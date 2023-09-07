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LG UP81 65'' 4K Smart UHD телевизор

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LG UP81 65'' 4K Smart UHD телевизор

75UP81006LA

LG UP81 65'' 4K Smart UHD телевизор

(5)
Изображения, показанные в описании продукта ниже, используются только в целях презентации продукта. Более подробные изображения продукта можно посмотреть в галерее в верхней части страницы.

Настоящий 4K UHD.
Нереальное погружение

Телевизоры LG UHD превосходят все ваши ожидания. Наслаждайтесь живым изображением и реалистичной цветопередачей благодаря большей, чем в Full HD, точности пикселей.

Непередаваемые ощущения от просмотра

Настоящий кинотеатр у вас дома. FILMMAKER MODE™ и HDR обеспечивают потрясающий эффект погружения. Подключайтесь к любимым стриминговым платформам и смотрите любимые фильмы и сериалы.
Развлечения

Место для просмотра любимого контента.

Доступ к Apple TV*, Netflix* и LG. Смотрите новинки кино, сериалы, документальные фильмы и спортивные соревнования — все в одном месте.

*Требуется подписка на Netflix.
**Apple, логотип Apple и Apple TV являются торговыми знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах.
***Список поддерживаемых сервисов зависит от страны.

FILMMAKER MODE™

Оцените замысел режиссера

FILMMAKER MODE™ отключает сглаживание движения, сохраняя при этом исходное соотношение сторон, цветопередачу и частоту кадров. Этот режим позволяет точно передать оригинальное видение режиссера, поэтому вы видите фильм именно таким, каким он был задуман.
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Оптимизатор видеоигр

Быстрая и простая настройка игры.

Управляйте всеми настройками в одном месте, используя режимы, оптимизированные для разных игровых жанров: FPS, RPG и RTS. Изменяйте контраст с помощью стабилизации черного и белого цвета для наилучшей видимости.
HGiG

Погрузитесь в игру.

HGiG распознает качество изображения и производительность телевизора, а затем настраивает HDR графику для обеспечения максимального игрового процесса.

*Изображения экрана являются имитацией.

Минимальная задержка ввода

Полный контроль без задержек.

Телевизоры LG UHD позволяют полностью контролировать игру без задержек.

Потрясающий эффект присутствия

Почувствуйте себя на стадионе. Технология Bluetooth Surround Ready дарит ощущение присутствия на трибуне.
Объёмный звук через Bluetooth

Несомненное преимущество для дома.

Простое подключение динамиков через Bluetooth для получения настоящего беспроводного объемного звука. Все действия звучат более насыщенно и реалистично, создавая атмосферу большой игры в вашей гостиной.

*Динамики продаются отдельно.

Элемент интерьера

LG UHD станет украшением домашнего пространства. Эстетический дизайн тонкой панели и рамки прекрасно дополнит любой интерьер.

Люксовая гостиная с телевизором, на котором демонстрируется аэросъемка осеннего леса.

Телевизор с изображением Лондонского моста в комнате с античным интерьером. Крупный план телевизора с изображением Лондонского моста на столе в комнате с античным интерьером.
Четырехъядерный процессор 4K

Наилучшее качество всего, что вы видите и слышите

Процессор устраняет шум в видео, создает более живые цвета и усиливает контрастность. Изображения с низким разрешением масштабируются и воссоздаются заново, приближаясь к качеству 4К. Система понимает, когда, где и как улучшить звук, формируя виртуальный звук вокруг с эффектом полного погружения и кинематографические впечатления от просмотра.

*Изображения экрана являются имитацией.

Масштабирование до 4К

Смотрите все в 4K

Телевизор LG UHD трансформирует формат 2K в реалистичное 4K-изображение, улучшая деталировку, разрешение и цвет. Наслаждайтесь более четким изображением и текстом с уменьшенным уровнем «шума» и повышенной резкостью.
AI Brightness Control

Блестящая идея для качественной картинки

Датчик освещённости измеряет окружающее освещение, после чего процессор точно настраивает отображение тонов для оптимальной яркости экрана. Интеллектуальный контроль затемнения и алгоритм компенсации пикселей улучшает контраст, позволяя получать изображения с глубоким черным. Контент в HDR оптимизируется с помощью корректировки яркости, благодаря чему более темные сцены преобразуются в сцены с потрясающим контрастом, детализацией и глубиной цвета.
AI Sound

Великолепный звук для любого жанра

Благодаря обучению на базе свыше 17 миллионов элементов аудиоданных, процессор определяет голоса, эффекты и частоты, оптимизируя звучание в зависимости от жанра аудио и способствуя созданию эффекта полного погружения.
ThinQ AI

Думаете, что знаете всё о смарт-технологиях?

LG ThinQ создан для того, чтобы вы получали от телевизора максимум удовольствия. Вы можете выбрать любимую технологию голосового помощника и управлять телевизором голосом с помощью нового главного экрана, который обеспечивает еще большее удобство и контроль.
Новый пульт Magic Remote

Похож на волшебную палочку.

Magic Remote имеет эргономичный дизайн. Пульт легко ложится в руку, а его система наведения и прокрутки обеспечивает более быстрый поиск. Встроенная технология искусственного интеллекта обеспечивает легкий доступ к сервисам, а горячие клавиши для основных платформ контента позволяют быстро переходить к избранному.

*Доступность пульта Magic зависит от страны.

Голосовое управление

Ваш островок удобства и комфорта.

Технология LG ThinQ позволяет легко управлять вашей экосистемой Home IoT с помощью функции распознавания естественного голоса*.

*Поддерживаемые меню и приложения могут меняться в зависимости от страны.
**Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска продукта.
***Доступность голосового управления может варьироваться в зависимости от страны и продукта.

*В комплект продукта не входит антенна или кабели для подключения антенны или внешних устройств.

Печать

Характеристики

Тип дисплея

4K UHD

Частота обновления

60Гц

Процессор

Quad Core процессор 4K

HDR (Расширенный динамический диапазон))

HDR10 / HLG

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

AI Звук (Виртуальный 5.1 )

Bluetooth Surround Ready

Да

Чистый голос Pro

Чистый голос

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Тип подсветки

Direct

Разрешение экрана

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Тип дисплея

4K UHD

Частота обновления

60Гц

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (v 5.0)

Simplink (HDMI CEC)

Да

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

1820 x 1205 x 228

Вес упаковки

44.5

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1678 x 964 x 59.9

Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

1678 x 1045 x 378

Тумба под ТВ (ШхГ)

895 x 378

Вес телевизора без подставки

31.4

Вес телевизора с подставкой

34.6

Крепление VESA (ШхВ)

400 x 400

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

Режим HGIG

Да

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

Да

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

4K Масштабирование

Динамическое отображение тонов

Да

FILMMAKER MODE ™

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

HDR10 / HLG

Режим изображения

9 режимов: Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, Светлая комната (ISF), Темная комната (ISF)

Процессор

Quad Core процессор 4K

SMART TV

Панель управления домом 

Да

Операционная система (ОС)

webOS 6.0

ThinQ

Да

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75UP81006LA

LG UP81 65'' 4K Smart UHD телевизор

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