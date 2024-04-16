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Стиральная машина с сушкой LG 13/8 кг - AI DD™ | TurboWash™360˚ | Steam+™ | ezDispense™

Функции

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Характеристики

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Стиральная машина с сушкой LG 13/8 кг - AI DD™ | TurboWash™360˚ | Steam+™ | ezDispense™

F4V9LD2W

Стиральная машина с сушкой LG 13/8 кг - AI DD™ | TurboWash™360˚ | Steam+™ | ezDispense™

Стиральная машина LG TW4V9RD9E с сушкой, 10.5/7 кг, AI DD, TurboWash и Steam, бережно и невероятно быстрая стирка

Бережная и невероятно быстрая стирка

AI DD

Умная забота и на 18% меньше повреждений ткани

AI DD™

Умная забота и на 18% меньше повреждений ткани

Технология искусственного интеллекта AI DD™ подбирает самый оптимальный алгоритм стирки для вашего белья, распознавая не только вес, но и тип ткани, определяя до 20,000 различных ее характеристик.

*Изображения продукта приведены исключительно в иллюстративных целях и могут отличаться от реального продукта
*Протестировано компанией Intertek в марте 2019 г. Программа «Хлопок» с 2 кг нижнего белья в сравнении с обычным циклом «Хлопок» LG (F4V9RWP2W и FC1450S2W). Результаты могут отличаться в зависимости от одежды и окружающей среды.
*AI DD доступен в 3 циклах (хлопок, смешанная ткань, легкий уход).

Что такое AI DD™?

Что такое AI DD™?

Интеллектуальная система определения типа ткани AI DD™ способна распознавать не только вес, но и характеристики ткани, такие как плотность и мягкость, с точностью подбирая оптимальный алгоритм стирки.
Detergent is pouring into the washing machine's detergent container.
ezDispense™

Точная, но гибкая дозировка

ezDispense ™ автоматически высвобождает необходимое количество моющего средства, и вы можете использовать отделения для смягчителя и моющего средства вместе для загрузки до 35 моющих средств.

* Изображение продукта на изображении и видео используется только в иллюстративных целях и может отличаться от реального продукта.
* Стирать до 20 раз при нормальном уровне дозирования (загрузка 5 кг). Протестировано внутренней лабораторией LG. Хлопок с нормальным уровнем моющего средства.
* Стирайте до 35 вещей при использовании в качестве моющего средства и отделения для моющего средства, и отделения для смягчения белья. Протестировано внутренней лабораторией LG. Результаты могут отличаться в зависимости от среды.

TurboWash™360˚

Эффективная стирка за 39 минут

Благодаря TurboWash™360˚ ваше белье будет идеально чистым всего за 39 минут, с минимальным повреждением ткани. Распыление 3D быстрее достигает каждого уголка барабана, благодаря чему время замачивания сокращается, а белье насыщается водой более равномерно.
Расправляет белье и расправляется с аллергенами

Steam+™

Расправляет белье и расправляется с аллергенами

Steam+™ удаляет до 99.9% аллергенов и бактерий, заботясь о здоровье вашей семьи. Помимо этого с усовершенствованной функцией "Без складок" в процессе стирки пар мягко воздействует на ткань, сокращая количество складок на 30%**.

Расправляет белье и расправляется с аллергенами

*Благодаря технологии Allergy Care, сертифицированной по BAF (British Allergy Foundation), уничтожается до 99,9 % аллергенов — домашних пылевых клещей.

*Испытание проведено компанией Intertek в декабре 2018 г. на основе стандарта AATCC. Цикл стирки «Хлопок» с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки «Хлопок» без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.

*Дополнительная функция «Разглаживание складок» доступна для 6 циклов стирки.

На 30 % меньше складок

На 30 % меньше складок

Складки на одежде, образованные во время стирки, устраняются с помощью пара. 

Удаление аллергенов до 99,9%

Удаление аллергенов до 99,9%

При помощи пара с функцией Steam

LG стиральная машина с сушкой TW4V9RD9E, 10.5/7 кг, белая, увеличенная загрузка

Улучшенный срок службы

Элегантная дверь из закаленного стекла более устойчива к внешним воздействиям. Лифтеры из прочного и гигиенически чистого материала - нержавеюшей стали.
  • Дверца из закаленного стекла
  • Нержавеющие лифтеры барабана (анти-бактериальны на 99%)

* Испытание проведено компанией Intertek в июле 2013 г. Бактерицидное действие доказано для бактерии P.aeruginosa на нержавеющей стали по сравнению с первоначальным количеством бактерий через 12 дней.

  • Большой дисплей
  • Элегантная металлическая ручка
Дизайн

Более элегантный дизайн

Улучшенный дисплей и увеличенная ручка управления с металлическим покрытием.

* Изображение товара на сайте может отличаться от фактического внешнего вида.

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ThinQ™

Умный дом начинается с LG ThinQ™

Благодаря технологии ThinQ™ ваша стиральная машина стала умнее: помимо удаленного управления вы можете загружать дополнительные программы циклов стирки. Простое интерактивное управление и доступ к последним инновациям с помощью Wi-Fi.

Стиральная машина LG SmartThinQ™

*Список голосовых помощников, совместимых со стиральной машины, может отличаться в зависимости от страны и персональных настроек системы «Умного дома».
*Совместим со смартфонами с версией iOS 12.0 или новее, Android 7.0 или новее. Требуется подключение к телефону и домашнему Wi-Fi.
*Приложение LG SmartThinQ™ получило новое название LG ThinQ™.

