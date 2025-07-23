Саундбар + OLED = комбо для летнего киномарафона

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Лето – это не только вечерние прогулки, поездки и дачные выходные. Это еще и время, когда хочется просто включить любимый сериал, посмотреть новое кино или устроить спонтанный просмотр трансляции с друзьями, семьей или в одиночестве. И чтобы каждый такой вечер ощущался как настоящее событие, нужен как качественный экран, так и добротный звук.
Именно поэтому тандем телевизора LG OLED65G5RLA и саундбара SG10TY – это удачное и сбалансированное решение для домашних киномарафонов. Особенно сейчас, когда действует специальное предложение до 31 июля: при покупке OLED-телевизора LG OLED65G5RLA – скидка 50% на саундбар SG10TY.
LG OLED65G5RLA: изображение, от которого невозможно отвести взгляд
65-дюймовый OLED-телевизор из серии G5 – это лучшее, на что способна технология OLED evo на сегодня. Телевизор оснащен передовой панелью с яркостью Brightness Booster Ultimate, поддержкой Dolby Vision и HDR, а главное – работает на новом процессоре AI α11 второго поколения (Gen2), который адаптирует картинку в реальном времени.
Изображение становится по-настоящему объемным, цвета насыщенными, а черный – глубже, чем когда-либо. Этот телевизор стирает границу между домашним просмотром и кинозалом. А еще он невероятно тонкий: G5 создан для настенного монтажа без зазоров, и выглядит как цифровая картина в интерьере.
LG SG10TY: когда звук не отстаёт от картинки
Саундбар LG SG10TY – логичное и технологичное продолжение OLED-телевизора. Благодаря поддержке Dolby Atmos, он создает объемное звучание, которое заполняет комнату и позволяет погружаться в происходящее на экране.
Интеграция с телевизором на высшем уровне:
Функции WOW Orchestra и WOW Interface позволяют объединить звук саундбара и встроенных динамиков ТВ в одну систему.
Устройства синхронизируются через LG WOWCAST (при наличии), управление происходит с одного пульта и одного меню.
Интеллектуальная калибровка автоматически подстраивает звучание под тип контента: от боевика до документального фильма.
Звук становится живым и выразительным, так, как это задумывал режиссер.
OLED + саундбар = система, которая работает как единое целое
Что важно: эти два устройства действительно разработаны друг для друга. Они сочетаются как визуально, так и технически. Саундбар повторяет ширину и стиль G-серии OLED, а в работе объединяется с телевизором в полностью синхронизированную систему по изображению, звуку и интерфейсу.
В результате вы получаете домашний кинотеатр, который не требует настройки: все уже выверено, все под рукой, и все адаптировано к вашему контенту.
Специальная акция до 31 июля
Если вы давно задумывались о покупке OLED-телевизора и хотите дополнить его достойным звуком – сейчас лучшее время.
До 31 июля при покупке LG OLED65G5RLA вы получаете скидку 50% на саундбар LG SG10TY. Это отличная возможность собрать полноценную систему премиум-класса с ощутимой выгодой.
Лето – идеальное время для собственного кинотеатра
Все, что нужно в жару – это прохладная комната, затемненные шторы, свежие фрукты и... новый эпизод любимого сериала в отличном качестве. Этот опыт становится еще приятнее, когда техника работает вместе и на результат.
LG OLED65G5RLA и SG10TY – комбо, с которым любое видео становится настоящим впечатлением.
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