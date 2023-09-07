About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
65-дюймовый 4K смарт-телевизор LG OLED evo G3 2023 года

Функции

Галерея

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Где купить

65-дюймовый 4K смарт-телевизор LG OLED evo G3 2023 года

OLED65G3RLA

65-дюймовый 4K смарт-телевизор LG OLED evo G3 2023 года

(2)
Видео показывает, как эмблема " No.1 OLED-телевизора в мире на протяжении 10 лет" постепенно появляется на черном фоне с фиолетовыми и синими фейерверками.

LG OLED
10 лет на вершине

*Источник: Omdia. Количество проданных устройств, 2013-2022. Результаты подготовлены не компанией LG Electronics. Третьи стороны могут опираться на эти данные только под свою ответственность. Подробную информацию см. на https://www.omdia.com/

Десять лет блестящих инноваций

Что делает LG OLED evo вершиной OLED-бренда №1 в мире? Культовые новинки в привлекательных форм-факторах3, которые бросают вызов вашему воображению. Более яркое и смелое изображение2, настолько реалистичное, что вы чувствуете себя частью сцены. Передовые технологии1, которые постоянно развиваются и совершенствуют ваше восприятие телевидения.

 

«Изображение, демонстрирующее основные характеристики LG OLED evo G3 на черном фоне с розово-фиолетовым фейерверком. Розовое отражение фейерверка на земле показывает слова «OLED evo». На изображении, на котором изображен процессор α9 AI 4K Gen6, показан чип, стоящий перед изображением сцены с озером, которая ремастерируется с помощью технологии обработки. На изображении, представляющем Brightness Booster Max, изображен тигр с глубоким контрастом и яркими белыми цветами. Ear Panel Warranty показывает гарантийный логотип Premium OLED G3 на фоне дисплея. На изображении, представляющем One Wall Design, LG OLED evo G3 вплотную прилегает к стене в сером промышленном жилом помещении».

*Смоделированные экранные изображения.

** Яркость на 70 % выше для 55/65/77 G3.

***Яркость зависит от серии и размера.

Величайший OLED из всех*

A video opens with the words LG OLED evo in a white font against a black background. The words enlargen and fill with color. Then the scene transitions to LG OLED G3, showing a colorful abstract artwork. The screen rotates to the side to present the slim edge and then fixes to a wall, representing the One Wall Design.

*Источник: Omdia. Количество проданных устройств, 2013-2022. Результаты подготовлены не компанией LG Electronics. Третьи стороны могут опираться на эти данные только под свою ответственность. Подробную информацию см. на https://www.omdia.com/

Процессор α9 AI 4K Gen 6

Настоящая эволюция

Погрузитесь в мир α-реалистичности¹. Портал в новые вселенные и полное погружение в контент. Почувствуйте себя в гуще событий благодаря исключительному качеству изображения и звука, обеспечиваемым процессором α9 AI 4K Gen6.

AI Super Upscaling ( ИИ масштабирование)

Система обработки на базе искусственного интеллекта использует технологии AI Noise Reduction (Устранение шума с помощью ИИ) и AI Super Resolution (Супер-разрешение с помощью ИИ) для определения категории изображений и удаления из них шума в зависимости от категории. Затем алгоритмы глубокого обучения улучшают лица и объекты таким образом, чтобы они выглядели более четкими, выразительными и многомерными, но при этом естественными.

Изображение женщины в городе. Поверх изображения женщины наложено квадрат, в котором изображение обработано функцией AI Super Upscaling, благодаря чему изображение становится более детализированным на фоне красиво размытого фона.

Функция динамического отображения тонов

Функция динамического отображения тонов OLED Dynamic Tone Mapping Pro определяет , что находится в кадре, и применяет оптимальную тональную кривую, обеспечивая более естественный HDR, контраст и детализацию

Видео, в котором показан человек в палаточном лагере в горах. Сетка накладывается на изображение, демонстрируя улучшение яркости и выразительности.

Функция усиления экспрессии HDR Expression Enhancer

HDR Expression Enhancer применяет индивидуальные кривые коррекции тона к тем объектам, на которые естественным направлены ваши глаза, делая их более четкими и выразительными.

Видео, в котором показан человек в палаточном лагере в горах. Сетка накладывается на изображение, демонстрируя улучшение яркости и выразительности.

*Изображения экрана являются имитацией.

** Саундбар приобретается отдельно.

AI Sound Pro

Функция AI Sound Pro виртуально микширует звук, создавая эффект объемного звучания 9.1.2, обеспечивая четкость звучания и точный контроль баланса. 

Изображение OLED-телевизора LG в комнате, на экране которого идет музыкальный концерт. Пространство заполняют пузырьки, символизирующие объемный звук.

