Что такое Dolby Vision в фильмах и чем отличается от HDR

В современном мире цифровых развлечений качество изображения играет ключевую роль. Dolby Vision – это один из самых передовых стандартов HDR (High Dynamic Range), который обеспечивает улучшенную контрастность, глубину цвета и детализацию в фильмах, сериалах и играх. Этот формат активно применяется в кинопроизводстве, стриминговых сервисах и игровых платформах, позволяя зрителям наслаждаться максимально реалистичным и насыщенным изображением.

Что такое Dolby Vision?

Dolby Vision – это усовершенствованный стандарт HDR, разработанный Dolby Laboratories. Его цель – предоставить более глубокие цвета, улучшенный контраст и динамическое управление яркостью, адаптируя изображение к каждой сцене.

Основные принципы работы Dolby Vision:

Динамические метаданные – технология автоматически настраивает параметры изображения для каждой сцены, что делает картинку максимально реалистичной.

Поддержка высокой яркости – Dolby Vision может отображать до 10 000 нит, что делает светлые и тёмные сцены более детализированными.

Глубина цвета до 12 бит – это позволяет передавать более 68 миллиардов оттенков, делая цвета естественными и насыщенными.

Как Dolby Vision улучшает изображение?

Контрастность и детализация

Dolby Vision оптимизирует яркость и контрастность для каждой сцены. Это особенно важно в фильмах, где темные сцены становятся более выразительными, а яркие – насыщенными и естественными.

Цветовая глубина

Благодаря поддержке 12-битной глубины цвета технология передает более плавные градиенты и точные оттенки, избегая эффектов цветовых полос.

Максимальная реалистичность

Динамическое управление яркостью и цветами делает изображение максимально приближенным к тому, что задумали создатели контента. Например, в телевизорах LG OLED, как модель OLED55C4RLA, ультраяркое изображение с помощью Dolby Vision и при поддержке режима FILMMAKER MODE™ помогает сохранить замысел режиссера, оптимизируя качество изображения и не допуская искажений и чрезмерной обработки.

Dolby Vision и другие форматы HDR

HDR – это технология расширенного динамического диапазона, которая улучшает изображение за счет увеличения контрастности, цветопередачи и яркости. Существует несколько стандартов HDR, среди которых самым популярным является HDR10. В телевизорах LG, например в модели 55QNED86T6A, используется HDR10 Pro — технология, разработанная компанией LG Electronics на основе стандартизированного качества изображения стандарта HDR10.

Главные отличия Dolby Vision от HDR10

Динамическое управление

Dolby Vision использует динамические метаданные, настраивая картинку для каждой сцены или кадра.

HDR10 использует статические метаданные, задавая один набор настроек на весь фильм.

Качество изображения и яркость

Dolby Vision поддерживает яркость до 10 000 нит, а HDR10 – только до 4 000 нит.

Это делает яркие сцены более насыщенными, а темные – детализированными.

Цветовая глубина и диапазон

Dolby Vision поддерживает 12-битную глубину цвета, в то время как HDR10 ограничен 10 битами.

Это позволяет избежать резких переходов между оттенками и улучшает восприятие цвета.

Совместимость и устройства

HDR10 широко поддерживается на большинстве телевизоров и мониторов.

Dolby Vision требует лицензии, поэтому доступен только на определенных моделях.

Параметр HDR10 Dolby Vision Глубина цвета 10 бит 12 бит Возможное количество оттенков 1.07 млрд 68.7 млрд Максимальная яркость до 4000 нит до 10000 нит Метаданные Статические Динамические

Преимущества Dolby Vision для зрителей

Использование Dolby Vision дает несколько ключевых преимуществ:

Глубокие черные и яркие белые оттенки, улучшенный контраст.

Реалистичные цвета, приближенные к профессиональной калибровке кинотеатров.

Оптимизация изображения для каждой сцены, без пересвеченных или слишком темных кадров.

Dolby Vision – это премиальный формат HDR, который обеспечивает лучший контраст, более глубокие цвета и динамическую оптимизацию изображения. Если вы хотите максимально реалистичное и кинематографичное изображение, Dolby Vision станет лучшим выбором. Однако HDR10 остается широкодоступным и универсальным вариантом для большинства пользователей.

Откройте для себя телевизоры LG в интернет-магазине, который предлагает передовые технологии и удобство покупок прямо у вас дома. Присоединяйтесь к клубу LG и получите эксклюзивные бонусы: приветственный купон на 5%, постоянную скидку 2%, бесплатную доставку и установку[1] некоторых моделей. Доступны опции покупок с оплатой как картами, Kaspi QR и Apple Pay, так и в рассрочку до 24 месяцев без переплаты, а также оплата наличными[2] при получении товара.

[1] Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина LG.kz.

[2] Оплата наличными доступна только в городах Алматы, Астана и Шымкент и возможна для заказов на сумму не более 300 000 тенге.