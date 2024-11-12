Что подарить маме на день рождения

Выбор подарка для мамы всегда вызывает особое волнение. Хочется, чтобы подарок впечатлил и порадовал близкого человека, и при этом прослужил очень долго, по-настоящему облегчая повседневные заботы и даря комфорт. Прекрасным выбором могут стать технологичные решения от LG, которые добавят удобства в дом. В этой статье мы расскажем, что можно подарить маме на день рождения и как убедиться в том, что подарок будет и приятен, и полезен.

Стиральная машина с сушкой

Подарок маме на день рождения должен быть запоминающимся. Первый вариант – стиральная машина с сушкой LG F4V9LD2W. Этот аппарат сочетает в себе большую вместимость (13 кг для стирки и 8 кг для сушки) и компактные размеры, которые легко впишутся даже в небольшое пространство. Она особенно хороша для занятых людей, так как позволяет сэкономить время на стирке и сушке за счёт своей универсальности. Её технология AI DD™ самостоятельно определяет тип загруженной ткани и подбирает оптимальные настройки, обеспечивая бережный уход и продлевая срок службы вещей. А с дополнительными умными функциями через приложение LG ThinQ™ можно управлять процессом дистанционно и получать уведомления об окончании цикла.

Преимущества:

- Удобство и экономия времени: с таким устройством можно и стирать, и сушить вещи, не тратя время на то, чтобы перенести их в сушилку.

- Экономия ресурсов: благодаря продуманным технологиям, устройство потребляет минимум воды и электроэнергии – технология TurboWash™ обеспечивает эффективную стирку всего за 39 минут.

Технологичность и удобство делают эту модель отличным выбором для тех, кто хочет облегчить маме домашние хлопоты и подарить ей больше свободного времени.

Посудомоечная машина

Иметь дома посудомоечную машину – больше не роскошь, а необходимость, ведь в современном темпе жизни не хочется тратить много ценного времени на мытье посуды. Посудомоечная машина LG DB475TXS оснащена технологией QuadWash™, которая обеспечивает тщательное очищение посуды со всех углов благодаря мощным струям воды, опрыскивающим каждый предмет из четырех рычагов. Её вместимость позволяет вымыть за один раз весь объём посуды, скопившийся после ужина или семейного обеда, а интеллектуальная система LG ThinQ™ поможет задать нужные режимы через смартфон и контролировать процесс, находясь даже вне дома.

Преимущества:

- Экономия времени и воды: больше не нужно тратить время на мытьё посуды, ведь машина сделает это за вас, минимизируя расход воды.

- Удобство управления: приложение LG ThinQ™ позволяет запустить программу и получать уведомления об окончании процесса.

Такой подарок облегчит домашние хлопоты и позволит маме проводить больше времени с семьёй или на любимых занятиях.

Телевизор StanbyME

С телевизором LG StanbyME вы можете подарить маме комфорт и мобильность. Инновационный экран имеет уникальную конструкцию – регулируемая подставка позволяет двигать телевизор, а встроенный аккумулятор обеспечивает до 3 часов автономной работы. Сенсорный экран поддерживает различные жесты, упрощая управление и доступ к любимым приложениям и контенту. Используя уникальный экран StanbyME, мама может готовить любимые блюда по интерактивным рецептам, заниматься спортом в открытых пространствах и наслаждаться контентом там, где ей удобнее всего.

Преимущества:

- Мобильность: телевизор можно перемещать по дому и наслаждаться контентом из любой комнаты, будь то кухня, гостиная или спальня.

- Доступ к контенту: LG StanbyME поддерживает популярные стриминговые сервисы, такие как Netflix, обеспечивая разнообразие развлечений.

Благодаря стильному дизайну и функциональности, LG StanbyME станет отличным выбором, который подарит вашей маме комфорт и удовольствие от просмотра любимых программ в любом уголке дома.

Выбирая подарок маме на день рождения, важно помнить, что её время и комфорт — самые ценные ресурсы. Инновационные решения, такие как стиральная машина с сушкой, посудомоечная машина и телевизор LG StanbyME, подарят ей удобство, свободу от лишних забот и возможность уделить больше внимания себе и близким.

Приобрести подарок маме Вы можете прямо сейчас в интернет-магазине LG или у официальных партнеров. Cтав участником клуба LG, Вы также получите целый ряд бонусов, включая Приветственный купон на скидку 5%, постоянную скидку 2%, а также бесплатную доставку всей техники и установку[1] некоторых моделей. Доступны опции покупок с оплатой как картами, Kaspi QR и Apple Pay, так и в рассрочку до 24 месяцев без переплаты, а также оплата наличными при получении товара.

[1]Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина LG.kz.