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Обновления Условий использования и Политики конфиденциальности Сервиса LG Electronics (12.12.2024 г.)
Обновления Сервиса LG Electronics.
Мы искренне благодарим наших клиентов за использование Сервиса LG Electronics.
Мы обновляем наши Условия использования и Политику конфиденциальности, которые вступят в силу [12.12.2024 г.].
Вы можете ознакомиться с обновленной версией наших Условий использования здесь и Политикой конфиденциальности здесь.
Основные обновления:
- Обновления касательно персональной информации, собираемой нами через наши продукты, Сервис LG Electronics и ваши локальные веб-сайты, использования информации, а также обмена и обработки информации в рамках корпоративной семьи LG Electronics и поставщиков услуг.
- Обновления политики обновления программного обеспечения подключенных устройств.
Следующие шаги:
Вам будет предложено принять обновленную версию наших Условий использования и Политики конфиденциальности с [12.12.2024 г.].
Если вы не согласны с изменениями, вы сможете прекратить действие своей учетной записи LG в любое время.
Благодарим вас, что продолжаете пользоваться Сервисом LG Electronics.
https://www.lg.com/kz/support/announcement/KZNTC20241106001/ isCopied
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