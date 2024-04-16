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55-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025

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55-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025

55-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025

55QNED86A6A
(4)
  • Вид спереди на телевизор LG QNED evo QNED85, логотип LG QNED evo Al в верхнем углу. Телевизор LG QNED evo QNED85 отображает красочные текстуры, напоминающие мазки краски, сливающиеся воедино.
  • Вид сзади на телевизор LG QNED evo QNED85
  • Вид слева и сбоку на телевизор LG QNED evo QNED85
  • Вид спереди и сбоку на телевизор Smart TV LG QNED evo AI QNED85 4K с отображением его длины, ширины, высоты и глубины.
  • Брызги красок разлетаются вверх разноцветными всплесками. Сертификация 100% объема цвета по стандарту DCI-P3 от Intertek. Заголовок рассказывает о новой и уникальной технологии широкого цветового охвата от LG, которая позволяет видеть яркие цвета на экране.
  • Голографический 3D-цветок со множеством тонов и оттенков на черном фоне. Разрешение и детализация изображения цветка демонстрируют возможности технологии QNED MiniLED воспроизводить изображения с исключительной передачей цвета, яркостью и контрастностью. Заголовок рассказывает о том, как MiniLED улучшает четкость и обеспечивает исключительный контраст.
  • ИИ-процессор alpha 8 Gen2 сияет фиолетовым и розовым светом, и из него исходят разноцветные вспышки света. Заголовок рассказывает о том, как процессор обеспечивает качество 4K, потрясающие цвета и яркость. Текст на изображении гласит: примерно в 1,7 раза больше NPU для нейронной обработки ИИ и в 1,4 раза быстрее работа CPU.
  • Попугай на ветке дерева в ярких цветах. Заголовок рассказывает о том, как LG AI Picture Pro значительно улучшил разрешение, яркость, глубину и четкость изображения сцены.
  • Девушка и собака сидят перед телевизором LG QNED TV, установленным на стене, на экране которого изображены три слона, идущих наружу, над панелью LG Soundbar. Заголовок рассказывает о том, как каждое действие становится более захватывающим на огромном экране.
  • Экран телевизора LG TV с AI Magic Remote на переднем плане. Выделена кнопка «ИИ», а в облачке представлен текст: «Предложи фильм, который мне понравится». На экране мы видим иконку пользователя E, что указывает на то, что ИИ-функция Voice ID смогла распознать пользователя по голосу и предоставить ему персонализированные рекомендации.
  • LG AI Magic Remote с выделенной кнопкой «ИИ». Вокруг представлены различные функции, к которым пользователь может получить доступ с помощью кнопки. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard. В тексте говорится, что LG AI Magic Remote позволяет использовать функции AI experience с помощью кнопки «ИИ», которой можно управлять как «воздушной мышью». Достаточно просто установить указатель и нажать.
  • Крупный план экрана телевизора LG TV, показывающего, как работает поиск AI Search. Открывается маленькое окно чата, которое показывает, как пользователь спрашивает о доступных спортивных играх. Поиск AI Search генерирует ответы в чате, показывая пиктограммы доступного контента. Также есть подсказка для запроса с Microsoft Copilot.
  • Пульт AI Magic Remote от LG перед экраном телевизора LG TV. На экране отображается персонализированное приветствие от ИИ LG с ключевыми словами, подобранными на основе истории поиска и просмотров пользователя. Рядом с пультом находятся иконка и ярлык, показывающие, что функциональность AI Concierge легко доступна одним коротким нажатием кнопки «ИИ».
  • На экране телевизора LG TV представлен научно-фантастический контент. На экране показан интерфейс AI Chatbot. Пользователь отправил сообщение чат-боту, что экран слишком темный. Чат-бот предложил решения по этому запросу. Вся сцена разделена пополам. Одна сторона темнее, а другая ярче, показывая, как AI Chatbot автоматически решил проблему для пользователя. Текст поясняет, как Al Chatbot понимает намерения пользователя и предоставляет решения проблем.
