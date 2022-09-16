Беспроводные вертикальные пылесосы LG CordZero™ серии A9: универсальные домашние помощники с изысканным дизайном

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Современные беспроводные вертикальные пылесосы LG CordZero™ A9 полностью меняют представление о бытовой технике для уборки квартиры как о чем-то громоздком и неопрятном, что постоянно соприкасается с пылью и мусором и потому заслуживает лишь место в темном чулане.
Простой и удобный в использовании, LG CordZero™ серии A9 практически исключает любой контакт с содержимым пылесборника, а его стильный минималистичный внешний вид станет приятным дополнением дизайна современного дома – как в процессе уборки, так при хранении на изящной зарядной станции.
Эти пылесосы способны справится с любой пылью в таких местах как пространство между софой и полом, швы мягкой мебели или дальние уголки антресолей, но при этом не будут мешать вам легко перемещаться по квартире благодаря небольшому весу, полному отсутствию проводов, массивного корпуса и шланга. При помощи дополнительных насадок, входящих в комплект, такой пылесос позволит освежить и очистить труднодоступные места – вроде салона автомобиля, клавиатуры и внутренних компонентов компьютера.
Современная линейка LG CordZero™ A9 – мобильная, легкая, привлекательная, ломает последние стереотипы о преимуществах проводных пылесосов, которые раньше связывали с недостаточной мощностью беспроводных моделей и ограниченным временем их работы.
Производительный инверторный мотор LG Smart Inverter Motor с 10-летней гарантией производителя, который создает мощный вихревой поток для эффективного улавливания частиц пыли и мусора, обеспечивает мощность всасывания до 200 Вт (в зависимости от модели). Технология Axial Turbo Cyclone™ помогает мощному потоку воздуха эффективно разделять мелкие и крупные фракции пыли и мусора внутри вакуумных циклонных камер.
Беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero™ Kompressor™ A9T-ULTRA2 с многофункциональной компактной станцией All-in-One™ – это квинтэссенция новейших технологий и изысканного дизайна LG, благодаря которым эта модель по праву включена в линейку бытовой техники LG Objet Collection премиум-класса.
После установки пылесоса на зарядную станцию производится автоматическая бесконтактная очистка пылесборника, а встроенный в станцию светодиодный источник ультрафиолетового света UVC препятствует распространению бактерий внутри мешка1.
Элегантная станция All-in-One™ позволяет организовать удобное хранение пылесоса в любом месте дома. Она используется в качестве подставки для аксессуаров и позволяет хранить до 6 различных насадок.
Пылесос совмещает режимы сухой и влажной уборки при использовании насадки Power Drive Mop™. Система автоматически контролирует подачу воды при уборке разных типов напольных покрытий и позволяет избежать образования луж во время мытья полов, а вращающиеся диски протирают поверхность для безупречного результата.
В комплекте поставки также есть такие насадки как комбинированная «2 в 1» (мягкая щетина плюс твердая насадка); щелевая для труднодоступных мест, универсальная с электроприводом для ковров и твердых поверхностей, Power Drive Mini для удаления шерсти домашних животных2 с мягкой мебели.
Пылесос поддерживает технологию Kompressor™, которая позволяет спрессовывать пыль и мусор в пылесборнике и уменьшать их до 2,4 раза3. За очистку воздуха в LG CordZero™ A9T-ULTRA2 отвечает 5-ступенчатая система фильтрации, которая удерживает до 99,97% пыли с минимальным размером от 0,3 микрон4. Дополнительную экономию на расходных материалах обеспечивают фильтры, которые можно легко извлечь и промыть под обычной проточной водой.
Для легкости работы пылесос оснащен ручкой Opti-balanced Handle с регулируемой по длине телескопической трубкой, позволяющая без лишних усилий дотянуться даже до углов на потолке.
Беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero™ Kompressor™ A9K-MAX1 – ближайший «родственник» A9T-ULTRA2, с аналогичной мощностью 200 Вт, технологией Kompressorтм для прессования пыли и мусора. Оба флагманских пылесоса серии A9 поставляются с двумя мощными литий-ионными аккумуляторами, которые обеспечивают работу пылесоса до 120 минут5 без подзарядки. Пользователь может быстро заменить батарею и продолжить уборку, а станция может заряжать оба аккумулятора одновременно.
