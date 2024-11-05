Инновационные функции современных пылесосов: что нового на рынке?

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Современные пылесосы претерпели значительные изменения за последние годы, став гораздо более технологичными и удобными в использовании. Теперь они предлагают как улучшенные возможности для уборки, так и умные функции, которые делают процесс ухода за домом максимально эффективным и комфортным. В этой статье мы рассмотрим ключевые инновационные функции современных пылесосов, такие как улучшенные системы очистки, умное управление и энергоэффективность, и объясним, почему такие устройства становятся незаменимыми помощниками в быту.
Функции для улучшения уборки
Устройства значительно продвинулись в функциональности, предлагая решения для более глубокой и удобной уборки. Помимо высокой мощности, обеспечивающейся за счет комбинации инверторного мотора Smart Inventer Motor™ и осевого турбо-циклона Axial Turbo Cyclone™, пылесосы LG предлагают большое количество инновационных функций для улучшения процесса уборки.
Сухая и влажная уборка одновременно. Инновационные модели теперь могут выполнять как сухую, так и влажную уборку в одном процессе. Это позволяет удалять пыль и грязь, а также эффективно устранять пятна с полов, обеспечивая комплексный уход за домом без необходимости использования отдельных устройств. В моделях пылесосов LG All-In-One A9T-ULTRA2 и CordZero™ A9K-MAX1 щетка Power Drive Mopтм удаляет пыль, а вращающиеся накладки для влажной уборки протирают поверхность.
Две батареи. Многие модели пылесосов, включая LG All-In-One A9T-ULTRA2 и CordZero™ A9K-MAX1 оснащены двумя съемными аккумуляторами, что решает проблему ограниченного времени работы. Одна батарея может заряжаться, пока другая используется, что позволяет значительно продлить время уборки без перерывов, особенно если речь идет о больших помещениях. В пылесосах LG два сменных аккумулятора обеспечивают до 120 минут беспрерывной уборки*.
Удобное хранение и подзарядка. Беспроводные пылесосы LG имеют компактные станции для хранения, где можно удобно разместить устройство, когда оно не используется, и одновременно подзаряжать его. Это избавляет от необходимости искать место для хранения пылесоса и обеспечивает его готовность к следующей уборке.
Насадки и аксессуары. Современные пылесосы предлагают широкий ассортимент насадок для разных типов поверхностей. В комплект LG CordZero™ A9K-MAX1 и All-In-One A9T-ULTRA2, например, входят насадки для мягкой мебели, узких щелей, уборки шерсти домашних животных и даже для обработки ковровых покрытий. Это позволяет адаптировать пылесос под различные задачи, улучшая результаты уборки.
Мощные фильтры. Встроенные фильтры обеспечивают высокоэффективную очистку воздуха от пыли и мелких частиц. Пятиступенчатая система фильтрации в пылесосах LG помогает сохранить чистоту в доме и делает воздух безопаснее для людей, страдающих от аллергий или астмы.
Умные функции
Современные пылесосы оснащаются рядом интеллектуальных функций, которые делают их более автономными и простыми в управлении.
Автоматическая очистка пылесборника. Когда вы подключаете LG All-In-One A9T-ULTRA2 к зарядной станции, пылесборник очищается автоматически. Это избавляет от необходимости частого вмешательства и поддерживает устройство в чистоте без дополнительных усилий.
Технология Kompressor. Инновационная система Kompressor, доступная в моделях пылесосов LG, уплотняет собранную пыль в контейнере, увеличивая его вместимость. Объем пылесборника увеличивается в 2,4 раза** – это значит, что пылесос можно использовать дольше без необходимости часто очищать пылесборник.
Управление через мобильные приложения: Современные пылесосы могут быть интегрированы в экосистемы умного дома. Например, с помощью приложения LG ThinQ можно получать уведомления о необходимости очистки фильтров и уровне заряда батареи, а также проводить диагностику устройства. Приложение также ведет журнал уборки, что позволяет отслеживать, когда и где производилась очистка.
Основные преимущества инновационных пылесосов
Современные умные пылесосы предлагают пользователям множество преимуществ, которые делают их незаменимыми в повседневной жизни. Они объединяют высокую производительность, удобство использования и энергоэффективность, что позволяет добиться максимальной чистоты в доме с минимальными усилиями. Умные функции, такие как самоочищение и контроль состояния устройства через приложение, значительно упрощают процесс уборки и позволяют освободить время для более важных дел. Эти устройства обеспечивают эффективную и качественную уборку, а также заботятся о здоровье домочадцев.
Выбирая умный пылесос, вы получаете не просто устройство для уборки, а интеллектуального помощника, который делает вашу жизнь проще и комфортнее.
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* Согласно результатам внутренних испытаний LG, время работы в разных режимах (Нормальном, Высокой мощности и Турбо) составляет до 120, 60 и 14 минут соответственно. Указанное время работы действительно только при использовании двух батарей, одна из которых заряжается в пылесосе, а вторая — непосредственно в зарядной станции. В случае использования одной батареи (батарея заряжается непосредственно от зарядной станции), время работы в разных режимах (Нормальном, Высокой мощности и Турбо) составляет до 60, 30 и 7 минут соответственно. Испытания проводились при комнатной температуре (26℃, 78,8℉) без каких-либо насадок и с включенным Wi-Fi.
** На основании результатов внутреннего тестирования LG, проведенного Intertek. Вместимость емкости A9 Kompressor™ была проверена в режиме Turbo. Шерсть кошки (мейн-кун) всасывалась и сжималась с помощью функции ручного сжатия несколько раз, пока не достигла вместимости сосуда. Эффективность сжатия «2,4x» рассчитывалась путем сравнения веса сжатой кошачьей шерсти с весом несжатой кошачьей шерсти (оба с одинаковым объемом). Фактическая вместимость емкости (эффективность сжатия) может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.
[1]Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина LG.kz.