Обновления Условий использования и Политики конфиденциальности Сервиса LG Electronics (10.07.2024 г.)

Обновления Сервиса LG Electronics.

Мы искренне благодарим наших клиентов за использование Сервиса LG Electronics.

Мы обновляем наши Условия использования и Политику конфиденциальности, которые вступят в силу [10.07.2024 г.].

Вы можете ознакомиться с обновленной версией наших Условий использования здесь и Политикой конфиденциальности здесь .

Основные обновления:

- Обновления касательно персональной информации, собираемой нами через наши продукты, Сервис LG Electronics и ваши локальные веб-сайты, использования информации, а также обмена и обработки информации в рамках корпоративной семьи LG Electronics и поставщиков услуг

- Обновления о том, как мы управляем вашими учетными записями

Следующие шаги:

Вам будет предложено принять обновленную версию наших Условий использования и Политики конфиденциальности с [10.07.2024 г.].

Если вы не согласны с изменениями, вы сможете прекратить действие своей учетной записи LG в любое время.

Благодарим вас, что продолжаете пользоваться Сервисом LG Electronics.