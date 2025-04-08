Что подарить на День Қозы Көрпеш – Баян Сұлу: идеи для любимых

День Қозы Көрпеш – Баян Сұлу – это казахстанский аналог Дня всех влюблённых, наполненный романтикой и нежностью. Этот праздник отмечают 15 апреля в честь легендарных влюблённых, чья история символизирует вечную любовь и верность. В этот день стоит порадовать своих близких знаками внимания и подарками, которые подчеркнут их индивидуальность и Вашу заботу о них. Мы подготовили список стильных и технологичных подарков от LG, которые сделают этот день по-настоящему особенным.

LG Styler™ S5BB: забота о стиле и комфорте

Если ваш любимый человек ценит опрятность, качество одежды и современные технологии, стайлер LG S5BB станет идеальным подарком. Этот инновационный прибор обеспечивает профессиональный уход за одеждой дома, используя технологию TrueSteam™, которая удаляет неприятные запахи, бактерии и аллергены.

Преимущества LG Styler™ S5BB:

Освежение одежды и устранение складок без глажки;

Гигиеническая обработка паром, уничтожающая до 99,9% бактерий и аллергенов[1];

Бережный уход за деловыми костюмами, платьями и верхней одеждой;

Большая вместимость: размещение до 5 предметов одежды на подвижной вешалке и пары брюк на прессе;

Возможность освежить даже мягкие игрушки, подушки и пледы.

Такой подарок особенно оценят люди, которые много путешествуют, работают в офисе или просто любят, когда их вещи всегда готовы к использованию и находятся в идеальном состоянии.

LG StanbyME: уют и романтика в любом месте

LG StanbyME – это беспроводной сенсорный телевизор, который можно легко перемещать по всему дому. Это отличный подарок для пар, которые любят проводить время вместе, смотря фильмы, сериалы или видеоролики.

Что делает LG StanbyME особенным:

Полностью беспроводной – не требует подключения к розетке во время работы;

Гибкая регулировка высоты и угла наклона – можно смотреть фильмы в кровати, на кухне или даже во время пикника;

Сенсорное управление и поддержка популярных стриминговых сервисов (например, Netflix, YouTube);

Стильный минималистичный дизайн, который впишется в любой интерьер.

Этот телевизор идеально подойдёт для романтических вечеров: устройте домашний кинотеатр, закажите вкусную еду и наслаждайтесь временем вдвоём.

LG XBOOM XL5S: музыка для двоих

Музыка создаёт особую атмосферу, а с LG XBOOM XL5S ваш вечер станет ещё ярче. Эта мощная портативная колонка отлично подходит для романтических встреч, вечеринок и даже караоке.

Преимущества LG XBOOM XL5S:

Кристально чистый звук и глубокие басы для полного погружения в музыку;

Подсветка в ритме музыки, создающая неповторимую атмосферу;

Караоке-режим – устройте музыкальную дуэль или просто спойте любимые песни вдвоём;

Влагозащита, позволяющая использовать колонку на природе или у бассейна.

Такой подарок понравится тем, кто любит веселье, танцы и атмосферные музыкальные вечера.

Изогнутый монитор 34" UltraWide QHD 34WR50QK-B: подарок для творческих людей

Если ваш партнёр увлекается играми, графическим дизайном или видеомонтажом, изогнутый монитор LG 34WR50QK-B станет отличным подарком. Его широкоформатный экран позволяет полностью погрузиться в игровой или рабочий процесс, либо комфортно работать с несколькими окнами одновременно.

Преимущества LG 34WR50QK-B:

34-дюймовый изогнутый экран с QHD-разрешением (3440×1440) обеспечивает потрясающую детализацию;

Широкий угол обзора – идеален для многозадачности;

Современный дизайн, который украсит любое рабочее пространство.

Этот монитор станет прекрасным подарком для тех, кто ценит качество изображения, продуктивность и комфорт.

Выбор подарка на День Қозы Көрпеш – Баян Сұлу зависит от предпочтений вашего любимого человека. LG Styler™ S5BB – для тех, кто ценит безупречный внешний вид, LG StanbyME – для романтиков и любителей кино, LG XBOOM XL5S – для ценителей музыки и веселого времяпровождения, а изогнутый монитор 34WR50QK-B – для креативных и творческих людей.

Главное в этот день – внимание и забота. Правильно выбранный подарок поможет Вам проявить внимание к любимым и сделать праздник по-настоящему особенным. Выберите то, что сделает вашего близкого человека счастливым, и создайте незабываемые моменты вместе!

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[1] Протестировано Intertek, убивает до 99,9% бактерий (E. coli, P. aeruginosa и K. pneumoniae) при использовании санитарно-нормальной программы. Одобрено BAF (Британским фондом по борьбе с аллергией) за снижение воздействия живых клещей домашней пыли и бактерий (E. coli и S. aureus).

[2] Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина LG.kz.

[3] Оплата наличными доступна только в городах Алматы, Астана и Шымкент и возможна для заказов на сумму не более 300 000 тенге.