LG A9K-MAX1 комплектуется универсальной зарядной станцией, поддерживающей три варианта ее размещения для аккуратного хранения в любом подходящем месте – на стене, на полу вертикально или на полу горизонтально. Эта модель комплектуется пятью сменными насадками – сходным с A9T-ULTRA2 комплектом за вычетом насадки Slim Power Driveтм для уборки пола.
Обе флагманские модели интегрируются в экосистему умного дома при подключении к приложению LG ThinQ™, с помощью которого можно получать полезные уведомления на смартфон – например, о необходимости очистки фильтра или зарядки аккумулятора, а также вести журнал уборки и проводить дистанционную диагностику.
В беспроводных вертикальных пылесосах LG CordZero™ моделей A9N-PRIME и A9N-CORE воплощены все ключевые вакуумные технологии LG для качественной уборки дома, включая инверторный мотор LG Inverter Motor с высокой скоростью вращения, технологию AEROSCIENCE™ для создания быстрого потока воздуха внутри вакуумных циклонных камер, технологию Axial Turbo Cyclone™ для отделения частиц пыли с помощью мощных мини-вихрей воздуха, и систему многоступенчатой фильтрации.
Мощность всасывания моделей составляет до 160 Вт, при этом одного заряда мощного литий-ионного аккумулятора достаточно для беспрерывной уборки на протяжении до 50 минут в нормальном режиме. Пылесос LG CordZero™ A9N-CORE поставляется с универсальной зарядной станцией, которая может быть размещена на стене или на полу – горизонтально или вертикально, в то время как LG CordZero™ A9N-PRIME комплектуется зарядной станцией с настенным крепежом.
Обе модели комплектуются такими насадками как щелевая, «2 в 1» для уборки мебели и пыли, а также Power Drive™ для ковра, в комплекте A9N-CORE также дополнительно есть насадка для пола. Телескопическая трубка позволяет установить 4 разные длины для удобства использования. Эргономичный дизайн ручки Opti-balanced Handle™ минимизирует нагрузку на мышцы запястья для легкой и комфортной уборки.
Процесс домашней уборки не должен быть долгим и утомительным, и беспроводные пылесосы LG CordZero™ серии A9 – мобильные, маневренные, легкие и не зависимые от проводов и розеток – прямое тому подтверждение. Помимо своего прямого назначения – поддержания чистоты в доме для здоровья и хорошего самочувствия всей семьи, эти пылесосы также дополнят любой интерьер своим стильным внешним видом.
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1 Протестировано KRIBS (Корейский научно-исследовательский институт биологических наук и биотехнологий) в соответствии с протоколом LG Electronics, сравнивающим количество живых бактерий в мешке для пыли станции «все в одном» после работы светодиода UVC в течение двух часов (модель VDS-ST1*U) при температуре +23,0°C (±2,0℃) и относительной влажности 45% (±5%). Мешок в универсальной станции заполняется имитацией домашней пыли (указанной в стандарте IEC 628852 7.2.2.3) и бактериями (золотистый стафилококк, pseudomonas aeruginosa, pneumonia bacilli, кишечная палочка – около 107 КОЕ/мл для каждой тестируемой бактерии), выращенными в чашке Петри. Тестируемые бактерии располагаются на девяти репрезентативных участка поверх пыли. Скорость ингибирования роста бактерий может варьироваться в зависимости от фактических условий окружающей среды.
2 Насадки, входящие в комплект поставки, могут отличаться в зависимости от региона или модели продукта.
3 Сравнение с пылесосом CordZero A9 без системы прессования пыли. Результаты могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации пылесоса.
4 Подтверждено тестом эффективности фильтрации Системы стандартов пылесосов ASTM F1977-04 (2017), в турбо режиме работы пылесоса. Эффективность фильтрации может отличаться в зависимости от условий использования пылесоса.
5 Согласно результатам внутреннего тестирования LG, время работы в Нормальном, Мощном и Турбо режимах составляет до 120, 60 и 14 минут соответственно. Эти значения применимы, когда используются две батареи, одна заряжается в пылесосе, а другая напрямую заряжается зарядной станцией. С одним аккумулятором (аккумулятор заряжается напрямую от зарядной станции) время работы для каждого режима Нормальный, Мощный и Турбо составляет до 60 минут, 30 минут, 7 минут соответственно. Фактическое время работы может сократиться при использовании насадки Power Drive Nozzle с двигателем, а также может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и часов использования. Тест проводился при комнатной температуре (26°C), без щетки и с включенным Wi-Fi.