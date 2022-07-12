Пять советов по выбору отличного новогоднего подарка, который будет радовать весь год

Новый год совсем близко! Этот добрый зимний праздник, знаменующий собой смену порядком поднадоевшего всем Старого года на Новый – полный надежд и ожиданий, пожалуй, любят все.



В этот праздник каждый заслуживает настоящих подарков, поэтому мы решили немного облегчить вам задачу и подготовили несколько советов по выбору необыкновенных эксклюзивных подарков к Новому году.



В нашу подборку вошли наиболее интересные и удивительные на наш взгляд образцы техники и электроники, выпускаемые сегодня под брендом LG. Разумеется, такие выдающиеся устройства премиального класса стоит дарить чтобы порадовать по-настоящему дорогого вам человека – того, кого вы действительно любите. В том числе, самого себя – почему бы и нет.



Любителям больших экранов



Хороший телевизор будет беспроигрышным подарком как для поклонника домашнего кинотеатра, так и для всей его семьи. Такому впечатляющему телевизору как 65-дюймовый LG G2 OLED evo OLED65G2RLA свое применение найдет каждый: кто-то будет играть в видеоигры, кто-то смотреть спорт, для кого-то это станет возможностью сочетать просмотр любимых фильмов с другими многочисленными возможностями этой модели.





Для достижения максимальной реалистичности в панелях LG OLED evo™, применяемых в телевизорах LG OLED серии G2, используются новые материалы матрицы, спектр излучения которых стал более узким. Это позволило панелям LG OLED evo™ пройти сертификацию 100% соответствия цветов исходному источнику1. В сочетании с процессором LG Alpha 9 5 поколения и технологией Brightness Booster MAXTM2 это обеспечивает прирост яркости до 30%3, благодаря чему изображение выглядит более выразительным, передавая тональных переходов в наиболее светлых и затемненных участках.



Телевизор LG G2 OLED evo поддерживает технологию повышения качества микширования 2-канального звука в виртуальный 7.1.2-канальный звук, за счет чего вы полностью погрузитесь в окружающую вас атмосферу, как будто вы – главный герой фильма. Благодаря Dolby Vision IQ и Dolby Atmos вы ощутите настоящее погружение.



Геймерам этот телевизор может предложить время отклика всего 1 мс, поддержку технологии Dolby Vision Gaming 4K с частотой 120 Гц для плавных и реалистичных игр, а также совместимость с NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium и поддержку переменной частоты обновления VRR, чтобы даже сверхбыстрые действия выглядят четкими и плавными.



Заядлым домоседам



Новый сверхсовременный многодверный холодильник, такой как премиальная модель LG Objet InstaView™ GR-X24FQEKM с внешними сменными панелями, запросто порадует сразу целую семью. Одной из главных особенностей этой модели является технология InstaView™, с помощью которой можно просматривать содержимое холодильной камеры без необходимости открывать дверцу – достаточно лишь дважды постучать по тонированному стеклу, чтобы оно стало прозрачным и включилась внутренняя подсветка.







Технология DoorCoooling+™ и панель Metal Fresh обеспечивают равномерное и быстрое охлаждение всей камеры, а система охлаждения LINEARCooling™, поддерживающая равномерную температуру с минимальными колебаниями (±0,5°C)4, отвечает за длительное сохранение свежести еды.



Чтобы в холодильнике не завелись неприятные запахи, LG GR-X24FQEKM оборудован 5-слойной фильтрующей системой LG Hygiene Fresh+™, которая удаляет до 99,9%5 вредоносных веществ и устраняет большинство причин порчи еды. Мелкие порции блюд, например, мясные и сырные нарезки, рыбные деликатесы и другие «ароматные» продукты, можно изолировать в специальном компактном отсеке Extra Space, высвобождая место в основной камере.



Как и все модели LG Objet Collection, этот холодильник может управляться дистанционно с помощью системы умного дома LG ThinQ™. Достаточно подключиться через смартфон чтобы задавать или менять температуру, активировать режим экспресс-заморозки или фильтрации, провести диагностику холодильника или получать различные полезные уведомления – например, о том, что вы забыли закрыть дверцу.



Тем, кому важно выглядеть «с иголочки»



Современной женщине порой достаточно сложно выкроить достаточно времени на ежедневный уход за своим гардеробом, но при этом необходимо всегда выглядеть безупречно, а в некоторые дни, например, собираясь на вечеринку после долгого рабочего дня, даже успеть сменить несколько нарядов.



Именно для таких целей разработана система LG Styler S3MFC для ухода за одеждой с помощью пара. Впрочем, это устройство может оказаться весьма полезным подарком и людям пожилого возраста, у которых за долгие годы определенно накопилось много разной одежды – старых детских вещей, которые жалко выбросить, вышедших из моды, но все еще любимых платьев и костюмов, и просто повседневных вещей. Система по уходу за одеждой LG Styler станет приятным и нужным сюрпризом – она поможет сохранить воспоминания и подготовить гардероб к Новому году.







