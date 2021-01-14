Уважаемые клиенты!



Если вы являетесь владельцем телевизора одной из перечисленных ниже моделей, информируем вас о том, что модель вашего телевизора входит в программу LG по бесплатной замене блока питания. Пожалуйста, свяжитесь со службой клиентской поддержки LG, чтобы подать заявку на участие в вышеуказанной программе.

Платы блоков питания содержат элементы, снижающие шумы электрического тока цепей внутри платы блока питания. Компания LG произведет замену плат блоков питания на этих моделях для предотвращения возможного перегрева вышеуказанных элементов.

Список моделей, на которые распространяется программа по бесплатной замене блока питания:

OLED65E6, OLED65G6, OLED77G6, OLED65C7, OLED65E7, OLED65G7, OLED65W7, OLED77G7, OLED65W8, OLED77C8, OLED77W8, OLED65W9, OLED77C9, OLED77W9 .

Если Вы уже подали заявку, мастер сервисного центра LG посетит Вас в назначенный день.

Мы сделаем все возможное, чтобы свести к минимуму неудобства, связанные с программой, и постараемся предложить вам лучший сервис.