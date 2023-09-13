Обновления Услуг LG Electronics.

Мы искренне благодарим наших клиентов за использование Услуг LG Electronics.

Мы обновляем наши Условия использования и Политику конфиденциальности, которые вступят в силу [27.06.22].

Вы можете ознакомиться с обновленной версией наших Условий использования здесь и Политикой конфиденциальности здесь .

Основные обновления:

- Обновления в управлении вашей учетной записью LG, которые теперь позволят вам использовать одинаковые логины для Сервиса LG Electronics и ваших локальных веб-сайтов lg.com

- Обновления касательно персональной информации, собираемой нами через наши продукты, Сервис LG Electronics и ваши локальные веб-сайты, использования информации, а также обмена и обработки информации

Следующие шаги:

Вам будет предложено принять обновленную версию наших Условий использования и Политики конфиденциальности с [27.06.22].

Если вы не согласны с изменениями, вы сможете прекратить действие своей учетной записи LG без наложения штрафа.

Благодарим вас, что продолжаете пользоваться Услугами LG Electronics.