We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
100-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025
100-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025
Основные характеристики
- Невероятно богатая цветовая палитра от новой динамической QNED Color
- Качество изображения 4K, улучшенная визуализация и объемный звук благодаря ИИ-процессору alpha 8 Gen2
- Новая кнопка ИИ, голосовое управление, функции перетаскивания на пульте AI Magic Remote
- Технология точного уменьшения света Precision Dimming обеспечивает четкое изображение и раскрывает мельчайшие детали
- Высокое разрешение на огромном экране Ultra Big TV до 100 дюймов
Кибербезопасность
CES Innovation Awards - 2025 Honoree
Программа webOS Re:New Program
* Премии CES Innovation Awards присуждаются на основе описательных материалов, представленных судьям. CTA не проверяла достоверность представленных материалов и заявлений, а также не проверяла изделие, за которое была присуждена премия.
* QNED и QNED evo оснащены различными цветовыми решениями, использующими новейшую и уникальную технологию широкого цветового охвата от LG, которая заменяет Quantum Dot.
Совершенно новый динамический QNED Color
Последняя и уникальная технология широкого цветового охвата от LG, заменяющая Quantum Dot, обеспечивает улучшенную цветопередачу.
* Объем цветовой гаммы дисплея (CGV) эквивалентен или превышает CGV цветового пространства DCI-P3, что подтверждено независимой компанией Intertek.
MiniLED с технологией точного уменьшения света Precision Dimming
MiniLED с новым ИИ-процессором alpha обеспечивает ультрарезкий контраст и живые детали на телевизорах LG QNED evo.
* Характеристики могут различаться в зависимости от размера, модели и региона.
* Технология точного уменьшения света Precision Dimming доступна для моделей QNED85 с диагональю 100 дюймов, а технология продвинутого локального затемнения — для моделей QNED85 с диагоналями 86/75/65/55/50 дюймов.
Более умный и быстрый новый ИИ-процессор alpha, созданный на основе десятилетия инноваций
Искусственный интеллект нашего процессора способен распознавать контент по жанру. Он автоматически настраивает оптимальное качество изображения, обеспечивая лучшую глубину и детализацию.
* По сравнению с ИИ-процессором alpha 7 Gen8 телевизора Smart TV того же года на основе внутренних технических характеристик.
Более реалистичные детали благодаря AI Picture Pro
AI Super Upscaling и Dynamic Tone Mapping Pro анализируют элементы каждого кадра, повышая разрешение, яркость, глубину и четкость.
*AI Super Upscaling and Dynamic Tone Mapping Pro applies to QNED92, QNED9M, and QNED85.
*AI Picture Pro will not work with any copyright-protected content on OTT services.
*Image quality of upscaled content will vary based on the source resolution.
Следующее поколение телевизоров LG AI TV
Пульт AI Magic Remote дополняет AI Experience
Легко управляйте телевизором с помощью AI magic remote –– не требуются дополнительные устройства! Датчик движения и колесо прокрутки пульта позволяют просто наводить указатель и нажимать, используя его как «воздушную мышь». Можно также использовать голосовые команды.
* Дизайн пульта AI Magic Remote, его функции и наличие зависят от региона и языка, даже для той же самой модели.
* Некоторые функции могут требовать подключения к Интернету.
* AI Voice Recognition предоставляется только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.
* В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.
* Функция Voice ID доступна в зависимости от региона и страны на телевизорах OLED, QNED, NanoCell и UHD, выпущенных с 2024 г.
* Она работает только с приложениями, которые поддерживают аккаунт Voice ID.
* Функция Voice ID доступна на телевизорах OLED, QNED, NanoCell и UHD, выпущенных с 2024 г.
* В США и Корее используют модель LLM.
* Необходимо подключение к Интернету.
* Необходимо подключение к Интернету.
* AI Chatbot на основе ИИ предоставляются только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.
* Можно синхронизировать AI Chatbot со cлужбой поддержки клиентов.
* Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны.
* Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска изделия.
* Рекомендации по ключевым словам зависят от приложения и времени суток.
* Программа webOS Re:New применима к телевизорам OLED/QNED/NanoCell/UHD 2025 г. выпуска.
* Программа webOS Re:New предусматривает в общей сложности четыре обновления в течение пяти лет, порогом является предустановленная версия webOS, а график обновлений варьируется от конца месяца до начала года.
* Обновления и график работы некоторых функций, приложений и сервисов могут отличаться в зависимости от модели и региона.
* Обновления, доступные в 2022 г., распространяются на модель OLED, а доступные в 2023 г. обновления –– на модели с разрешением UHD и более поздние модели.
