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LG XBOOM, Синхронизация звука с ТВ, 1000 Ватт

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LG XBOOM, Синхронизация звука с ТВ, 1000 Ватт

ON99

LG XBOOM, Синхронизация звука с ТВ, 1000 Ватт

Звук вечеринки становится громче1
LG XBOOM

Звук вечеринки становится громче

LG XBOOM ON99 c двойным низкочастотным динамиком и технологией Super Bass Boost обеспечивает мощный звук вечеринке.
Всё, что нужно для больших вечеринок1
LG XBOOM ON99

Всё, что нужно для больших вечеринок

Двойной низкочастотный динамик, технология Super Bass Boost и другие классные функции обеспечивают неповторимые и мощные ритмы, которые поднимут атмосферу вечеринки на ступеньку выше.
Мощный звук, который раскачает вечеринку1
Технология Super Bass Boost

Мощный звук, который раскачает вечеринку

LG XBOOM ON99 генерирует дополнительный поток воздуха за динамиком, чтобы создать громкий бас, который зажигает любую вашу вечеринку.
Разноцветная подсветка

Зажги танцпол

Разноцветные светодиодные фонари меняют цвет и меняются в зависимости от ритма, чтобы добавить больше волнения вашим вечеринкам.

Стробоскоп для вечеринки

Синхронизируйте ваш смартфон с музыкальным ритмом

Создай атмосферу веселья на вечеринке. Подключите до трех смартфонов и удерживайте их, пока фонарики мигают синхронно с музыкой.

Синхронизируйте ваш смартфон с музыкальным ритмом1

DJ приложение

Включай DJ функции на телефоне прямо с танцпола

Получите танцевальную вечеринку. Применяйте звуковые эффекты прямо из приложения DJ на Android или iOS или управляйте устройством c DJ панели.

Включай DJ функции на телефоне прямо с танцпола1

Звезда караоке

Пой громко и чётко

Отрегулируйте громкость музыки и микрофона по отдельности, уменьшите вокал трека с помощью Voice Canceller и настройте музыку на свой голос с помощью Key Changer. Затем, когда вы будете готовы, спойте от всего сердца.

Пой громко и чётко1

* Микрофон в комплект не входит. ** Вокальный звук - это громкость микрофона для вашего собственного голоса.

Беспроводная вечеринка

Удвойте веселье

Беспроводное соединение двух LG XBOOM ON99, чтобы усилить звук. Больше звука означает только одно – лучшие вечеринки и ярче веселье

Удвойте веселье1

Тусовка

Оживите веселье с друзьями

Запишите свои списки воспроизведения и диджейские миксы на USB, чтобы вы могли слушать их в любое время. Скопируйте их на другой USB или даже отправьте друзьям по Bluetooth®.

Оживите веселье с друзьями1

Возможности подключения

Больше способов насладиться вечеринкой

Подключите к гитарному входу гитару и раскачайте атмосферу. Или используйте проигрыватель компакт-дисков и радио для воспроизведения музыки.

Больше способов насладиться вечеринкой1

Многофункциональное приложение XBOOM c Bluetooth

Поделитесь плейлистами в одном приложении

Подключите три устройства одновременно через приложение XBOOM. Используйте любое из подключенных устройств, чтобы беспрепятственно управлять списком воспроизведения без прерывания музыки. Загрузите его в Google Play Store или Apple App Store.

Поделитесь плейлистами в одном приложении1

Синхронизация звука с ТВ

Почувствуйте волнительное живое выступления

Подключите ON99 к телевизору LG с помощью оптического кабеля или Bluetooth®, чтобы получить более впечатляющий звук в помещении.

