Идеальный пылесос для семей с домашними животными

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Беспроводной пылесос CordZero™ All-in-One от LG помогает убирать шерсть домашних животных благодаря специально разработанным насадкам, системе самоочистки и мониторингу ThinQ.
Какой бы очаровательной ни была ваша кошка или собака, любой родитель до-машнего животного знает, как непросто справиться с разбросанной повсюду в доме кошачьей и собачьей шерстью. Поэтому мы расскажем, зачем нужен пыле-сос для уборки шерсти домашних животных, и порекомендуем удобный в ис-пользовании и стоящий своих денег. Он способен убрать практически всю шерсть в вашем доме, даже в труднодоступных уголках, и облегчить жизнь ваше-му любимцу.
Вот как понять, что вам нужен пылесос для уборки шерсти домашних жи-вотных
Если вы задаетесь вопросом, нужен ли вам пылесос для уборки шерсти домашних животных, вот ваши признаки:
✅ Вам мешают кошачьи или собачьи волосы на диване, ковре и даже постель-ном белье
✅ Если вы не убираетесь в доме день или два, вам кажется, что шерсть домаш-них животных летает повсюду
✅ Ваша одежда после стирки оказывается загадочно покрытой шерстью
✅ В углах больше шерсти, чем пыли
✅ Летом ваш электрический вентилятор раздувает мех в "кучу"
✅ Вы часто убираетесь, а ваш дом все равно выглядит грязным из-за бесконеч-ной шерсти домашних животных
Хотя шерсть домашних животных не обязательно является "грязной", она может придать вещам грязный вид, прилипая к постельным принадлежностям, мебели и тканям. Что же делать в этом случае? Мы дадим вам несколько замечательных со-ветов, как убрать шерсть домашних животных.
Шерсть домашних животных прилипает ко всему? 3 способа избавиться от нее
Если у вас дома есть кошка или собака, вы наверняка видите шерсть животных на диване, полу и даже на кровати и подушках. Пол легко очистить: можно подме-сти, вытереть шваброй или воспользоваться пылесосом. А как эффективно очи-стить шерсть домашних животных, прилипшую к постельному белью, коврам, диванам и другим тканевым изделиям? Вот 3 лучших способа очистки шерсти вашей кошки или собаки:
1. Регулярно вычесывайте шерсть своего питомца: Во-первых, для уменьшения количества шерсти в доме необходимо регулярно вычесывать животное. Кошки сами себя вычесывают, а при этом они либо проглатывают выпавшую шерсть, либо она падает на пол. Ни то, ни другое не является идеальным вариантом. Ре-гулярное расчесывание позволяет сохранить шерсть кошки мягкой и удалить вы-павшие волосы. Мы также рекомендуем расчесывать кошку или собаку в ванной комнате. Таким образом, шерсть остается там, и ее можно легко смыть, собрать и выбросить.
2. Повседневная уборка: далее, если вы хотите поддерживать порядок в доме, са-мое основное — это уборка. Особое внимание следует уделять всем местам, где гуляют и играют ваши пушистые питомцы, - полу и подстилке. По возможности старайтесь мыть пол каждый день или даже используйте влажную швабру, чтобы убедиться, что шерсть и перхоть домашних животных удалены.
3. Используйте правильные инструменты для уборки: Выбор правильных ин-струментов для уборки не менее важен, чем сама уборка. Только используя соот-ветствующие инструменты и навыки, можно добиться лучших результатов убор-ки!
Попрощайтесь с шерстью домашних животных с помощью правильного пылесоса
Шерсть трудно удалить с ткани из-за статического электричества, и каждый, кто пытался удалить её обычным пылесосом, знает, насколько это неприятно. Вла-дельцам домашних животных необходим пылесос с сильным всасыванием и функцией защиты от спутывания шерсти. Еще лучше, если некоторые пылесосы оснащены фильтрами или специальными щетинками, позволяющими легко уби-рать шерсть, грязь и мусор с мебели и пола. Именно в таких случаях пылесосы LG могут помочь вам добиться отличных результатов в уборке.
1. Специально разработанная насадка для сбора шерсти домашних животных
Беспроводной пылесос LG CordZero™ A9 оснащен моторизованной насадкой Power Drive Nozzle®, которая вращает ролик во время уборки и помогает эффективно убирать грязь и волосы на коврах, плитке или твердых полах. Мощная и легкая насадка для пола позволяет быстро удалять с пола шерсть домашних животных и другие загрязнения, например, корм для животных.