*Изображения экрана являются имитацией.

** Саундбар приобретается отдельно.

Технология Brightness Booster Max

Наслаждайтесь высокой яркостью OLED

Самоподсвечивающиеся пиксели LG OLED светятся еще ярче2 благодаря алгоритму повышения яркости, архитектуре управления подсветкой и другим улучшениям, которые вносит в изображение процессор α9 AI 4K Gen6.

*Яркость на 70% выше на моделях 55/65/77 G3.

**Яркость зависит от серии и размера.

Дизайн One Wall

Устанавливается вплотную к стене, словно обои

Специально разработанный настенный кронштейн позволяет установить ваш OLED-телевизор с практически нулевым зазором между телевизором и стеной4.

Изображение LG OLED G3 на стене богато декорированной комнаты, демонстрирующее дизайн One Wall. Вид сбоку телевизора LG OLED G3, демонстрирующий невероятно тонкие размеры. Вид под углом на LG OLED G3, закрепленный на стене квартиры с видом на город, с саундбаром внизу.

LG OLED ART

Цифровой холст для художников

LG считает, что художники могут использовать свое воображение для создания нового, невиданного ранее вида цифрового искусства.

На изображении вверху показан OLED-телевизор LG в белой комнате, где на экране воспроизводится изображение золотой скульптуры. Сбоку от него находится физическая серебряная скульптура с уникальным текстурным рисунком, отражающим то, что воспроизводится на экране телевизора. На изображении справа внизу показан OLED-телевизор LG, расположенный на стене в вертикальном положении и демонстрирующий золотую скульптуру, напоминающую человека. Фраза «LG art lab with Barry X Ball» наложена на изображение в правой части телевизора. На изображении слева внизу показан человек в художественной галерее, рассматривающий красно-черное цифровое изображение скульптуры на OLED-телевизоре LG.

Frieze LA 2023 with Barry X Ball

Самоподсвечивающийся OLED

Не требует задней подсветки

Пиксели светятся гораздо ярче, когда они работают сами по себе, без тусклой задней подсветки.  

Бесконечная контрастность

Благодаря глубоким темным оттенкам черного, которые могут быть достигнуты только с помощью самоподсвечивающихся пикселей, яркий контраст раскрывает детали, которые вы обычно упускаете из виду, с четкими и четкими визуальными эффектами.

Видео, на котором мужчина идет по пещерному туннелю. Ползунок перемещается по экрану, применяя к изображению бесконечную контрастность.

100% точность цветопередачи и 100% цветовой объем

Благодаря 100-процентной точности цветопередачи и цветовому объему, цвета отображаются точно так же, как в оригинале, с насыщенными тонами как при ярком, так и при недостаточном освещении.

Сертификация Intertek Color Fidelity. Сертификация Intertek Color Volume.

*Изображения экрана являются имитацией.

**Панель LG OLED сертифицирована компанией Intertek на 100% точность цветопередачи, измеренную по формуле CIE DE2000 при тестировании на 125 цветовых схемах.

***Объем полного цвета дисплея (CGV) эквивалентен или превышает цветовое пространство DCI-P3, что было подтверждено независимым тестированием компании Intertek.

Услышьте, как звуки и образы сливаются воедино

WOW Orchestra

Потрясающий интерфейс

Гармония телевизора и саундбара

Используйте свой LG OLED- телевизор c LG саундбаром, и они будут работать как единое целое для создания трехмерного звука концертного зала.

Расширенные настройки звука

Подключив свой OLED-телевизор LG к саундбару LG, вы автоматически переключитесь в режим саундбара с 3 новыми настройками.

*Режим саундбара может различаться в зависимости от модели телевизора.

**Режим управления саундбара может зависеть от модели саундбара.

***Саундбар приобретается отдельно.

****Изображения экрана являются имитацией.

 

Широкий диапазон размеров

Любой размер, который подходит именно вам

Модельный ряд LG OLED G3 предлагается в разных размеров, среди которых вы найдете то, что вам нужно: от 55-дюймового для одиночных киномарафонов до больших 77-дюймовых экранов для просмотра спортивных соревнований в компании друзей.

Изображение со сравнением разных размеров LG OLED G3: 55 дюймов, 65 дюймов и 77 дюймов.

Новый главный экран webOS 23

Адаптируется под ваши предпочтения

Новый главный экран webOS 23 — это центр, который вращается вокруг вас, адаптируясь под ваши предпочтения. 

*Изображения экрана являются имитацией.
Видео, показывающее главный экран WebOS. Курсор нажимает на инициал в правом верхнем углу и переключается на другой профиль.

