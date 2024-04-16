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27-дюймовый изогнутый игровой монитор UltraGear™ 1000R | QHD, 1ms (GtG), 180Hz

Функции

Галерея

Характеристики

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27-дюймовый изогнутый игровой монитор UltraGear™ 1000R | QHD, 1ms (GtG), 180Hz

27-дюймовый изогнутый игровой монитор UltraGear™ 1000R | QHD, 1ms (GtG), 180Hz

27GS60QC-B
  • вид спереди
  • вид сбоку под углом -15 градусов
  • вид сбоку под углом +15 градусов
  • вид в перспективе
  • вид сбоку
  • вид сзади
  • вид сзади в перспективе
  • крупный план портов
вид спереди
вид сбоку под углом -15 градусов
вид сбоку под углом +15 градусов
вид в перспективе
вид сбоку
вид сзади
вид сзади в перспективе
крупный план портов

Основные характеристики

  • 27-дюймовый изогнутый дисплей QHD (2560x1440) 1000R
  • 180Hz refresh rate
  • Время отклика 1ms (GtG)
  • HDR10 / sRGB 99% (Typ.)
  • Рамка, практически незаметная с 3 сторон
  • AMD FreeSync™ / VESA certified AdaptiveSync
Больше

Игровой монитор UltraGear™.

Создан для игры

Будьте на шаг впереди с непревзойденным погружением 1000R.

Испытайте абсолютное погружение с экраном 1000R

Естественная кривизна — 1000R лишь начало. Это настоящая игровая революция с впечатляющей частотой 180 Гц, качеством изображения и удобством, которые вы ещё не испытывали.

Дисплей

27-дюймовый изогнутый QHD (2560x1440)

HDR10 / sRGB 99% (Typ.)

Скорость

180Hz refresh rate

Время отклика 1ms (GtG)

Технология

AMD FreeSync™

VESA certified AdaptiveSync

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Боковой вид монитора с изображением игрового персонажа-стрельца на экране.

27-дюймовый изогнутый QHD 1000R

Безупречная кривизна для непрерывного геймплея

Ощути кривизну 1000R, идеально повторяющую естественное поле зрения человека, и наслаждайся живыми сценами с  частотой 180 Гц — для ещё более реалистичного и захватывающего опыта.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Частота обновления 180Hz

Улучшенная скорость.
Новый стандарт.

UltraGear стал ещё быстрее — теперь с частотой 180 Гц. Наслаждайтесь сверхчётким и плавным изображением — экран обновляется 180 раз в секунду.

Это сравнительное изображение быстро развивающейся игры с низкой частотой обновления и четкое изображение с высокой частотой обновления 180Hz.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Сравнение значений частоты обновления 60Hz (изображение слева) и 180Hz refresh rate.

Время отклика 1ms (GtG)

Ошеломляющая скорость и
погружение в игру

Время отклика 1 мс (GtG) минимизирует гостинг и гарантирует высокую скорость реакции, улучшая общее качество игрового процесса.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Выберите «Ускоренный режим» для применения времени отклика 1ms. («Настройка игры» → «Время отклика» → «Ускоренный режим»).

*Угол обзора этого IPS-дисплея составляет 178 градусов. 

Изображения роботов высокого качества с охватом цвета sRGB 99% и поддержкой HDR10.

HDR10 с sRGB 99% (Typ.)

Реалистичная цветопередача

Данный монитор поддерживает широкую цветовую гамму, sRGB 99% (Typ.) и HDR10 для ярких игр.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Плавный игровой процесс

Изображение для сравнения плавного игрового процесса — изображение слева с разрывом, а изображение справа без разрыва.

VESA certified AdaptiveSync

Поддержка VESA AdaptiveSync Display обеспечивает повышенную частоту обновления и низкую задержку — для плавного игрового процесса без гостинга и стабильного воспроизведения видео.

AMD FreeSync™

Благодаря технологии FreeSync™ геймеры могут наслаждаться плавным и чётким движением в играх с высоким разрешением и динамичным геймплеем. Данная технология значительно снижает зависание изображения.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Эффективность функции сравнивается с моделями, в которых не применяется технология синхронизации.

* В зависимости от сетевого подключения могут возникать ошибки или задержки.

Дизайн, созданный для геймеров

Улучшите игровой опыт с помощью практически безрамочного дизайна с трёх сторон — для полного погружения. Регулируемая по наклону подставка обеспечивает комфорт во время игры, а L-образная конструкция занимает минимум места на столе, уменьшая неиспользуемое пространство.

Borderless design monitor icon.

Безрамочный дизайн

Практически незаметная рамка с 3 сторон

Tilt adjustable icon.

Наклон

-5°~+15°

"Изогнутый игровой монитор LG UltraGear™ 1000R 27GS60QC "

4-контактный выход для наушников

Создание звукового
эффекта погружения

Наслаждайтесь голосовым общением во время игр благодаря 4-контактному выходу для наушников. И еще больше погрузитесь в мир виртуального 3D-звука с помощью наушников DTS:X.