Переключитесь на специальную насадку для шерсти, чтобы легко изба-виться от настырной шерсти домашних животных на диванах и коврах. Вместо насадки с щеткой, которая может поцарапать мебель, мини-прибор LG Spinning Power - насадка для животных - поднимает шерсть с помощью цилиндра с резиновым уплотнением, который работает тихо, эффективно и бережно, особенно для обивки и покрывал.
2. Автоматическая очистка мусора и пыли
Станция автоматической очистки делает беспроводной пылесос Cor-dZero™ A9 более удобным и эффективным. Она подключает робот и пылесос к док-станции, которая подзаряжает их и опустошает пылес-борник в более вместительный мешок. В зависимости от потребностей в уборке данный мешок можно заменять каждые три месяца, вместо того чтобы очищать контейнер пылесоса после каждого процесса уборки. Следует помнить, что 3-месячный цикл замены станций может меняться в зависимости от фактического использования.
В частности, с роботами-пылесосами вам не придется прерывать свой напряженный график, чтобы очистить пылесос. Вы можете запускать пылесос чаще и поддерживать чистоту в доме с меньшими усилиями. Кроме того, для больших домов можно составить график уборки, не беспокоясь о том, что вас не будет дома или закончится емкость мусор-ного контейнера.
3. Робот или беспроводной ручной пылесос? Приобретите универ-сальный пылесос для ежедневного удаления шерсти домашних жи-вотных
Беспроводной пылесос CordZero™ All-in-One Tower- это пылесос для уборки твердых и мягких напольных покрытий, а также ручной для уборки шерсти или загрязнений на диване или обивке мебели. Пылесос имеет 2 съемных аккумуля-тора которые обеспечивают до 120 минут работы пылесоса , а конструкция, поз-воляет заряжать и автоматически удалять пыль из обоих устройств с помощью одной станции, обеспечивает удобство и экономию места при хранении.
4. Меньше хлопот с утилизацией шерсти домашних животных
Благодаря станции авто очистки All-in-One-Tower и большому мешку для сбора пыли, вы можете легко избавляться от пыли и шерсти домаш-них животных, не контактируя с ней. Мешок для хранения внутри стан-ции герметично закрывает пыль и мусор, предотвращая их разлетание и попадание на руки. Кроме того, благодаря наличию моющегося фильтра его легко чистить и обслуживать. Таким образом, даже если мешок для сбора пыли All-in-One заполнен шерстью и перхотью, пыль внутри него не разлетается по сторонам.1
5. Интеллектуальное поддержание чистоты благодаря ThinQ, воз-можность подключения Wi-Fi
Все пылесосы LG оснащены дисплеем на рукоятке, который показывает, сколько времени осталось до конца работы аккумулятора, а с беспро-водным пылесосом CordZero™ A9 All-in-One вы можете сделать еще больше с помощью приложения LG ThinQ на вашем устройстве под управлением iOS или Android. После подключения пылесоса Wi-Fi к домашней беспроводной сети приложение позволяет узнать, насколько заполнены мешки для сбора пыли, чтобы знать, когда их следует заме-нить, как быстро заряжается аккумулятор, когда пылесос All-in-One сто-ит на подставке, и когда он полностью заряжен.
Помимо контроля заряда аккумулятора, ThinQ отслеживает частоту ис-пользования пылесоса каждую неделю, месяц и год, чтобы знать, когда следует промыть фильтр. Кроме того, приложение поможет устранить любые неполадки в работе пылесоса и свяжет вас с техподдержкой LG, если вам потребуется дополнительная помощь.
Чтобы узнать больше о функциях беспроводных пылесосов LG, ознакомьтесь с представленными на сайте характеристиками беспроводных моделей, которые помогут вам легко поддерживать чистоту в доме.
Также, в период до 30 Ноября 2023 года при покупке беспроводного пылесоса из линейки LG CordZero A9 – аксессуары к пылесосу идут в подарок!
При покупке пылесоса модели A9T-Ultra2 , Вы получите Пылесборники для стан-ции Objet и Электрическую открывалку для вина
При покупке пылесоса модели A9K-Max1 Вы получите Электрическую откры-валку для вина и Сумку для хранения аксессуаров
При покупке пылесоса модели A9N-Core Вы получите Насадку для твердой по-верхности Fluffy и Сумку для хранения аксессуаров
При покупке пылесоса модели A9N-Prime Вы получите Насадку для твердой по-верхности Fluffy и Сумку для хранения аксессуаров
1. Автоматическое очищение башни All-in-One приобретается отдельно.