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

F4V9LD2W
Макс. вес белья для стирки (кг)
13.0
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600 x 850 x 615
Основная технология
Искусственный интеллект AI DD™
Особенности
Steam™, ThinQ™

Характеристики

  • Макс. вес белья для стирки (кг)

    13.0

  • Размеры продукта (ШxВxГ мм)

    600 x 850 x 615

  • Функция «Пар» (Steam)

    Да

Все характеристики

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

  • Добавление вещи

    Да

  • Звуковой сигнал вкл/выкл

    Да

  • Замок от детей

    Да

  • ColdWash

    Нет

  • Отсрочка завершения стирки

    Да

  • Уровень моющего средства

    Да

  • Подсветка барабана

    Нет

  • Очистка ezDispense

    Да

  • Предварительная стирка

    Да

  • Дистанционный пуск

    Да

  • Полоскание+

    Да

  • Полоскание + Отжим

    Нет

  • Уровень кондиционера

    Да

  • Вращение

    1400/1200/1000/800/400/без отжима

  • Функция «Пар» (Steam)

    Да

  • Температура

    Холодная/20/30/40/60/95℃

  • Очистка барабана

    Нет

  • TurboWash

    Да

  • Отжим

    Нет

  • Wi-Fi

    Да

  • Простой уход за складками

    Да

ШТРИХКОД

  • Штрих-код

    8806087994612

МОЩНОСТЬ

  • Макс. вес белья для сушки (кг)

    8.0

  • Макс. вес белья для стирки (кг)

    13.0

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

  • Тип дисплея

    Регуляторы + LED + кнопки

  • Таймер задержки

    3-19 часов

  • Индикатор блокировки дверцы

    Да

  • Значок индикатора

    18:88

РАЗМЕРЫ И ВЕС

  • Размеры ящика (ШxВxГ мм)

    660 x 890 x 705

  • Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)

    660

  • Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм)

    1350

  • Размеры продукта (ШxВxГ мм)

    600 x 850 x 615

  • Вес с упаковкой (кг)

    82.0

  • Масса (кг)

    78.0

ЭНЕРГИЯ

  • Класс энергоэффективности (стирка)

    А

ФУНКЦИИ

  • Технология 6 Motion DD

    Да

  • Добавление вещи

    Да

  • AI DD

    Да

  • Автоматический перезапуск

    Да

  • Centum System

    Нет

  • Лифтеры

    Плоский стальной барабан из нержавеющей стали

  • Подсветка барабана

    Да

  • Гофрирование внутри барабана

    Да

  • Сигнал окончания цикла

    Да

  • ezDispense

    Да

  • TurboWash

    Да

  • Система обнаружения пены

    Да

  • Инверторный двигатель с прямым приводом

    Да

  • Ножки для регулировки уровня

    Да

  • LoadSense

    Да

  • Барабан из нержавеющей стали

    Да

  • Функция «Пар» (Steam)

    Да

  • Функция «Пар+» (Steam+)

    Да

  • TurboWash360˚

    Да

  • Тип

    Стиральная машина с фронтальной загрузкой

  • Датчик вибраций

    Да

  • Подключение воды (горячая / холодная)

    Только холодная

  • Уровень воды

    Авто

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

  • Цвет корпуса

    Белый

  • Тип дверцы

    Крышка из черного тонированного закаленного стекла

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ

  • Совместимость с LG TWINWash

    Нет

ПРОГРАММЫ

  • Детская одежда

    Нет

  • Умная стирка

    Нет

  • Гипоаллергенная (стирка)

    Да

  • Автоматическая стирка

    Нет

  • Одежда малыша

    Нет

  • Одежда для малышей

    Нет

  • Постельное белье

    Нет

  • Холодная Стирка

    Нет

  • Цветные ткани

    Нет

  • Хлопок

    Да

  • Хлопок+

    Да

  • Темные ткани

    Нет

  • Деликатная

    Да

  • Моя программа

    Да

  • Пуховик

    Нет

  • Пуховые вещи

    Нет

  • Повседневная

    Да

  • Эко 40-60

    Нет

  • Бережная

    Нет

  • Гигиена

    Нет

  • Интенсивно 60

    Нет

  • Смешанная

    Да

  • Верхняя одежда

    Нет

  • Быстро 14

    Да

  • Быcтpо 30

    Нет

  • Быстрая стирка

    Нет

  • Быстрая стирка+сушка

    Нет

  • Освежить

    Нет

  • Пoлocк.+Отжим

    Нет

  • Бecшyмнaя

    Нет

  • Забота о здоровье

    Нет

  • Рукава и воротники

    Нет

  • Отжим

    Нет

  • Спортивная одежда (Для активного отдыха)

    Нет

  • Удаление пятен

    Нет

  • Освежение паром

    Да

  • Очистка барабана

    Да

  • TurboWash 39

    Да

  • TurboWash 49

    Нет

  • TurboWash 59

    Нет

  • Хлопок 20°C

    Нет

  • Ручная стирка

    Нет

  • Стирка джинсов/ Темных тканей

    Нет

  • Предварительная стирка + Хлопок

    Нет

  • Быстрая стирка 12

    Нет

  • Быстрая стирка 60

    Нет

  • Полоскание

    Нет

  • Отжим+слив

    Нет

  • Стирка+сушка

    Да

  • Шерсть

    Да

УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

  • Цикл загрузки

    Да

  • Мониторинг энергопотребления

    Да

  • Удаленный пуск и контроль цикла

    Нет

  • Умная диагностика

    Да

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Да

  • Функция Tub Clean Coach

    Да

  • Умное сопряжение

    Да

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