  • Девушка и собака сидят перед телевизором LG QNED TV, установленным на стене, на экране которого изображены три слона, идущих наружу, над панелью LG Soundbar. Заголовок рассказывает о том, как каждое действие становится более захватывающим на огромном экране.
Вид спереди на телевизор LG QNED evo QNED85, логотип LG QNED evo Al в верхнем углу. Телевизор LG QNED evo QNED85 отображает красочные текстуры, напоминающие мазки краски, сливающиеся воедино.
Вид сзади на телевизор LG QNED evo QNED85
Вид слева и сбоку на телевизор LG QNED evo QNED85
Вид спереди и сбоку на телевизор Smart TV LG QNED evo AI QNED85 4K с отображением его длины, ширины, высоты и глубины.
Брызги красок разлетаются вверх разноцветными всплесками. Сертификация 100% объема цвета по стандарту DCI-P3 от Intertek. Заголовок рассказывает о новой и уникальной технологии широкого цветового охвата от LG, которая позволяет видеть яркие цвета на экране.
Голографический 3D-цветок со множеством тонов и оттенков на черном фоне. Разрешение и детализация изображения цветка демонстрируют возможности технологии QNED MiniLED воспроизводить изображения с исключительной передачей цвета, яркостью и контрастностью. Заголовок рассказывает о том, как MiniLED улучшает четкость и обеспечивает исключительный контраст.
ИИ-процессор alpha 8 Gen2 сияет фиолетовым и розовым светом, и из него исходят разноцветные вспышки света. Заголовок рассказывает о том, как процессор обеспечивает качество 4K, потрясающие цвета и яркость. Текст на изображении гласит: примерно в 1,7 раза больше NPU для нейронной обработки ИИ и в 1,4 раза быстрее работа CPU.
Попугай на ветке дерева в ярких цветах. Заголовок рассказывает о том, как LG AI Picture Pro значительно улучшил разрешение, яркость, глубину и четкость изображения сцены.
Девушка и собака сидят перед телевизором LG QNED TV, установленным на стене, на экране которого изображены три слона, идущих наружу, над панелью LG Soundbar. Заголовок рассказывает о том, как каждое действие становится более захватывающим на огромном экране.
Экран телевизора LG TV с AI Magic Remote на переднем плане. Выделена кнопка «ИИ», а в облачке представлен текст: «Предложи фильм, который мне понравится». На экране мы видим иконку пользователя E, что указывает на то, что ИИ-функция Voice ID смогла распознать пользователя по голосу и предоставить ему персонализированные рекомендации.
LG AI Magic Remote с выделенной кнопкой «ИИ». Вокруг представлены различные функции, к которым пользователь может получить доступ с помощью кнопки. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard. В тексте говорится, что LG AI Magic Remote позволяет использовать функции AI experience с помощью кнопки «ИИ», которой можно управлять как «воздушной мышью». Достаточно просто установить указатель и нажать.
Крупный план экрана телевизора LG TV, показывающего, как работает поиск AI Search. Открывается маленькое окно чата, которое показывает, как пользователь спрашивает о доступных спортивных играх. Поиск AI Search генерирует ответы в чате, показывая пиктограммы доступного контента. Также есть подсказка для запроса с Microsoft Copilot.
Пульт AI Magic Remote от LG перед экраном телевизора LG TV. На экране отображается персонализированное приветствие от ИИ LG с ключевыми словами, подобранными на основе истории поиска и просмотров пользователя. Рядом с пультом находятся иконка и ярлык, показывающие, что функциональность AI Concierge легко доступна одним коротким нажатием кнопки «ИИ».
На экране телевизора LG TV представлен научно-фантастический контент. На экране показан интерфейс AI Chatbot. Пользователь отправил сообщение чат-боту, что экран слишком темный. Чат-бот предложил решения по этому запросу. Вся сцена разделена пополам. Одна сторона темнее, а другая ярче, показывая, как AI Chatbot автоматически решил проблему для пользователя. Текст поясняет, как Al Chatbot понимает намерения пользователя и предоставляет решения проблем.
Девушка и собака сидят перед телевизором LG QNED TV, установленным на стене, на экране которого изображены три слона, идущих наружу, над панелью LG Soundbar. Заголовок рассказывает о том, как каждое действие становится более захватывающим на огромном экране.