Мой профиль

Получайте индивидуальные рекомендации по фильмам, информацию о следующих играх команды, за которую вы болеете, и индивидуальные уведомления — все это в одном месте, адаптированном под ваши предпочтения.

Видео, показывающее главный экран WebOS. Курсор нажимает на быструю карточку игры, а затем на быструю карточку спорта, обе из которых ведут к экранам с соответствующим контентом.

Быстрая карта

Создавайте специальные карточки для своих любимых приложений и сервисов. Расположите их по своему усмотрению, переключите их и быстро переходите к своему контенту.

A video shows a gallery featuring images of a cartoon dragon with differing contrast, brightness, color, etc. Two images are selected and then merged to create a personalized image settings profile.

Мастер изображений AI

Выберите свои любимые изображения, и AI Picture Wizard проанализирует 85 миллионов случаев из 27 категорий, чтобы установить идеальную резкость, контрастность и цветность.

Изображение телевизора LG OLED и пульта дистанционного управления. Кнопка микрофона на пульте дистанционного управления загорается, и на экране появляются рекомендации по ключевым словам для голосового поиска.

AI Консьерж

Получайте рекомендации о новых вещах для просмотра на основе вашей истории голосового поиска.

*Изображения экрана являются имитацией.

**Поддерживаемые меню и приложения могут меняться в зависимости от страны.

***Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска продукта.

****Рекомендации по ключевым словам зависят от приложения и времени суток.

Реалистичность сцен и звуков

DOLBY VISION

РЕЖИССЕРСКИЙ РЕЖИМ™

Развлечения

Завораживающее кино

Сцены оживают благодаря сверхяркому изображению Dolby Vision и захватывающему пространственному звуку Dolby Atmos.

Истинная картина

Обработка изображения может лишить фильм предполагаемого очарования. РЕЖИССЕРСКИЙ РЕЖИМ  сохраняет режиссерскую версию для более аутентичного способа просмотра фильмов.

Бесконечная библиотека развлечений

Смотрите все любимые потоковые сервисы прямо с телевизора, включая Netflix4,Prime Video5.

*Контент и доступность приложений могут отличаться в зависимости от страны или региона.

**Для сервисов OTT требуется отдельная подписка.

***Изображения экрана являются имитацией.

 

Истинное наслаждение от игры

Отправляйтесь в эпические игровые приключения

Побеждайте каждый раз. Невероятно быстрое время отклика 0,1 мс, совместимость с NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium и поддержка VRR формируют четкую и плавную картинку непревзойденного качества, а ориентированный на геймеров пользовательский интерфейс и простая потоковая передача игр позволяют вам полностью погрузиться в игровой процесс. 

Изображение трех мужчин, играющих в гонки на OLED-телевизоре LG в современной городской квартире.

 

*Время отклика протестировано и сертифицировано Intertek.

*VRR является сертифицированной спецификацией HDMI 2.1.

*Изображения экрана являются имитацией.

 

Игровая панель и Оптимизатор

Краткий обзор настроек игры

Оптимизатор игр позволяет применить идеальные настройки для игры в зависимости от жанра и игрового окружения. Перейдите на вкладку «Звук», чтобы настроить эффекты, или на вкладку «Игра», чтобы убедиться, что все выглядит и ощущается так, как вам нужно. Нет необходимости делать паузу. Простой доступ в меню из Игровой панели, которая настраивается на определенные действия во время игры. 

На черном градиентном фоне показаны три игровых экрана. На одном из них показана гоночная игра с панелью управления, настроенная на действие. На другом изображена фантастическая игра с меню оптимизатора игр. На последнем экране показана вкладка оптимизатора игр поверх музыкальной игры.

*Изображения экрана являются имитацией.

 

Облачные игры

Проводник в Мир Игр

Получите доступ к GeForce NOW прямо со своего телевизора и откройте для себя библиотеку с колоссальным количеством игр на ваш выбор.

Постер игры Cyberpunk 2077.

*Может потребоваться подписка GeForce NOW.

Спортивная сенсация

Захватывает дух

Спорт в центре внимания. Персонализированное спортивное оповещение держит вас в курсе событий вашей любимой команды благодаря прямому доступу к расписанию матчей с главного экрана. Благодаря десятилетию инноваций только LG OLED обеспечивает реализм стадиона благодаря большому дисплею и четкому разрешению AI-процессора α9 4K Gen6 — идеально подходит для одновременного просмотра двух игр в режиме Multi View.

Захватывает дух

*Изображение предназначено только для демонстрации

Экологически безопасная картонная упаковка LG OLED изображена вокруг растущих деревьев и гор.

Устойчивое развитие

Жизненный цикл телевизора

LG OLED бережно относится к природе на всех этапах жизненного цикла, от экологичного дизайна до компактной упаковки, энергоэффективного использования и системы утилизации отходов.

