Почему степень мощности важна при выборе пылесоса

Когда перед вами стоит цель в том, чтобы обеспечить чистоту и отсутствие пыли в доме, мощный и надежный пылесос безусловно является незаменимым помощ-ником. Как же сориентироваться в огромном количестве вариантов и найти наиболее подходящую модель, отвечающую именно вашим потребностям? В этой статье мы расскажем о различных моделях пылесосов, поможем разобраться в ключевых факторах, которые необходимо учитывать при выборе пылесос, и по-рекомендуем устройства LG, идеально подходящие для вашего дома.

Насколько важна для пылесоса мощность всасывания при уборке?

Единицы мощности всасывания - это величины, определяющие мощность и эффективность пылесоса. Именно они обеспечивают стандартизированные измерения, позволяющие потребителям сравнивать производительность различных моделей.

Ватты

Для выражения мощности пылесоса обычно используется единица из-мерения - ватт (Вт). Ватты представляют собой количество электриче-ской энергии, необходимое двигателю пылесоса в процессе уборки, и типичное потребление ватт для пылесосов промышленного типа со-ставляет 1000-4000 Вт. Большинство обычных бытовых пылесосов имеют мощность в пределах 600-2000 Вт. Если вы ищете пылесос с мощным всасыванием, то вам стоит обратить внимание на пылесос с большим количеством ватт. Большая мощность часто означает более мощный двигатель и потенциально лучшее всасывание.

Давление воздуха

Давление воздуха измеряется в паскалях (Па) и представляет собой силу, создаваемую пылесосом для всасывания воздуха и бытового мусора, та-кого как пыль, крошки и волосы. Чем выше давление воздуха, тем больше сила всасывания. Давление воздуха, создаваемое бытовыми пы-лесосами, обычно составляет от 20 000 до 30 000 Па, хотя некоторые до-рогие модели могут превышать этот диапазон. Более высокие показате-ли давления воздуха могут быть полезны при глубокой очистке ковров, уборке трудноудаляемого мусора или при работе с труднодоступными поверхностями.

Эти показатели мощности всасывания дают необходимую информацию о производительности и возможностях уборки пылесосов, позволяя по-требителям принимать взвешенные решения при выборе наиболее под-ходящего варианта для своих потребностей. При выборе пылесоса ре-комендуем выбирать модель с силой всасывания 1600 Па и выше и по-требляемой мощностью 120 Вт и выше.

Факторы, которые необходимо учитывать при выборе пылесоса

При выборе бытового пылесоса рекомендуется учитывать совокупность факторов, а не полагаться только на характеристики устройства. Многие пылесосы, пред-ставленные на рынке, схожи по эффективности воздушного потока и мощности всасывания, поэтому учет других параметров позволит выбрать пылесос, наибо-лее полно отвечающий вашим требованиям.

Конструкция насадки

Конструкция всасывающей насадки пылесоса играет ключевую роль в его работе, поскольку именно она непосредственно соприкасается с раз-личными очищаемыми поверхностями. От ее конструкции зависит, насколько эффективно она сможет создавать герметичное соединение с поверхностью, обеспечивая максимальное всасывание и эффективное удаление грязи. Хорошо сконструированная всасывающая насадка име-ет такие элементы, как щетина, которая помогает разрыхлять и подни-мать пыль и мусор с поверхности, облегчая процесс уборки. Обтекаемая конструкция позволяет насадке легко проникать в узкие углы, под ме-бель и вдоль плинтусов, обеспечивая тщательную уборку в труднодо-ступных местах.

Мешок для сбора пыли или пылесборник?

Пылесборники предназначены для удержания грязи, пыли, мусора и других частиц, всасываемых пылесосом, и предотвращения их рассеи-вания по убираемой поверхности или выброса в воздух. В современных пылесосах для этой цели используется внутренний мешок или контей-нер для сбора пыли.

Мешки для сбора пыли могут легко засоряться, ограничивая поток воз-духа через пылесос и приводя к снижению всасывания, поскольку пы-лесос пытается эффективно всасывать воздух и мусор. Однако высоко-качественные мешки-пылесборники имеют конструкцию, позволяющую сохранять силу всасывания даже при их заполнении. Они предотвра-щают засорение фильтров пылесоса, обеспечивая оптимальный поток воздуха и устойчивое всасывание в течение длительного времени.

При заполнении пылесборника пылесоса может наблюдаться небольшое снижение мощности всасывания. Важно регулярно очищать пылесбор-ник для поддержания производительности пылесоса. Кроме того, пы-лесборники более экологичны, поскольку при их использовании не вы-брасывается ничего лишнего. Со временем это означает дополнитель-ную экономию средств, поскольку не нужно регулярно покупать одно-разовые мешки для сбора пыли. Некоторые пылесборники можно мыть, что обеспечивает тщательную очистку, а прозрачные или полупрозрач-ные конструкции позволяют следить за скопившимся внутри мусором, предотвращая его переполнение.

Система сбора пыли

В современных пылесосах также используются различные технологии сбора пыли. В пылесосах с одноразовыми мешками для сбора пыли наиболее распространена технология фильтрования пыли, которая ис-пользует один или несколько фильтров для улавливания и удержания пыли и мусора. Такая система подходит тем, кто хочет избавиться от мешков-пылесборников, страдает астмой или аллергией, а также хочет тщательно следить за фильтрацией компонентов пылесоса.