*LG поддерживает устройства Wi-Fi со стандартом Matter. Поддержка сервисов и функций Matter может отличаться в зависимости от подключенных устройств. Начальное подключение для ThinQ и Matter осуществляется через мобильное приложение ThinQ.
**Использование функции голосовой громкой связи без пульта дистанционного управления возможно только с ИИ-процессором alpha 9 и ИИ-процессором alpha 11. Они могут отличаться в зависимости от устройства и региона.
Ультра большой телевизор Ultra Big TV до 100 дюймов
Смотрите все любимые фильмы, спортивные события и игры на телевизоре LG Ultra Big. Погружайтесь в высокое разрешение на экране супер-класса.
* QNED85 доступен с максимальной диагональю 100 дюймов, и размеры могут варьироваться в зависимости от региона.
Функция AI Sound Pro с виртуальным каналами 9.1.2
* AI Clear Sound включается через меню режима звука.
* Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания.
Выведите звук на новый уровень с телевизором LG TV и звуковой панелью LG Soundbar
* Звуковая панель может быть приобретена отдельно.
* Управление режимом звуковой панели может отличаться в зависимости от модели звуковой панели.
* Обратите внимание, что на момент покупки услуга может быть недоступна. Для обновлений требуется подключение к сети.
* Модели звуковых панелей, совместимые с телевизором, могут различаться в зависимости от региона и страны.
* Использование пульта дистанционного управления для телевизора LG TV ограничено только определенными функциями.
Кронштейн Synergy
Кронштейн Synergy идеально размещает вашу звуковую панель LG Soundbar, обеспечивая оптимальное звучание и безупречный стиль.
* Кронштейн Synergy можно использовать с моделями QNED85 с диагоналями 86/75/65/55/50 дюймов.
* Звуковая панель может быть приобретена отдельно.
* Кронштейн Synergy поставляется с 1-реечной или 2-реечной подставкой, что может отличаться в зависимости от страны/изделия.
Лучшее сочетание LG Soundbar и LG TV
* Функции могут отличаться в зависимости от модели. Подробные характеристики приведены на странице каждого продукта.
* Настройки изображения и звука на обоих экранах одинаковы.
* Apple, логотип Apple, Apple TV, AirPlay и HomeKit являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
* Поддержка AirPlay 2, HomeKit и Google Cast может отличаться в зависимости от региона и языка.
* Доступный контент и приложения могут отличаться в зависимости от страны, продукта и региона.
Gaming Portal превращает ваш телевизор в совершенный игровой центр
Играйте в тысячи игр непосредственно на своем телевизоре LG TV с доступом к таким сервисам, как GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut и приложению Boosteroid! Наслаждайтесь различными играми, от популярных AAA-игр для геймпадов до казуальных игр, в которые можно играть с вашим пультом ДУ.
* Поддержка Gaming Portal может отличаться в зависимости от страны.
* Поддержка облачных игровых сервисов и игр на Gaming Portal может отличаться в зависимости от страны.
* Для некоторых игровых сервисов может понадобится подписка и геймпад.
Усовершенствованный игровой процесс
Ощути пик игрового процесса с 144Hz VRR и AMD FreeSync Premium. Играйте без задержек и размытия движений, которые могут помешать результатам.
* QNED85 с диагоналями 100/86/75/65 дюймов поддерживает 144Hz, а модели с диагоналями 55/50 дюймов — 120Hz.
* Работает только с играми или входами ПК, поддерживающими 144Hz.
* HGiG — это добровольная группа компаний из индустрии игр и телевизионных дисплеев, которые встречаются, чтобы определить и предоставить общественности рекомендации по улучшению игрового опыта потребителей в HDR.
* Поддержка HGiG может отличаться в зависимости от страны.
Лучший телевизор QNED TV для просмотра фильмов
Смотрите фильмы, которые оживают в вашем домашнем кинотеатре, с захватывающим звуком и режимом FILMMAKER MODE, который настраивает изображение, обеспечивая высокое качество картинки.
Dolby Vision и режим Ambient FILMMAKER MODE
Испытайте кино так, как это задумал режиссер, с Dolby Vision и режимом FILMMAKER MODE с компенсацией окружающего света, который адаптируется к обстановке и сохраняет визуальные эффекты максимально приближенными к оригинальному виду.
* Ambient FILMMAKER MODE™ является товарным знаком UHD Alliance, Inc.
* Поддерживает Ambient FILMMAKER MODE с Dolby Vision.
* Ambient FILMMAKER MODE автоматически запускается на AppleTV+ и видеоприложении Amazon Prime.
* Dolby Atmos доступна только на экранах QNED85 диагональю 100 дюймов.
* Все изображения на этой странице приводятся только в качестве иллюстрации. Обратитесь к изображениям в галерее для более точного представления.
