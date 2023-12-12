Линейка телевизоров LG 2023 года: инновационные передовые модели из линейки OLED

Телевизоры давно стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, превратившись из простого устройства для просмотра программ в удивительные технологические шедевры. Они не только передают информацию и развлекательный контент на высочайшей скорости, а и становятся центром для проведения семейных вечеров, источником вдохновения и индивидуальным элементом декора. В современной динамичной эпохе LG выходит за рамки понимания обычной техники для дома, предлагая новую линейку ярких телевизоров, включающую модели OLED и OLED evo. Каждая модель данной серии обладает высоким разрешением и богатой цветовой палитрой, которая оживляет любое изображение на экране, а также стильным дизайном, который украсит любой интерьер.

Очарование чётких красок





LG OLED A3 поражает невероятной четкостью изображения и богатством цветовой гаммы благодаря технологии OLED1. Пиксели светятся гораздо ярче, когда они работают сами по себе, без тусклой задней подсветки. Снабженный экраном формата 48, 55 и 65 дюймов, этот телевизор обеспечивает невероятно реалистичное изображение с исключительной четкостью и контрастностью.

Погружение в реалистичное изображение





Телевизор LG OLED B3 погружает пользователей в мир удивительного качественного изображения, привнося реализм в каждую деталь благодаря технологии OLED и создавая уникальный опыт просмотра. А почувствовать себя в гуще событий зрители легко смогут благодаря исключительному качеству изображения и звука, обеспечиваемым умным процессором2 α7 AI 4K Gen6.

Гармония картинки и звучания





LG OLED evo C3 – это прекрасное сочетание высококлассного изображения и звука. С функцией AI Sound Pro телевизор виртуально микширует звук, создавая эффект объемного звучания 9.1.2, при этом яркость подчеркнет каждую деталь изображения, а мощная звуковая система, погрузит пользователя в реалистичную атмосферу просматриваемого контента.

Искусство технологии OLED EVO





Серия G3 с премиальным дисплеем OLED evo, предоставляет высокую яркость и детализацию. Этот телевизор отличается качеством изображения и яркостью, которая заставляет контент практически оживать на экране. Самоподсвечивающиеся пиксели LG OLED светятся еще ярче 3 благодаря алгоритму повышения яркости, управлению подсветкой и другим обновлениям, которые происходят благодаря мощному процессору α9 AI Gen6 4K.

Вне зависимости от выбора модели LG, каждый из этих телевизоров представляет собой средоточие лучшего пользовательского опыта для просмотра контента, а учитывая индивидуальные различия в функциональности и дизайне, удовлетворяет самые изысканные вкусы и предпочтения пользователей.

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1 - Панель LG OLED сертифицирована компанией Intertek на 100% точность цветопередачи, измеренную по формуле CIE DE2000 при тестировании на 125 цветовых схемах. Объем полного цвета дисплея (CGV) эквивалентен или превышает цветовое пространство DCI-P3, что было подтверждено независимым тестированием компании Intertek

2 – Процессор α9 AI 4K Gen 6

3 – Яркость на 70% выше на моделях 55/65/77 G3.

