Как настроиться на ритм лета вместе с колонками LG

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Лето – это время для новых впечатлений, незабываемых моментов с близкими и качественного отдыха. Независимо от того, планируете ли Вы устроить вечеринку у бассейна с друзьями, провести день, расслабляясь в гамаке с любимой книгой, или отправиться на природу – музыка добавит особую атмосферу в любой сценарий. А правильно подобранная аудиотехника обеспечит Вам кристально чистый звук и потрясающую акустику, превращая активности в настоящее волшебство. В этой статье мы поделимся идеями для летних развлечений в компании колонок LG, которые станут идеальными спутниками Ваших летних дней.
• Вечеринка у бассейна
В летний знойный день нет ничего лучше, чем освежиться в бассейне. Если вы хотите весело провести время с друзьями, то организовать вечеринку у бассейна – это беспроигрышный вариант. Устройте конкурс на лучший прыжок в воду, сражение на водных пистолетах или просто позагорайте на надувном матрасе и не забудьте взять с собой водонепроницаемую колонку LG XBOOM XL7S . С ней вечеринка станет еще насыщеннее и ярче, а Вам не нужно будет беспокоиться о ее сохранности - эта аудиосистема прошла сертификацию водонепроницаемости IPX4 и может выдерживать попадание брызг воды.
• Пикник на природе
Пикник – это отличный способ отдохнуть от городской суеты, насладиться свежим воздухом и красивыми пейзажами. На природе можно устроить барбекю, а также насладиться любимой музыкой на фоне, пока вы общаетесь с друзьями. В походе важно, чтобы колонка была портативной и при этом достаточно мощной. Отличный вариант - LG XBOOM XL7S, которая легко перемещается с помощью ручки. Динамический оптимизатор низких частот позволяет наслаждаться сбалансированным звуком даже на низкой громкости, чтобы не мешать теплым беседам с близкими.
• Домашняя вечеринка с караоке
Летние вечера дома можно провести не менее весело, устроив домашний караоке. Этот творческий процесс позволит проявить свои вокальные таланты и просто весело провести время с друзьями. Вместе с аудиосистемой LG XBOOM XL7S со встроенной функцией караоке, Вы можете подключить микрофон или гитару, настроить необходимые звуковые эффекты и почувствовать себя звездой. А многоцветная кольцевая подсветка сделает Ваш вечер еще более ярким и эффектным.
• Большая вечеринка
Если же Вы любите танцевальные вечеринки с клубной атмосферой и зажигательными ритмами, Вам подойдёт колонка LG XBOOM ON99 с двойным низкочастотным динамиком и технологией Super Bass Boost. Она обеспечивает мощный звук в 1000 Вт и красивую светодиодную подсветку, которая меняет цвета в зависимости от ритма музыки. Более того, вместе с аудиотехникой LG XBOOM ON99 Вы сможете создавать свои миксы, экспериментировать с треками и зажигать танцпол с помощью встроенной DJ-панели.
Независимо от Ваших планов на лето, колонки LG помогут Вам создать незабываемую атмосферу и сделать каждый момент ярким и запоминающимся. Подобрать подходящую аудиотехнику Вы можете в интернет-магазине LG . В интернет-магазине доступны опции покупок с оплатой как картами, Kaspi QR и Apple Pay, так и в рассрочку до 24 месяцев без переплаты, а также оплата наличными при получении товара. А став участником Клуба LG , Вы также получите целый ряд бонусов, включая Приветственный купон на скидку 5%, постоянную скидку 2%, а также бесплатную доставку всей техники и установку[1] некоторых моделей.
[1] Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина LG.kz