Основные характеристики

  • Невероятно богатая цветовая палитра от новой динамической QNED Color
  • Качество изображения 4K, улучшенная визуализация и объемный звук благодаря ИИ-процессору alpha 8 Gen2
  • Новая кнопка ИИ, голосовое управление, функции перетаскивания на пульте AI Magic Remote
  • Технология точного уменьшения света Precision Dimming обеспечивает четкое изображение и раскрывает мельчайшие детали
  • Высокое разрешение на огромном экране Ultra Big TV до 100 дюймов
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Кибербезопасность

CES Innovation Awards - 2025 Honoree

Программа webOS Re:New Program

* Премии CES Innovation Awards присуждаются на основе описательных материалов, представленных судьям. CTA не проверяла достоверность представленных материалов и заявлений, а также не проверяла изделие, за которое была присуждена премия.

Телевизор LG QNED TV на фоне ярких, насыщенных темных цветов. На экране — яркая и красочная картинка, демонстрирующая технологию цвета QNED и ее способность отображать широкий спектр оттенков с высокой контрастностью. Показан логотип абсолютно нового LG QNED evo AI. С субтитрами, рассказывающими о технологии MiniLED и новом ИИ-процессоре alpha телевизоров QNED. Заголовок: «Каждый цвет переосмыслен и предлагает новые ощущения».

Каждый цвет переосмыслен и предлагает новые ощущения

* QNED и QNED evo оснащены различными цветовыми решениями, использующими новейшую и уникальную технологию широкого цветового охвата от LG, которая заменяет Quantum Dot.

Качество изображения webOS для ИИ Дизайн Качество звука Развлечения

Совершенно новый динамический QNED Color

Последняя и уникальная технология широкого цветового охвата от LG, заменяющая Quantum Dot, обеспечивает улучшенную цветопередачу.

Брызги красок разлетаются вверх разноцветными всплесками.

Сертификация 100% объема цвета по стандарту DCI-P3 от Intertek.

Сертифицированный 100% объем цвета с LG QNED evo

* Объем цветовой гаммы дисплея (CGV) эквивалентен или превышает CGV цветового пространства DCI-P3, что подтверждено независимой компанией Intertek.

MiniLED с технологией продвинутого локального затемнения 

MiniLED с новым ИИ-процессором alpha обеспечивает ультрарезкий контраст и живые детали на телевизорах LG QNED evo.

Голографический 3D-цветок со множеством тонов и оттенков на черном фоне. Разрешение и детализация изображения цветка демонстрируют возможности технологии QNED MiniLED воспроизводить изображения с исключительной передачей цвета, яркостью и контрастностью.

* Характеристики могут различаться в зависимости от размера, модели и региона.

* Технология точного уменьшения света Precision Dimming доступна для моделей QNED85 с диагональю 100 дюймов, а технология продвинутого локального затемнения — для моделей QNED85 с диагоналями 86/75/65/55/50 дюймов.

Более умный и быстрый новый ИИ-процессор alpha, созданный на основе десятилетия инноваций

Искусственный интеллект нашего процессора способен распознавать контент по жанру. Он автоматически настраивает оптимальное качество изображения, обеспечивая лучшую глубину и детализацию.

ИИ-процессор alpha 8 Gen2 сияет фиолетовым и розовым светом, и из него исходят разноцветные вспышки света. Заголовок рассказывает о том, как процессор обеспечивает качество 4K, потрясающие цвета и яркость. Текст на изображении гласит: примерно в 1,7 раза больше NPU для нейронной обработки ИИ и в 1,4 раза быстрее работа CPU.

* По сравнению с ИИ-процессором alpha 7 Gen8 телевизора Smart TV того же года на основе внутренних технических характеристик.

Более реалистичные детали благодаря AI Picture Pro

AI Super Upscaling и Dynamic Tone Mapping Pro анализируют элементы каждого кадра, повышая разрешение, яркость, глубину и четкость.

Появляются линии на затуманенном и почти сером изображении попугая в лесу, создавая впечатление анализа элементов кадра суперкомпьютером. Проводят лазером по силуэту попугая, после чего он становится более ярким, четким и красочным. Задний фон также преображается слева направо, и мы видим улучшенные контрастность, глубину и цвета.

*AI Super Upscaling and Dynamic Tone Mapping Pro applies to QNED92, QNED9M, and QNED85.

*AI Picture Pro will not work with any copyright-protected content on OTT services.

*Image quality of upscaled content will vary based on the source resolution.

* AI Super Upscaling и Dynamic Tone Mapping Pro доступны для моделей QNED92, QNED9M и QNED85.
* Функция AI Picture Pro не будет работать с каким-либо контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.
* Качество изображения повышенного разрешения зависит от исходного разрешения.

