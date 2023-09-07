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Саундбар LG, технологии MERIDIAN, режимы TV Sound Mode Share и Soundbar Mode Control
Саундбар LG, технологии MERIDIAN, режимы TV Sound Mode Share и Soundbar Mode Control
Саундбары LG оптимально сочетаются с телевизорами LG
Гармоничный дизайн
Режим управления саундбаром
управления телевизора LG.
Создано для идеального сочетания
Телевизор, саундбар и сабвуфер в гостиной.
Удобное управление с одного пульта дистанционного управления LG
В руках человека показан пульт дистанционного управления для телевизора и саундбара, показанных на заднем плане. Показаны значки телевизора и саундбара LG.
*Режим управления саундбара может зависеть от модели саундбара.
**Использование пульта дистанционного управления телевизора LG ограничено только некоторыми функциями.
Дополните возможности вашего саундбара благодаря процессору с искусственным интеллектом телевизора LG
На телевизоре показано изображение чипа Alpha 9, под телевизором расположен саундбар. Кроме того, на изображении также показано графическое изображение волн звука, исходящих от саундбара.
*Режим TV Sound Mode Share может зависеть от модели телевизора. АИ процессор может зависеть от модели телевизора.
Саундбар LG улучшает качество звука телевизора LG
Меридиан
5.1 Ch DTS Virtual:X
Новые режимы звука
на телевизорах LG.
Создаем лучший звук вместе
Крупный план левой стороны саундбара LG с лого Meridian в левом нижнем углу. Также виден левый нижний край телевизора.
Престижный Британский звук, Meridian
Коллаж. По часовой стрелке от левого верхнего края: два изображения внутреннего устройства Meridian, белый динамик Meridian и стол в офисе исследований и разработок Meridian
Передовые технологии Meridian
Только текст
Изображение чипа системы обработки звука DSP
Аудио высокого разрешения
Крупный план правой части саундбара LG с логотипом LG в правом нижнем углу.
Звук 5.1 с эффектом полного погружения
Комплект из 2 тыловых динамиков, сабвуфера, саундбара и телевизора в белой гостиной. На экране телевизора показаны женщина и мужчина, играющие в шахматы.
Саундбары и телевизоры LG: мощный звук Dolby с эффектом погружения
Телевизор на стене. Постер телесериала на экране телевизора. Саундбар LG под телевизором на белой полке с расположенным рядом саундбаром. Посередине в нижней части изображения показаны логотипы Dolby Atmos и DTS:X.
*SP11RA, SP9YA, SP8YA и SPD7Y оснащаются функциями Dolby Atmos и DTS:X. SP7Y оснащается технологией DTS Virtual:X.
Новые режимы звука позволяют полностью погрузиться в весь ваш любимый контент
Обновленная технология AI Sound Pro With с саундбарами
Выберите саундбар, который подходит именно вам
Характеристики
-
Количество каналов
-
5.1
-
Выходная мощность
-
440 W
-
Главный
-
1000 x 63 x 105 mm
-
Сабвуфер
-
180 x 394 x 290 mm
Все характеристики
-
Управление через смартфон - Android/iOS
-
Да
-
Управление саундбаром
-
Да
-
TV Sound Mode Share
-
Да
-
Главный
-
1000 x 63 x 105 mm
-
Сабвуфер
-
180 x 394 x 290 mm
-
Количество каналов
-
5.1
-
Количество динамиков
-
8 EA
-
Выходная мощность
-
440 W
-
Выборка
-
24 бит/ 96 кГц
-
Повышающий бит / Повышающая дискретизация
-
24 бит/ 96 кГц
-
Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)
-
Да
-
Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +
-
Да
-
Кино
-
Да
-
Стандарт
-
Да
-
Музыка
-
Да
-
Clear Voice
-
Да
-
Игра
-
Да
-
Спорт
-
Да
-
Штрих-код
-
195174008102
-
Энергопотребление (основное устройство)
-
47 W
-
Энергопотребление (сабвуфер)
-
33 W
-
Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)
-
0.5 W ↓
-
Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)
-
0.5 W ↓
-
Вес брутто
-
13.2 kg
-
Главный
-
3.2 kg
-
Сабвуфер
-
5.8 kg
-
Bluetooth кодек - SBC/AAC
-
Да
-
Версия Bluetooth
-
4
-
Оптический
-
1
-
USB
-
1
-
HDMI вход
-
1
-
HDMI выход
-
1
-
AAC
-
Да
-
Dolby Digital
-
Да
-
DTS Digital Surround
-
Да
-
DTS Virtual:X
-
Да
-
Реверсивный звуковой канал ARC
-
Да
-
CEC (Simplink)
-
Да
-
Pass-through
-
Да
-
Дистанционное управление
-
Да
-
Гарантийный талон
-
Да
-
Кронштейн для настенного монтажа
-
Да
-
Оптический кабель
-
Да
-
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SP7
Саундбар LG, технологии MERIDIAN, режимы TV Sound Mode Share и Soundbar Mode Control