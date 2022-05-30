5 причин выбрать встраиваемую технику LG для вашей кухни

С наступлением солнечных дней и тёплого сезона всегда хочется обновить что-то не только в себе, но и в окружающих интерьерах. Наверное поэтому чаще всего люди начинают ремонт весной и летом – когда сама природа вдохновляет на приятные перемены, а теплая погода способствует более лёгким и быстрым процессам.





Если вы уже задумались и, возможно, даже решились на ремонт вашей любимой кухни, непременно обратите внимание на встраиваемую бытовую технику. Она станет оптимальным решением для тех, кому важны практичность, функциональность, долговечность и стиль.



Перечисляем 5 основных причин выбрать встраиваемую технику LG для вашей любимой кухни.







Компактность и эргономичность – встраиваемая техника LG занимает минимум рабочего пространства, легко совмещается с конструкциями кухонных ниш и её необязательно размещать на полу. Таким образом, вы сможете спланировать интерьер исходя из ваших желаний и личного удобства, а не из размеров имеющейся техники.







Многофункциональность, включающая возможность готовки «здоровых блюд»

Использование одного вида техники для одного процесса давно осталось в прошлом – современные технологии LG превратили бытовые приборы в ваших личных профессиональных помощников.



Используя микроволновые печи LG с функцией NeoChef можно приготовить нежную запеканку или йогурт, кроме того, список их функций включает в себя жарку, тушение, томление и даже готовку на пару.



Духовой шкаф LG также может стать незаменимым компаньоном для реализации вашего кулинарного вдохновения – с его помощью можно не только готовить всевозможные виды блюд, но и делать это одновременно благодаря большому объёму духовки и функциональному технологическому дизайну. Равномерное распределение тепла на каждом уровне гарантирует отсутствие пригоревших корочек или непропечённых мест, а с помощью выдвижных телескопических направляющих вам будет легко ставить и вынимать блюда из духовки.



Ещё одной важной составляющей пространства кухонь является свежий воздух – вытяжки LG с мощностью всасывания воздуха 640м3/ч и моющимися съёмными фильтрами эффективно сохранят свежий воздух на кухне, устранив ненужные запахи.







Умные технологии и безопасность





Современные технологии всё больше приближают нас к футуристическим картинам, беря на себя основную часть «технических» и контролирующих функций и в значительной степени повышая безопасность процессов.



Так, например, индукционные варочные поверхности LG имеют интуитивно понятную сенсорную панель multi-touch, которая позволяет управлять каждой зоной приготовления пищи. В то время как встроенные индикаторы горячей поверхности и функция защиты от детей помогут обезопасить бытовую технику для младших членов семьи и даже домашних животных.



Технология LG ThinQ™, которой оснащены посудомоечные машины , поможет добавить зону кухню в экосистему «умного дома» от LG и управлять приборами в удалённом режиме.



Высокий класс энергоэффективности техники LG будет отвечать за минимизацию ваших расходов на электроэнергию.







Простота уборки и ухода



Встраиваемая техника LG идеально монтируется в столешницы и кухонные шкафы не оставляя зазоров и пустого места между мебелью и техникой, что делает процесс общей уборки легче и быстрее. Утапливаемые переключатели с лёгкостью избавляют от лишних загрязнений на панелях.





В конструкции поверхностей духовых шкафов и микроволновых печей LG используется покрытие EasyClean™, которое с одной стороны выдерживает высокие температуры, а с другой – легко очищается обычной водой без применения каких-либо моющих средств. В духовых шкафах также возможно снятие отдельных слоёв стеклянных дверей для упрощения процесса мытья. Технология TrueSteam™ , применяемая в посудомоечных машинах, использует пар для размягчения стойких загрязнений и дезинфекции посуды моющих поверхностей самих машин. А в холодильниках действует система LG Total No Frost, благодаря которой вам больше не нужно будет размораживать морозильную камеру.







Красота и собственный стиль дизайна



Премиальная бытовая техника LG отличается утончённым дизайном, который отлично впишется в любую дизайнерскую концепцию. Глубокие чёрные цвета варочных поверхностей, подчёркнутые модным оттенком стали, прекрасно дополнят более тёмные и футуристические интерьеры. В то время как глянцевые поверхности техники белого цвета помогут визуально расширить пространство и при желании внести в него яркие акценты.





Таким образом, выбрав для себя инновационные решения LG в области встраиваемой техники вы получите безграничную свободу действий как на этапе ремонта, так и в последующем творческом кулинарном самовыражении, не ограничивая себя сложными вопросами контроля всех процессов, уборки и тратя минимум времени на приготовление любимых блюд.