Универсальный и элегантный дизайн LG Styler легко вписывается в любой интерьер, обеспечивая яркое впечатление от гардеробной или любого уголка гостиной. LG Styler не требует подключения к водопроводу и профессиональной установки, поэтому его можно добавить в любое пространство с минимальными усилиями.



Основой LG Styler является технология TrueSteam™, которая использует только воду – пар на 100% состоит из воды и не содержит химических добаОсновой LG Styler является технология TrueSteam™, которая использует только воду – пар на 100% состоит из воды и не содержит химических добавок. Пар позволяет улучшить внешний вид одежды и одновременно избавиться от микробов и аллергенов. Благодаря обеззараживанию одежды, вы можете наслаждаться гигиеничным и безопасным контактом чистой ткани непосредственно с вашей кожей.вок. Пар позволяет улучшить внешний вид одежды и одновременно избавиться от микробов и аллергенов. Благодаря обеззараживанию одежды, вы можете наслаждаться гигиеничным и безопасным контактом чистой ткани непосредственно с вашей кожей.



Стайлер оснащен подвижными вешалками, которые обеспечивают равномерное проникновение пара при уровне шума всего 41 дБ. Благодаря мягким вибрациям системы Moving Hanger с частотой примерно 180 раз в минуту, стайлер аккуратно расправляет складки в процессе обработки паром.



Стайлер можно настроить на различные жизненные ситуации. Вы можете разместить в стайлере пиджак, рубашку и брюки на ночь, а утром получить их свежими и готовыми к выходу. Если вы спешите и нужно срочно переодеться, режим Refresh всего за 20 минут избавит вашу одежду от складок и запахов. Специальный пресс LG Styler обеспечит презентабельный вид паре брюк и избавит от складок. Режим специального ухода справится с мехом, кожей, шерстью, деликатными и другими тканями, не поддающимися традиционной стирке.



Еще одна приятная функция стайлера LG – быстрое освежение вещей с возможностью добавления аромата. В отличие от свежевыстиранной одежды, которая может пахнуть кондиционером или стиральным порошком, в LG Styler есть набор ароматизаторов для придания одежде желаемого запаха.



Любителям безупречной чистоты в доме



Будет ли считаться моветоном новогодний подарок в виде пылесоса? Вряд ли – если речь о том, чтобы подарить любимым родителям роскошной беспроводной вертикальной модели LG CordZero™ A9 Kompressor™ A9T-ULTRA2 со станцией самоочистки. Такой роскошный подарок из линейки LG Objet Collection премиум класса принесет в дом чистоту и освободит время для действительно важных дел.



Универсальный помощник LG A9T-ULTRA2 превратит уборку в совершенно «непыльное» времяпрепровождение, поскольку технология Kompressor™ спрессовывает пыль и мусор, поступающие в пылесборник, увеличивая объем пылесборника до 2,4 раза6. Станция, после установки на нее пылесоса, автоматически переносит содержимое контейнера для мусора в прикрепленный мешок7, предотвращая попадание мельчайших частиц обратно в воздух.







Элегантная компактная станция All-in-One™ выполнена в современном сдержанном дизайне и легко вмещает пылесос и до 6 насадок8. В станцию встроен светодиодный источник ультрафиолетового света UVC, который препятствует распространению бактерий внутри мешка9. Ультрафиолетовые UVC-светодиоды работают в течение 2 часов, пока пылесос находится на зарядке.



Пылесос обеспечивает одновременно сухую и влажную уборку при помощи насадки Power Drive Mop™, при этом она удаляет пыль с любых напольных покрытий, а вращающиеся диски протирают поверхность для безупречного результата. Электрический насос автоматически подает оптимальное количество воды из резервуара, сохраняя накладки влажными. Можно регулировать интенсивность подачи воды или полностью ее отключить.



В комплект поставки пылеПылесос обеспечивает одновременно сухую и влажную уборку при помощи насадки Power Drive Mop™, при этом она удаляет пыль с любых напольных покрытий, а вращающиеся диски протирают поверхность для безупречного результата. Электрический насос автоматически подает оптимальное количество воды из резервуара, сохраняя накладки влажными. Можно регулировать интенсивность подачи воды или полностью ее отключить.соса входят дополнительные насадки: комбинированная 2 в 1, совмещающая мягкую щетину и твердую насадку; щелевая для труднодоступных мест, универсальная с электроприводом для ковров и твердых поверхностей, а также Power Drive Mini для чистки мягкой мебели от шерсти домашних животных10.



LG A9T-ULTRA2 оснащен удобной эргономичной ручкой и телескопической трубкой, высоту которой можно регулировать под свой рост, а также компактно хранить ее или удлинять для уборки в труднодоступных местах. Два сменных литий-ионных аккумулятора обеспечивают работу пылесоса до 120 минут11 без подзарядки. Пользователь может быстро заменить батарею и продолжить уборку.



Новогодние праздники могут быть очень романтичными и восхитительным, если правильно подойти к выбору подарков. И пусть выбранный вами подарок не помещается под новогоднюю елочку – зато вы будете точно уверены, что, продуманный и подаренный от души, он будет радовать ваших близких на протяжении долгого времени.