Следующее поколение телевизоров LG AI TV

Пульт AI Magic Remote дополняет AI Experience

Легко управляйте телевизором с помощью AI magic remote –– не требуются дополнительные устройства! Датчик движения и колесо прокрутки пульта позволяют просто наводить указатель и нажимать, используя его как «воздушную мышь». Можно также использовать голосовые команды.

* Дизайн пульта AI Magic Remote, его функции и наличие зависят от региона и языка, даже для той же самой модели.

* Некоторые функции могут требовать подключения к Интернету.

* AI Voice Recognition предоставляется только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.

AI Voice ID

AI Voice ID от LG распознает уникальную сигнатуру голоса каждого пользователя и предлагает персонализированные рекомендации, как только вы начинаете говорить.

* В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.

* Функция Voice ID доступна в зависимости от региона и страны на телевизорах OLED, QNED, NanoCell и UHD, выпущенных с 2024 г.

* Она работает только с приложениями, которые поддерживают аккаунт Voice ID.

Крупный план экрана телевизора LG QNED TV, показывающего, как работает поиск AI Search. Открывается маленькое окно чата, которое показывает, как пользователь спрашивает о доступных спортивных играх. Поиск AI Search генерирует ответы в чате, показывая пиктограммы доступного контента. Также есть подсказка для запроса с Microsoft Copilot.

AI Search

Задайте любой вопрос телевизору. Встроенный ИИ распознает ваш голос и предоставляет рекомендации по вашим запросам. Вы также можете получить дополнительные результаты и решения с Microsoft Copilot.

* Функция Voice ID доступна на телевизорах OLED, QNED, NanoCell и UHD, выпущенных с 2024 г. 

* В США и Корее используют модель LLM.

* Необходимо подключение к Интернету. 

На экране телевизора LG QNED TV представлен научно-фантастический контент. На экране показан интерфейс AI Chatbot. Пользователь отправил сообщение чат-боту, что экран слишком темный. Чат-бот предложил решения по этому запросу. Вся сцена разделена пополам. Одна сторона темнее, а другая ярче, показывая, как AI Chatbot автоматически решил проблему для пользователя.

AI Chatbot

С помощью пульта AI Magic Remote AI Chatbot решит все вопросы — от настройки до устранения неполадок. ИИ может понимать, что имеет в виду пользователь, и будет предоставлять немедленные решения.

* Необходимо подключение к Интернету.

* AI Chatbot на основе ИИ предоставляются только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.

* Можно синхронизировать AI Chatbot со cлужбой поддержки клиентов.

Пульт AI Magic Remote от LG перед экраном телевизора LG TV. На экране отображается персонализированное приветствие от ИИ LG с ключевыми словами, подобранными на основе истории поиска и просмотров пользователя. Рядом с пультом находятся иконка и ярлык, показывающие, что функциональность AI Concierge легко доступна одним коротким нажатием кнопки «ИИ».

AI Concierge

Одно короткое нажатие кнопки «ИИ» на вашем пульте открывает сервис AI Concierge, который предоставляет персонализированные ключевые слова и рекомендации на основе вашей истории поиска и просмотра. 

* Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны.

* Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска изделия.

* Рекомендации по ключевым словам зависят от приложения и времени суток.

AI Picture Wizard

Усовершенствованные алгоритмы запоминают ваши предпочтения, сканируя 1,6 млрд вариантов. На основе ваших предпочтений телевизор создает персонализированную картинку для вас.

AI Sound Wizard

Выбирайте любимое аудио из меню звуковых клипов. Из 40 млн параметров ИИ создает индивидуальный звуковой профиль в соответствии с вашими предпочтениями.

Логотип и название программы webOS Re:New со значком CES Innovation Awards 2025 Honoree рядом.

Обновления по программе webOS Re:New Program в течение 5 лет

Получайте полные обновления и наслаждайтесь преимуществами новейшего программного обеспечения и его функций. Система webOS отмечена наградой CES Innovation в категории кибербезопасности. Ваши данные и конфиденциальная информация в безопасности.

* Программа webOS Re:New применима к телевизорам OLED/QNED/NanoCell/UHD 2025 г. выпуска.

* Программа webOS Re:New предусматривает в общей сложности четыре обновления в течение пяти лет, порогом является предустановленная версия webOS, а график обновлений варьируется от конца месяца до начала года.

* Обновления и график работы некоторых функций, приложений и сервисов могут отличаться в зависимости от модели и региона.

