Купите инновационный холодильник LG Objet и получите 100 или 200 бутылок Coca-Cola без сахара бесплатно

Приобретая холодильник LG Objet InstaView™, вы бесплатно получите 200 бутылок, а при покупке морозильной или холодильной камеры LG Objet вы получите 100 бутылок 0,5 л Coca-Cola без сахара. В акции принимают участие чеки за покупки соответствующих холодильников начиная с 28 ноября 2022 года.
Чтобы принять участие, необходимо в период проведения акции приобрести холодильную или морозильную камеру LG Objet, зарегистрировать чек на промо-странице акции
и получить SMS с успешным подтверждением регистрации. В течение 30 дней победитель будет обеспечен Coca-Cola без сахара в указанном в условиях количестве.
В акции принимают все модели холодильников и морозильных камер LG Objet, доступные сегодня в Казахстане
. Они представляют различные ценовые сегменты, поэтому каждый может выбрать модель под свои предпочтения, бюджет и интерьер.
Холодильные и морозильные камеры LG Objet Collection отличаются минималистичным дизайном, уместным как в авангардной, так в более традиционной обстановке. Удобство использования дополняет ручка Easy Handle для легкого открывания дверцы, а внутри холодильных камер – еще и широкая винная полка, вмещающая до пяти бутылок вина.
Все холодильные и морозильные камеры LG Objet Collection оснащены внешними сменными стеклянными панелями, не оставляющими отпечатков пальцев. Приобретая дополнительные сменные панели, можно легко комбинировать их друг с другом, выбирая неповторимые сочетания серебристого, бежевого и мятного оттенков. Замену панелей специалистами LG можно заказать через сервисный центр LG, при этом услуга будет оказана бесплатно.
Холодильные камеры LG Objet Collection оснащены умным инверторным компрессором Smart Inverter Compressor™ с 10-летней гарантией1
, который непрерывно контролирует скорость поршня для экономии энергии. В этих холодильниках представлены все преимущества технологии DoorCooling+™, обеспечивающей дополнительную подачу холодного воздуха из верхней части для равномерного и быстрого охлаждения дверных корзин и всей камеры. Металлическая панель Metal Fresh на задней стенке добавляет изысканности внутренней поверхности холодильника и способствует равномерному распределению холода.
За длительное сохранение свежести еды отвечает система охлаждения LINEARCooling™, которая помогает поддерживать точную и равномерную температуру внутри камеры с минимальными колебаниями (±0,5°C)2
.
Появлению неприятных запахов препятствует пятиступенчатая интеллектуальная система фильтрации LG Hygiene Fresh+™, которая удаляет из воздуха холодильной камеры до 99,9%3
различных вредоносных веществ и бактерий, тем самым способствуя продлению срока хранения продуктов. Кроме того, мелкие порции еды, такой как мясные и сырные нарезки, рыбные деликатесы и другие «ароматные» продукты, можно изолировать в специальном компактном отсеке Extra Space, дополнительно высвобождая место в основной камере.
Многодверные 527-литровые холодильники LG Objet InstaView™ – бежевый GR-X24FQEKM
и серебристый GR-A24FQAKM
(по акции – 200 бутылок Coca-Cola без сахара) поддерживают технологию InstaView™, которая позволяет просматривать содержимое холодильной камеры без необходимости открывать дверцу. Достаточно всего лишь дважды постучать по тонированному стеклу, чтобы оно стало прозрачным и включилась внутренняя подсветка.
Холодильники LG Objet GC-B401FAPM
(серебристый) и GC-B401FEPM
(бежевый) отлично сочетаются с морозильными камерами LG Objet GC-B404FAQM
(серебристая) и GC-B404FEQM
(бежевая), позволяя создать единый стилистический ансамбль, выбрав несколько оттенков (каждая модель – по акции – 100 бутылок Coca-Cola без сахара).
Оптимальная внутренняя компоновка холодильников LG Objet GC-B401FAPM и GC-B401FEPM позволила добиться максимальной емкости холодильной камеры – до 386 литров, при стандартной ширине устройства. Помимо новейших холодильных технологий LG LinearCooling™ и DoorCooling+™, эти модели также поддерживают функцию экспресс-охлаждения Express Cool с помощью быстрого потока холодного воздуха.
Морозильные камеры LG Objet предоставляют 324 литров внутреннего пространства, которого вполне достаточно для заморозки продуктов для большой семьи. Оптимальное охлаждение продуктов для сохранения их свежести обеспечивает технология Multi Air Flow, а для быстрой заморозки ледяным воздухом, например, свежих морепродуктов, предусмотрена функция Express Freeze. В жаркий день пригодится льдогенератор с простой рукояткой для получения льда, который можно легко снять, когда требуется освободить дополнительное пространство для продуктов.
Весь модельный ряд холодильных и морозильных камер LG Objet Collection органично вписывается в экосистему умного дома LG ThinQ™. С помощью своего смартфона, планшета или даже телевизора вы можете дистанционно изменять температуру в холодильной камере, активировать режим экспресс-заморозки или настроить работу фильтра Hygiene Fresh+™. Приложение LG ThinQ™ также поможет вам диагностировать неполадки холодильника или получать от него различные полезные уведомления – например, о том, что дверца случайно осталась открытой.
Если вы хотите принять участие в акции, остается сделать лишь несколько простых шагов:
1. Выбрать модель холодильника и оформить покупку в одном из магазинов – партнеров акции: TechnoDom.kz, Mechta.kz, Sulpak, EVRIKA;
2. Зарегистрировать чек о покупке, сделанной с 28 ноября по 25 декабря 2022 года, на промо-странице: www.lg.com/kz/coca-cola-promo
;
3. Получить SMS с подтверждением выигрыша;
4. Получить заслуженный подарок в течение 30 дней.
Акция действует до 25 декабря 2022 года, поэтому лучше поторопитесь!
# # #
1 1 год гарантии на холодильник, 10 лет гарантии на инверторный компрессор (работа и выезд оплачивается потребителем).
2 На основании результатов тестирования TÜV Rheinland с использованием внутреннего метода тестирования LG, измеряющего средние колебания температуры от пика до пика в отделении для свежих продуктов холодильника LG модели GLT51PZGSZ. Без нагрузки и при нормальной температуре. Результаты тестирования могут отличаться от фактического использования.
3 Подтверждено Intertek по всем процессам и результатам, протокол испытания на соответствие ISO 27447. Количество бактерий было посчитано до и после четырехчасовой реакции после впрыска 0,2 мл бактериального раствора в антибактериальный фильтр. Эффективность удаления бактерий в результатах лабораторных испытаний, в ходе которых производился подсчет бактерий, впрыскиваемых непосредственно в фильтр. Результаты могут отличаться при использовании в реальных бытовых условиях.