Значок HDMI.

Значок HDMI.

Значок DisplayPort.

DisplayPort

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Игровой ГИП

Подстраивается под ваш геймплей

С помощью экранного меню и программы OnScreen Control геймеры могут легко управлять настройками монитора — от простых параметров до создания собственных клавиш быстрого доступа.

*Для загрузки последней версии программного обеспечения OnScreen Control посетите сайт LG.COM.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Dynamic Action Sync

Благодаря функции Dynamic Action Sync, снижающей задержку, геймеры могут реагировать на ключевые моменты в реальном времени и действовать максимально быстро.

Функция Black Stabilizer

Функция Black Stabilizer помогает геймерам обнаруживать снайперов, затаившихся в самых темных углах, и быстро ориентироваться во вспышках взрывов.

Отображение прицела

Точка прицеливания фиксируется строго по центру, улучшая точность стрельбы.

Счетчик FPS

Счётчик FPS позволяет отслеживать, насколько эффективно загружается изображение. Будь то редактирование, игры или просмотр фильмов — каждый кадр имеет значение, и с помощью счётчика FPS вы получаете данные в реальном времени.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Функция отображения прицела недоступна, когда активирован счетчик FPS.

*Счетчик FPS может отображать значение, превышающее максимальную частоту обновления монитора.

* Счетчик FPS (кадров в секунду): измерение количества кадров в секунду.

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Характеристики

  • Диагональ [дюймы]

    27

  • Разрешение

    2560 x 1440

  • Тип Панели

    VA

  • Соотношение сторон

    16:9

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    300 кд/м²

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    180

  • Время Отклика

    1ms (GtG at Faster)

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон

Все характеристики

ИНФОРМАЦИЯ

  • Наименование товара

    UltraGear

  • Год

    Y24

АКСЕССУАРЫ

  • Адаптер

    ДА

  • Кабель питания

    ДА

  • Display Port

    ДА

ЭКРАН

  • Диагональ [дюймы]

    27

  • Диагональ [см]

    68.4

  • Разрешение

    2560 x 1440

  • Тип Панели

    VA

  • Соотношение сторон

    16:9

  • Шаг Пикселя [мм]

    0.233 x 0.233

  • Яркость (Мин.) [Кд/м²]

    250 кд/м²

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    300 кд/м²

  • Цветовая Гамма (Мин.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Глубина Цвета (Количество Цветов)

    16.7M

  • Коэффициент контрастности (Мин.)

    2400:1

  • Цвета Бит

    8bit (6bit+FRC)

  • Коэффициент контрастности (Тип.)

    3000:1

  • Покрытие

    Антибликовое покрытие

  • Время Отклика

    1ms (GtG at Faster)

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    180

  • Угол Обзора (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Изгиб

    1000R

ФУНКЦИИ

  • HDR 10

    ДА

  • HDR Effect

    ДА

  • Заводская Калибровка Цвета

    ДА

  • Отсутствие Мерцания

    ДА

  • Режим Чтения

    ДА

  • Снижение Цветовой Чувствительности

    ДА

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Стабилизатор Черного Цвета

    ДА

  • Динамическая Синхронизация Действий

    ДА

  • Прицел

    ДА

  • FPS Счетчик

    ДА

  • Клавиша Программируемая Пользователем

    ДА

  • Автоматический Переключатель Источника Ввода

    ДА

  • Умное Энергосбережение

    ДА

SW APPLICATION

  • Двойной Контроллер

    ДА

  • OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

    ДА

СОВМЕСТИМОСТЬ

  • HDMI

    ДА(2 шт.)

  • DisplayPort

    ДА(1 шт.)

  • Версия DP

    1.4

  • Выход Наушники

    3-полюсный (только звук)

ПИТАНИЕ

  • DC Выход

    19V / 2.1A

  • Тип

    Внешний источник питания (адаптер)

  • AC Вход

    100~240V (50/60Hz)

  • Энергопотребление (Тип.)

    19 Вт

  • Энергопотребление (Режим Сна)

    Менее 0,3 Вт

  • Энергопотребление (DC Off)

    Менее 0,3 Вт

МЕХАНИЧЕСКИЙ

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон

  • Возможность Настенного Монтажа [мм]

    100 x 100

  • Безрамочный Дизайн

    3-сторонний практически безрамочный дизайн

ГАБАРИТЫ/ВЕС

  • Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

    604.9 x 450.7 x 226.5

  • Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

    604.9 x 363.8 x 95.7

  • Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

    685.0 x 435.0 x 160

  • Вес с Подставкой [кг]

    4.8

  • Вес без Подставки [кг]

    3.5

  • Вес в Упаковке [кг]

    6.3

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