*Для примера на изображении показана только модель 65G3. Все модели LG OLED 2023 года поставляются в экологически безопасной упаковке.

1. α-реалистичность означает реалистичное качество изображения и звука, обеспечиваемое -процессором LG α9 AI 4K Gen6. 

2. По сравнению с моделями без evo OLED-дисплеев и на основе измерения Full White.

3. В течение 1-го года гарантии покрываются расходы на экран, детали и обслуживание. В период со 2-го по 5-й год гарантии покрываются только панели, а за обслуживание взимается плата.

4. Требуется подписка на Netflix.

5. Amazon, Prime Video и другие связанные логотипы являются торговыми марками Amazon.com, Inc. или ее филиалами. Применяется тариф за подписку на Amazon Prime и/или Prime Video. Подробную информацию смотрите на сайте primevideo.com/terms.

Печать

Характеристики

Тип дисплея

4K OLED

Частота обновления

120Гц

Широкая цветовая гамма

OLED Цвет

Процессор

Интеллектуальный процессор α9 6-го поколения 4К

HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision / HDR10 / HLG

Совместимость с G-Sync (Nvidia)

Да

Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Dolby Atmos

Да

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Кабель ИК-бластера

Да

Кабель питания

Да (Прикрепленный к)

Пульт

Magic Remote

Батарейки для пульта дистанционного управления

Да (AA x 2ШТ)

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

AI Sound Pro (Виртуальный 9.1.2 Up-mix)

AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)

Да

Аудио кодек

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)

Аудио выход

60Вт

Bluetooth Surround Ready

Да (2-стороннее воспроизведение)

Чистый голос Pro

Да

Dolby Atmos

Да

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

Направление динамика

Вниз

Акустическая система

4.2 Канала

Поддержка WiSA

Да (увеличение до 2.1 канала)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (v 5.0)

CI-слот

1шт

Ethernet- вход

1шт

HDMI Обратный звуковой канал

eARC (HDMI 2)

HDMI-вход

4шт (поддерживает 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS в соответствии с HDMI 2.1 (4 порта))

RF вход (антенна/кабель)

2шт

Simplink (HDMI CEC)

Да

SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

1шт

USB-вход

3шт (v 2.0)

Wi-Fi

Да (Wi-Fi 6)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

1600 x 970 x 172

Вес упаковки

32.3

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1441 x 826 x 24.3

Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

1441 x 878 x 245

Тумба под ТВ (ШхГ)

432 x 245

Вес телевизора без подставки

23.9

Вес телевизора с подставкой

28.1

Крепление VESA (ШхВ)

300 x 300

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да (Игровая панель)

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Совместимость с G-Sync (Nvidia)

Да

Режим HGIG

Да

VRR (Переменная частота обновления)

Да

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Разрешение экрана

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Тип дисплея

4K OLED

Частота обновления

120Гц

Широкая цветовая гамма

OLED Цвет

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

Да

AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

Да (SDR/HDR)

AI Изображение ( *AI - искусственный интеллект)

AI Изображение Pro

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

AI Супер Масштабирование 4K (*AI - искусственный интеллект)

Технология затемнения

Самосветящиеся пиксели

Динамическое отображение тонов

Да (OLED Динамическое отоброжение тонов Pro)

FILMMAKER MODE ™

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision / HDR10 / HLG

HFR (Высокая частота кадров)

4K 120 кадров в секунду (HDMI, USB)

Motion (Технология обработки движений)

OLED Motion

Режим изображения

10 режимов (Мастер индивидуальной настройки изображения, Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игра, Filmmaker, (ISF)Эксперт (светлая комната), (ISF)Эксперт (темная комната))

Процессор

Интеллектуальный процессор α9 6-го поколения 4К

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Источник питания ( напряжение, Гц)

Переменного тока 100~240В 50-60Гц

Энергопотребление в режиме ожидания

Менее 0.5Вт

SMART TV

Семейные настройки

Да

Всегда готов

Да

Художественная галерея

Да

Веб-браузер

Да

Голосовое управление без пульта

Да

Интеллектуальное распознавание голоса

Да

Пульт Magic Remote

В комплекте

Мультипросмотр

Да

Операционная система (ОС)

webOS 23

Передача из Комнаты в комнату

Да (Отправитель/Получатель)

Приложение для удаленного управления смартфоном

Да (LG ThinQ)

Спортивное оповещение

Да

ThinQ

Да

Совместимость с USB-камерой

Да

Работает с Apple AirPlay 2

Да

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Купить напрямую

OLED65G3RLA

65-дюймовый 4K смарт-телевизор LG OLED evo G3 2023 года