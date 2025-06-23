Летний пикник: от и до

Пикник на природе – один из самых приятных способов провести летние выходные. Свежий воздух, тень деревьев, уютный плед и весёлые разговоры под музыку создают особую атмосферу безмятежности. Однако за лёгкостью удачного пикника часто стоит тщательная подготовка: нужно сохранить продукты свежими, продумать развлечения и, конечно, привести всё в порядок после возвращения домой.

В данной статье рассмотрим три этапа идеального летнего пикника с техникой LG, которая будет рядом на каждом из них.

Шаг 1: Подготовка. Свежие продукты с LG GC-B257KEHW

Организация пикника начинается с холодильника. Как правильно упаковать продукты, чтобы они остались свежими до приема пищи на природе? Это задача, с которой легко справляется холодильник LG GC-B257KEHW.

Модель Side by Side отличается увеличенным объёмом, благодаря которому не придётся жертвовать ни фруктами, ни прохладительными напитками. Технология Total No Frost предотвращает образование льда и обеспечивает равномерное охлаждение.

Особого внимания заслуживает зона хранения овощей и фруктов с технологией Moist Balance Crisper™: благодаря особой текстуре крышки контейнера конденсат не скапливается на стенках, а равномерно распределяется, сохраняя продукты сочными и хрустящими.

К тому же, если вы решили выехать внезапно и нужно срочно охладить напитки, на помощь придёт функция экспресс-заморозки. За считанные минуты можно подготовить лёд или охладить лимонад – просто активируйте нужный режим перед сбором, нажав кнопку Express Cool на панели управления.

Шаг 2: Во время пикника. Музыка, которая задаёт ритм с LG XBOOM XL7S

Настоящий пикник – это не только еда, это и атмосфера. А атмосфера невозможна без музыки, и тут на помощь приходит портативная колонка LG XBOOM XL7S, которая поможет вам создать подходящее настроение.

Мощное звучание и насыщенные басы делают эту колонку отличным решением как для спокойного отдыха, так и для танцевального настроения. С батареей, рассчитанной до 20 часов автономной работы[1], вы не привязаны к розеткам и можете наслаждаться звуком хоть целый день.

Дополнительный бонус – подсветка и LED-дисплей, на котором можно задать индивидуальные сообщения или выбрать анимацию под настроение. А прочный корпус с влагозащитой позволяет не бояться попадания капель, даже если вы устроили пикник у воды. Колонка также легко перемещается благодаря удобной телескопической ручке и встроенным колёсам.

Шаг 3: После пикника. Чистота без усилий с LG AI DD™ TW4V5EG2S

После весёлого дня на свежем воздухе остаются не только воспоминания: домой вместе с вами возвращается и гора грязной одежды, пледов и салфеток. При этом после насыщенного дня хочется отдыхать, а не устраивать стирку на весь вечер.

Здесь на помощь приходит стиральная машина с сушкой LG TW4V5EG2S. Её большой объём – до 11 кг стирки и 7 кг сушки – позволяет загрузить все вещи сразу, без разделения на партии. Умная система AI DD™ определяет вес и тип ткани, подбирая наиболее деликатный режим, чтобы не повредить ваши любимые вещи.

Особенно удобна функция Steam™, в которой обработка паром помогает удалить запахи и до 99,9% бытовых аллергенов[2]. А цикл сушки избавит от необходимости развешивать полотенца и футболки по дому. Вы просто достаёте всё сухим и мягким, как будто только из шкафа.

LG рядом на каждом этапе

Сделать отдых по-настоящему расслабленным помогает техника, которой можно доверять.

- Холодильник LG GC-B257KEHW позаботится о свежести продуктов для пикника.

- Колонка LG XBOOM XL7S создаст настроение пикника.

- Стиральная машина LG TW4V5EG2S поможет быстро вернуться в городской ритм без лишних усилий.



Идеальный пикник – это когда всё продумано и каждый шаг под контролем, а вы можете наслаждаться летом вместе с близкими. С LG это легко!

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[1] Время автономной работы 20 часов рассчитано исходя из 50% громкости и использования без подсветки. Срок службы батареи зависит от использования, настроек и окружающих условий.

[2] Благодаря технологии Allergy Care, сертифицированной по BAF (British Allergy Foundation), уничтожается до 99,9 % аллергенов — домашних пылевых клещей.

[3] Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина LG.kz.

[4] Оплата наличными доступна только в городах Алматы, Астана и Шымкент и возможна для заказов на сумму не более 300 000 тенге.