* Все изображения выше представляют собой симуляцию.
* Доступность сервисов может отличаться в зависимости от региона или страны.
* Персонализированные услуги могут различаться в зависимости от политики стороннего приложения.
* Пульт AI Magic Remote, возможно, потребуется купить отдельно в зависимости от размера и модели телевизора, а также вашего региона.
Все характеристики
ДОСТУПНОСТЬ
-
Оттенки серого
Да
-
Высокая контрастность
Да
-
Инвертировать цвета
Да
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ
-
Кабель питания
Да (Прикрепленный к)
-
Пульт
Пульт Magic Remote (MR25)
АУДИО
-
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
α8 AI Sound Pro (Виртуальный 9.1.2-апмиксинг)
-
AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)
Да
-
Аудио кодек
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)
-
Аудио выход
40Вт
-
Bluetooth Surround Ready
Да (2-стороннее воспроизведение)
-
Чистый голос Pro
Да (авто настройка громкости)
-
Dolby Atmos
Да
-
LG Синхронизация звука
Да
-
Одновременный вывод звука
Да
-
Звуковой режим
Да
-
Направление динамика
Вниз
-
Акустическая система
2.2 Канала
-
Поддержка WiSA
Да (увеличение до 2.1 канала)
-
WOW-оркестр
Да
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ
-
Аналоговый ТВ-прием
Да
-
Диджитал ТВ-прием
DVB-T2/T (наземное вещание), DVB-C (кабель), DVB-S2 (спутник)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
-
Поддержка Bluetooth
Да (v 5.3)
-
CI-слот
1шт
-
Ethernet- вход
1шт
-
HDMI Обратный звуковой канал
eARC (HDMI 3)
-
HDMI-вход
4 шт.: поддержка 4K 120 Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 порта)
-
RF вход (антенна/кабель)
2шт
-
Simplink (HDMI CEC)
Да
-
SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)
1шт
-
USB-вход
2шт (v 2.0)
-
Wi-Fi
Да (Wi-Fi 6)
ГАБАРИТЫ И ВЕС
-
Размеры упаковки (ШхВхГ)
2390 x 1620 x 285
-
Вес упаковки
102.8
-
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
2230 x 1277 x 49.9
-
Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)
2230 x 1372/1324 x 434
-
Тумба под ТВ (ШхГ)
380 x 434
-
Вес телевизора без подставки
65.9
-
Вес телевизора с подставкой
75.6
-
Крепление VESA (ШхВ)
600 x 400
ИГРЫ
-
Оптимизатор игр
Да (Игровая панель)
-
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
Да
-
Dolby Vision для гейминга (4K 120 Гц)
Да
-
Совместимость с FreeSync (AMD)
Да
-
Режим HGIG
Да
-
VRR (Переменная частота обновления)
Да (До 144Гц)
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)
-
Тип подсветки
Mini LED
-
Разрешение экрана
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Тип дисплея
4K QNED MiniLED
-
Частота обновления
120Гц (VRR 144Гц)
-
Широкая цветовая гамма
Dynamic QNED Color
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)
-
AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)
Да
-
AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)
Да (SDR/HDR)
-
AI Изображение Pro
Да
-
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
Интеллектуальное масштабирование α8 4K
-
Авто калибровка
Да
-
Технология затемнения
Точное Затемнение
-
Динамическое отображение тонов
Да (Динамическое отображение тонов Pro)
-
FILMMAKER MODE ™
Да
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
HFR (Высокая частота кадров)
4K 120 кадров в секунду (HDMI)
-
Motion (Технология обработки движений)
Motion Pro
-
Режим изображения
10 режима
-
Процессор
Интеллектуальный процессор α8 4K Gen2
-
QMS (Быстрое переключение мультимедиа)
Да
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
-
Источник питания ( напряжение, Гц)
Переменного тока 100~240В 50-60Гц
-
Энергопотребление в режиме ожидания
Менее 0.5Вт
SMART TV
-
AI Чатбот
Да
-
Всегда готов
Да
-
Веб-браузер
Да
-
Google Cast
Да
-
Google Home / Hub
Да
-
Home Hub
Да
-
Интеллектуальное распознавание голоса
Да
-
LG Каналы
Да
-
Пульт Magic Remote
В комплекте
-
Мультипросмотр
Да
-
Операционная система (ОС)
webOS 25
-
Приложение для удаленного управления смартфоном
Да (LG ThinQ)
-
Совместимость с USB-камерой
Да
-
Voice ID
Да (за исключением России)
-
Работает с Apple AirPlay 2
Да
-
Работает с Apple Home
Да
Найти локально
Наш выбор для Вас
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.