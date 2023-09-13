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Обновления Условий использования Сервиса LG Electronics и Политики конфиденциальности
Обновления Услуг LG Electronics.
Мы искренне благодарим наших клиентов за использование Услуг LG Electronics.
Мы обновляем наши Условия использования и Политику конфиденциальности, которые вступят в силу [27.06.22].
Вы можете ознакомиться с обновленной версией наших Условий использования здесь и Политикой конфиденциальности здесь.
Основные обновления:
- Обновления в управлении вашей учетной записью LG, которые теперь позволят вам использовать одинаковые логины для Сервиса LG Electronics и ваших локальных веб-сайтов lg.com
- Обновления касательно персональной информации, собираемой нами через наши продукты, Сервис LG Electronics и ваши локальные веб-сайты, использования информации, а также обмена и обработки информации
Следующие шаги:
Вам будет предложено принять обновленную версию наших Условий использования и Политики конфиденциальности с [27.06.22].
Если вы не согласны с изменениями, вы сможете прекратить действие своей учетной записи LG без наложения штрафа.
Благодарим вас, что продолжаете пользоваться Услугами LG Electronics.
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https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/support/announcement/KZNTC20220608152528.html isCopied
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