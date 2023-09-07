LG UP81 65'' 4K Smart UHD телевизор

Процессор устраняет шум в видео, создает более живые цвета и усиливает контрастность. Изображения с низким разрешением масштабируются и воссоздаются заново, приближаясь к качеству 4К. Система понимает, когда, где и как улучшить звук, формируя виртуальный звук вокруг с эффектом полного погружения и кинематографические впечатления от просмотра.