В современных пылесосах также используются различные технологии сбора пыли. В пылесосах с одноразовыми мешками для сбора пыли наиболее распространена технология фильтрования пыли, которая ис-пользует один или несколько фильтров для улавливания и удержания пыли и мусора. Такая система подходит тем, кто хочет избавиться от мешков-пылесборников, страдает астмой или аллергией, а также хочет тщательно следить за фильтрацией компонентов пылесоса.

Основные преимущества пылесосов LG

Если вы ищете пылесос с мощной силой всасывания, который станет вашим осо-бенным помощником в процессе уборки, то вам подойдет модельный ряд пыле-сосов LG. Компания LG известна своими разработками в сфере инновационных технологий и производит пылесосы со множеством впечатляющих преимуществ.

Уникальная технология сбора пыли от LG

Установленный в пылесосах LG Smart Inverter Motor™ приводит в дви-жение вентилятор с высокой скоростью, создавая внутренний циклони-ческий поток воздуха в камерах осевого турбоциклона устройства. Цик-лоническое движение обеспечивает надежную и эффективную работу пылесоса, эффективно отделяя пыль, волосы и другие загрязнения от чистого воздуха. Такая конструкция предотвращает засорение системы фильтрации и обеспечивает постоянную мощность всасывания. Двига-тель работает без трения, что снижает его износ и повышает долговеч-ность. Компания LG настолько уверена в его долговечности, что на двигатель Smart Inverter Motor™ предоставляется 10-летняя гарантия на детали, что обеспечивает покупателям дополнительное спокойствие.

Самоочищающаяся система LG

Компания LG разработала аксессуар LG CordZero® Auto Emptying All-in-One Tower, созданный для того, чтобы сделать процесс уборки еще комфортней. При установке пылесоса на станцию, пылесборник авто-матически очищается от пыли и мусора позволяя вам меньше контакти-ровать с ними. Станция оснащена 3-ступенчатой системой фильтрации, которая улавливает мелкую пыль и задерживает ее, поддерживая чисто-ту самой системы, а также защищая вас от вдыхания пыли или шерсти домашних животных, которые могут попасть в воздух в процессе очи-щения других пылесосов. Встроенное пространство для хранения при-надлежностей позволяет оптимизировать процесс уборки и заменять мешок-пылесборник на станции примерно раз в 3 месяца! График заме-ны мешка-пылесборника может меняться в зависимости от условий экс-плуатации.

Универсальная насадка Power Drive Nozzle

LG разработала пылесосы, сочетающие в себе простоту использования и впечатляющую производительность. Насадка LG Vacuum Multi-Surface Power Drive Nozzle® разработана для использования на коврах, плитке и твердых полах, что позволяет сэкономить время, которое пришлось бы тратить на замену универсальных насадок при использовании других моделей пылесосов.1

Уникальная система фильтрации

Многие пылесосы LG оснащены пятиступенчатой системой фильтрации, которая позволяет легко отфильтровывать пыль, пыльцу и шерсть до-машних животных из воздуха, которые попадают в пылесос. Крупная, средняя и мелкая пыль отделяется слой за слоем, и, наконец, из пылесоса выходит только чистый воздух. Эта система особенно удобна для кли-ентов, страдающих астмой или аллергией на мелкую пыль и пыльцу. Металлический фильтр, тканевый фильтр предварительной очистки и фильтры тонкой очистки можно легко снять и промыть для поддержа-ния работоспособности пылесоса. Фильтры следует промыть вручную в чистой воде и оставить до полного высыхания на воздухе, после чего снова установить в пылесос.

Простое и рациональное обслуживание

Обслуживание вашего пылесоса LG оптимизировано таким образом, чтобы сделать его максимально простым. Многие модели совместимы с приложением LG ThinQ®, из которого вы сможете получать из него уведомления о состоянии фильтра и текущем заряде аккумулятора устройства, а также сможете провести диагностику и проверить исто-рию уборки. Важная информация по обслуживанию всегда будет у вас под рукой в одном умном и функциональном приложении.2

Чтобы узнать больше о функциях беспроводных пылесосов LG, ознакомьтесь с представленными на сайте характеристиками беспроводных моделей, которые помогут вам легко поддерживать чистоту в доме.

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При покупке пылесоса модели A9T-Ultra2 , Вы получите Пылесборники для стан-ции Objet и Электрическую открывалку для вина

При покупке пылесоса модели A9K-Max1 Вы получите Электрическую откры-валку для вина и Сумку для хранения аксессуаров

При покупке пылесоса модели A9N-Core Вы получите Насадку для твердой по-верхности Fluffy и Сумку для хранения аксессуаров

При покупке пылесоса модели A9N-Prime Вы получите Насадку для твердой по-верхности Fluffy и Сумку для хранения аксессуаров

1. Предлагаемые принадлежности и их соответствие зависят от модели и страны приобретения. Предлагаемые принадлежности продаются отдельно на сайте LG.com. LG All-in-One Tower продается отдельно на сайте LG.com.

2. Требуется совместимый смартфон с ОС Android 7.0 или более поздней версии или iOS 14.0 или более поздней версии для приложения LG ThinQ™. Требуется подключение к мобильному и домашнему Wi-Fi.