We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Саундбар LG, технология DTS Virtual: X, карбоновый НЧ-динамик
Саундбар LG, технология DTS Virtual: X, карбоновый НЧ-динамик
Создаем звук вместе
Престижный Британский звук, Meridian
Передовые технологии Meridian
Тщательный подход к каждой детали и непрерывные исследования и разработки позволили Meridian создать решения, в которых используется максимум существующих технологических возможностей в области звука. Компания Meridian — первопроходец в области технологий аудио высокого разрешения и цифровой обработки сигнала (DSP). Компания сыграла важнейшую роль в разработке и реализации этих передовых технологий.
Цифровая обработка сигнала
Технология Meridian Lossless Packing
Характеристики
-
Количество каналов
-
2.1
-
Выходная мощность
-
300 W
-
Главный
-
890 x 57 x 85 mm
-
Сабвуфер
-
171 x 390 x 261 mm
Все характеристики
-
Оптический кабель
-
Да
-
Дистанционное управление
-
Да
-
Кронштейн для настенного монтажа
-
Да
-
Гарантийный талон
-
Да
-
AAC
-
Да
-
Dolby Digital
-
Да
-
DTS Digital Surround
-
Да
-
DTS Virtual:X
-
Да
-
Bluetooth кодек - SBC/AAC
-
Да
-
Версия Bluetooth
-
4
-
HDMI вход
-
1
-
HDMI выход
-
1
-
Оптический
-
1
-
USB
-
1
-
Управление через смартфон - Android/iOS
-
- / Да
-
Главный
-
890 x 57 x 85 mm
-
Сабвуфер
-
171 x 390 x 261 mm
-
Количество каналов
-
2.1
-
Количество динамиков
-
3 EA
-
Выходная мощность
-
300 W
-
Реверсивный звуковой канал ARC
-
Да
-
CEC (Simplink)
-
Да
-
Pass-through
-
Да
-
Энергопотребление (основное устройство)
-
23 W
-
Энергопотребление (сабвуфер)
-
33 W
-
Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)
-
0.5 W ↓
-
Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)
-
0.5 W ↓
-
Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)
-
Да
-
Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +
-
Да
-
Стандарт
-
Да
-
Вес брутто
-
9.4 kg
-
Главный
-
2.1 kg
-
Сабвуфер
-
5.3 kg
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.
Свяжитесь с нами
Купить напрямую
SN4
Саундбар LG, технология DTS Virtual: X, карбоновый НЧ-динамик