Почувствуйте волнительное живое выступления1

Печать

Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

2.0

CD/DVD

● / —

FM-тюнер

Bluetooth

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Bluetooth

ver 4.0

USB

● 2

Аудиовход оптический

Разъём для микрофона (Ø6.3 мм)

● (1 шт, для гитары)

Разъём для радиоантенны (FM/AM)

●/—

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Кнопка закрытия лотка диска

Управление через Bluetooth

Режим ожидания Bluetooth

Управление через смартфон Bluetooth Remote App (Android/iOS)

● / ●

Автоматическое изменение функции Bluetooth

Обновление прошивки через смартфон (FOTA)

Поиск по файлам и папкам во время воспроизведения (EZ File Search)

Мультиподключение нескольких смартфонов по Bluetooth

● (макс. 3, Android)

Управление пультом от телевизора Vol + / - , Mute

Беспроводная синхронизация звука с LG ТВ по Bluetooth

Синхронизация звука с ТВ через оптический кабель

Автоматическое вкл./выкл. при подключении по Bluetooth (LG ТВ)

Автоматическое вкл./выкл. при подключении через оптический кабель

Повтор 1 трек/диск/фильм/все

● / — / — / ●

Отображение ID3-тэгов MP3/WMA

Случайное воспроизведение

Сканирование (вперед/назад)

Пропуск (вперед/назад)

Удаление файлов

Автоматическое начало воспроизведения музыки

Программирование воспроизведения (Память)

● (100)

Ручка для транспортировки

Объединение нескльких устройств при воспроизведенеии (Twin Mode)

КАРАОКЕ

Регулировка громкости микрофона/эха

● / ●

Уменьшение громкости вокала в песнях (Voice canceller)

Изменение тональности голоса (Key changer)

Голосовые эффекты (Vocal Effects)

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ТИПЫ ДИСКОВ

Лоток для дисков

1-CD Tray

Количество загружаемых дисков

1

MP3/WMA CD

● / ●

Audio CD/CD-R/CD-RW

● / ● / ●

ФУНКЦИИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДИСКОВ

Повтор Фильма/Аудиотрека/Диска

— / ● / ●

Запрограмированный режим воспроизведения

● (100)

ФОРМАТЫ И ОБРАБОТКА АУДИО

Dolby Audio

MP3

WMA

AAC

АУДИО ФОРМАТ: BLUETOOTH

SBC

ЭКВАЛАЙЗЕР

Пользовательский эквалайзер

Местные настройки эквалайзера

Обычный

Поп

Классика

Рок

Джаз

Дангдут

Арабский

Афро Хип-Хоп

Индия

Реггетон

Меренге

Сальса

Акс

Самба

Фохо

Фанк

Португальский

АУДИОРЕЖИМЫ И ЭФФЕКТЫ

Усиление баса Bass Blast

Стандартный (по умолчанию)

Футбол

Создание собственного плейлиста Juke box

Создание плейлиста на базе песен из разных смартфонов/планшетов Multi Juke box

DJ эффекты (Flanger, Phaser, Chorus, Delay)

DJ Loop

Воспроизведение без остановок Авто DJ

Диджейские вертушки (скретч)

Конструктор сэмплов

Кнопки с эффектами на панели DJ Pro

Контроль громкости звука при включении (Childsafe)

Приглушение звука

Auto Sync

ТЮНЕР

Тип тюнера

PLL

Тюнер FM

Диапазон

87.5 - 108.0 МГц

Количество запоминаемых станций

50

Память/Удаление из памяти

● / ●

Часы/Таймер/Режим ожидания/Настройки

● / ● / ● / ●

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

14 Элементов / 5 Знаков

Демо

Диммер

Разноцветная подсветка Multi Color (RGB) Lighting

КОЛОНКИ

Система

2-канальная, 4 Динамика

ВЧ-динамик (дюймы)

1" x 2

НЧ-динамик/сабвуфер (дюймы)

8" x 2

Импенданс (Ом)

8Ω/3Ω

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Руководство по быстрой настройке

Гарантийный талон

Пульт ДУ

● MA2

Количество клавиш

40

Батарейки для ПДУ, тип, количество

AAA × 2

Антенна FM/AM

● (FM 75Ω) / —

Кабель питания

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Требования к напряжению и частоте тока (В/Гц)

200-240 / 50-60

Энергопотребление в режиме ожидания (Вт)

0.5↓

ГАБАРИТЫ

Основной модуль, размер (Ш × В × Г, мм)

330 × 1056 × 368

Размер упаковки (Ш × В × Г, мм)

1140 × 487 × 396

Вес (кг)

22.9

Вес с упаковкой (кг)

26.8

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

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ON99

LG XBOOM, Синхронизация звука с ТВ, 1000 Ватт