоким черным цветом, что улучшает процесс просмотра фильмов. К тому же уровень контрастности VA-матриц превосходит IPS-матрицы примерно в три раза.

Плавность изображения

Плавность изображения определяется частотой обновления кадров (FPS). Хотя оба типа матриц способны достичь высокого значения FPS, продвинутые мониторы IPS обычно демонстрируют более плавное изображение. Например, монитор LG UltraGear QHD IPS обеспечивает бесперебойную демонстрацию кадров за счет сверхбыстрой скорости FPS в 160 Гц.

Скорость отклика

Скорость отклика в мониторах определяет, как быстро пиксели на экране могут изменять свое цветовое состояние. Это критически важно для предотвращения эффекта "размазывания" изображения при быстром движении объектов на экране, например, в компьютерных играх или видеороликах. Быстрая скорость отклика обеспечивает четкое и плавное изображение, что делает просмотр контента более приятным и улучшает опыт игры или просмотра. Скорость отклика IPS-технологий выше, чем VA-технологий. Например, цветовое состояние монитора LG UltraGear Nano IPS с IPS-матрицей меняется всего за 1 миллисекунду.

Выбор между VA и IPS мониторами

Мониторы с IPS-матрицей – это идеальный вариант для геймеров и творческих людей, занимающихся дизайном, монтажом видео или обработкой фотографий. Благодаря своей способности воспроизводить цвета с поразительной точностью, высокой скорости отклика и высококачественному изображению из любого ракурса они становятся надежным инструментом в работе и развлечениях.

Мониторы с VA-технологией, напротив, созданы для тех, кто ценит насыщенность цветов и кинематографическое изображение. Их уникальная способность обеспечивать высокую контрастность и глубокий черный цвет погружает вас в мир кино с еще большим реализмом.

При выборе монитора важно обратить внимание не только на его технические характеристики, но и на его форму, размеры, энергоэффективность и совместимость с другими устройствами, чтобы создать идеальный визуальный арсенал для воплощения ваших творческих замыслов, эффективной работы и погружения в захватывающие игровые приключения.

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