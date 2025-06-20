Новая линейка телевизоров OLED

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Каждый год LG задаёт новые стандарты в мире OLED-телевизоров – и 2025-й не стал исключением. В этом году компания представила три модели: G5, C5 и B5, каждая из которых отвечает разным требованиям и бюджету. Если вы давно задумываетесь о покупке OLED-телевизора и не знаете, с чего начать, хотим сообщить, что каждая из новинок представляет собой отдельный подход к отличному изображению. Здесь есть и технология на максимум, и универсальный баланс, и разумный старт без лишнего. В данной статье расскажем о преимуществах каждого телевизора и кому какая модель подойдёт лучше всего.
LG OLED G5: максимум яркости и производительности
Флагманская модель LG G5 в 2025 году получила революционную четырёхслойную OLED-панель, обеспечивающую максимальную яркость среди OLED-дисплеев бренда. В данной модели используется новая стековая архитектура, которая эффективно борется с отражениями и улучшает яркость без ущерба для глубины чёрного.
Телевизор работает на новейшем процессоре Alpha 11 AI Gen2, который отлично справляется с апскейлом, адаптацией картинки под освещение, и даже подстраивает звук. В G5 также реализованы Dolby Vision, Dolby Atmos и новые AI-режимы для персонализированной настройки изображения и звука.
Геймеры по достоинству оценят частоту обновления до 165 Гц, поддержку G-SYNC, FreeSync Premium и VRR, а также время отклика менее 1 мс. Добавим к этому элегантный дизайн One Wall Design – и получаем телевизор мечты для тех, кто не готов идти на компромиссы.
Если для вас телевизор – это не просто экран, а часть интерьера и развлекательного центра, то LG OLED G5 станет настоящим открытием.
LG OLED C5: сбалансированная универсальность
Модель C5 остаётся любимцем пользователей по всему миру благодаря своей сбалансированности. В 2025 году модель получила улучшенную панель OLED evo, а также процессор Alpha 9 AI Gen8, обеспечивающий качественную работу интеллектуальных алгоритмов изображения и звука.
Одним из главных апгрейдов стало повышение частоты обновления до 144 Гц, что делает C5 отличным выбором для игр и спорта. Телевизор поддерживает технологии Dolby, HDR10, а также облачные игровые сервисы через webOS 25: персонализация профилей, интеллектуальный поиск контента, быстрый доступ к стримингам и подключённым устройствам.
Модель также предлагает широкий диапазон диагоналей – от 42 до 83 дюймов – что дает возможность подобрать телевизор под любую комнату, от гостиных до игровых комнат и спален.
LG OLED B5: доступный билет в мир OLED
B5 – отличный вариант для тех, кто хочет попробовать OLED впервые. Несмотря на то, что это самая доступная модель в линейке, она сохранила фирменное качество изображения LG и приятный набор функций.
Телевизор оснащён процессором Alpha 8 Gen2 и классической OLED-панелью с частотой обновления 120 Гц. Он поддерживает HDR, Dolby Atmos и имеет четыре HDMI входа, чего вполне достаточно для подключения игровой консоли или домашнего кинотеатра.
Интерфейс webOS 25 остался интуитивно понятным, а умные функции, вроде управления голосом и персонализации, доступны и здесь. В итоге, B5 предлагает отличную OLED-картинку и все необходимые функции умного телевизора.
Что общего у всей линейки
Во всех моделях линейки 2025 года установлен новый webOS 25 с возможностью персонализации профилей, функцией «Recognize You» для автоматического распознавания пользователя, а также новыми алгоритмами AI Picture Wizard и AI Sound Pro.
Кроме того, все три телевизора поддерживают Filmmaker Mode с автонастройкой яркости, Dolby Vision и Atmos, и используют новый пульт AI Magic Remote с улучшенной точностью.
LG в 2025 году предлагает OLED-телевизоры на любой вкус: от флагманского G5 с его впечатляющей яркостью и функциями для игр, до сбалансированного C5 и более доступного, и при этом качественного B5. Выбор за вами, однако независимо от модели, вы получаете передовые технологии и фирменное качество LG.
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