Интеллектуальные возможности стиральных машин LG

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Сегодня стиральные машины LG используют специальные алгоритмы стирки, которые адаптируются к различным типам тканей и уровню загрязнения. Передовые технологии компании позволяют достичь наилучших результатов с минимальной ресурсозатратностью и предлагают интеллектуальные решения, которые облегчат вашу жизнь. В этой статье мы подробно рассмотрим новые технологии в стиральных машинах LG, которые уже завоевали доверие потребителей.
1. Искусственный интеллект прямого привода AI DD™
В модели LG TW4V9RD9E одна из самых значимых инноваций – это технология AI DD™. Она использует искусственный интеллект для определения веса и характеристики тканей в каждой загрузке. На основе полученных данных AI DD™ оптимизирует параметры стирки, обеспечивая бережное обращение с вещами и максимальную эффективность. Это является важным для защиты ткани и продления срока ее эксплуатации.
2. Быстрая стирка с технологией TurboWash™ 360
Технология TurboWash™ 360 позволяет существенно сократить время стирки, так как четыре направленных форсунки создают мощный поток воды, который проникает во все уголки барабана. Это ускоряет процесс проникновения моющего средства в ткани и значительно улучшает результаты стирки. Теперь благодаря этой функции можно сэкономить время и электроэнергию, а также получить идеально чистую одежду.
3. Функция паровой стирки Steam™
Паровая стирка — это еще одна инновационная функция, разработанная компанией LG. Она помогает эффективно удалять аллергены и бактерии, делая одежду не только чистой, а также безопасной для использования. Пар проникает глубоко в волокна ткани, устраняя пятна и неприятные запахи. Это особенно полезно для семей с маленькими детьми и людей с чувствительной кожей. Встроенная технология Steam+™ в модели LG TW4V9EW9P удаляет до 99,9% бактерий и аллергенов и с помощью пара мягко воздействует на тканевые волокна, сокращая количество складок на вещах.
4. Функция дистанционного управления ThinQ™
С помощью функции ThinQ™ стиральными машинами LG можно управлять дистанционно посредством смартфона. Это позволяет пользователям запускать и останавливать стирку, следить за состоянием цикла и получать уведомления о завершении процесса.
5. Сенсоры и автоматизация
Стиральные машины LG оснащены различными сенсорами, которые обеспечивают автоматизацию процесса стирки. Они отслеживают уровень воды, температуру и другие параметры, чтобы создать оптимальные условия для каждой загрузки.
Помимо интеллектуальных функций, LG придает особое значение качеству материалов по изготовлению стиральных машин, что сохраняет долговечность и надежность в эксплуатации. Например, дверь этой модели LG F2V5PS0W выполнена из закаленного стекла, которое устойчиво к внешним воздействиям, а лифтеры барабана изготовлены из прочной нержавеющей стали.
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1 - Эффективность удаления бактерий и аллергенов может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и типа ткани.
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