* Обновления, доступные в 2022 г., распространяются на модель OLED, а доступные в 2023 г. обновления –– на модели с разрешением UHD и более поздние модели.

Телевизор LG TV с Home Hub на экране. В пользовательском интерфейсе отображаются Google Home, ThinQ и другие элементы Интернета вещей, показывая, как просто управлять всеми своими умными устройствами с телевизора.

Home Hub — платформа все-в-одном для вашего умного дома

Беспроблемно управляйте различными бытовыми устройствами LG вместе с устройствами Google Home и многими другими. Испытайте непревзойденный комфорт управления всем домом с одной интуитивно понятной рабочей панели. 

*LG поддерживает устройства Wi-Fi со стандартом Matter. Поддержка сервисов и функций Matter может отличаться в зависимости от подключенных устройств. Начальное подключение для ThinQ и Matter осуществляется через мобильное приложение ThinQ.

**Использование функции голосовой громкой связи без пульта дистанционного управления возможно только с ИИ-процессором alpha 9 и ИИ-процессором alpha 11. Они могут отличаться в зависимости от устройства и региона.

Ультра большой телевизор Ultra Big TV до 100 дюймов

Смотрите все любимые фильмы, спортивные события и игры на телевизоре LG Ultra Big. Погружайтесь в высокое разрешение на экране супер-класса.

Девушка и собака сидят перед телевизором LG QNED TV, установленным на стене, на экране которого изображены три слона, идущих наружу, над панелью LG Soundbar.

* QNED85 доступен с максимальной диагональю 100 дюймов, и размеры могут варьироваться в зависимости от региона.

Сверхтонкий дизайн

Тонкий дизайн придает утонченный штрих вашему пространству. 

* Супертонкий дизайн доступен в моделях QNED85 с диагональю 86/75/65/55/50 дюймов.

Функция AI Sound Pro с виртуальным каналами 9.1.2

* AI Clear Sound включается через меню режима звука.

* Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания. 

Выведите звук на новый уровень с телевизором LG TV и звуковой панелью LG Soundbar

* Звуковая панель может быть приобретена отдельно. 

* Управление режимом звуковой панели может отличаться в зависимости от модели звуковой панели.

* Обратите внимание, что на момент покупки услуга может быть недоступна. Для обновлений требуется подключение к сети.  

* Модели звуковых панелей, совместимые с телевизором, могут различаться в зависимости от региона и страны.

* Использование пульта дистанционного управления для телевизора LG TV ограничено только определенными функциями.

Кронштейн Synergy

Кронштейн Synergy идеально размещает вашу звуковую панель LG Soundbar, обеспечивая оптимальное звучание и безупречный стиль.

* Кронштейн Synergy можно использовать с моделями QNED85 с диагоналями 86/75/65/55/50 дюймов.

* Звуковая панель может быть приобретена отдельно.

* Кронштейн Synergy поставляется с 1-реечной или 2-реечной подставкой, что может отличаться в зависимости от страны/изделия.

Лучшее сочетание LG Soundbar и LG TV

* Функции могут отличаться в зависимости от модели. Подробные характеристики приведены на странице каждого продукта.

Человек в гостиной с телефоном в руках. Иконка передачи на телефоне показывает, что экран телефона дублируется на телевизор. На экране телевизора показывают баскетбольный матч со статистикой игроков на дублирующемся экране рядом.

Максимизируйте веселье, используйте несколько экранов с функцией Multi View

Получите максимум от своего телевизора с функцией Multi View. Дублируйте изображение со своих устройств с Google Cast и AirPlay. Разделите свой экран пополам для идеального развлечения в мультиэкранном режиме.

* Настройки изображения и звука на обоих экранах одинаковы. 

* Apple, логотип Apple, Apple TV, AirPlay и HomeKit являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

* Поддержка AirPlay 2, HomeKit и Google Cast может отличаться в зависимости от региона и языка.

На главном экране LG Channels показан различный контент, доступный для телевизора LG TV.

Передавайте различный контент при помощи потоковой передачи. Бесплатно.

Благодаря эксклюзивному стриминговому сервису LG –– LG Channels –– к вашим услугам огромный выбор каналов, бесплатно доступных по запросу и в прямом эфире. 

* Доступный контент и приложения могут отличаться в зависимости от страны, продукта и региона. 

Три разные иконки, показывающие как можно использовать LG Channels без подписок, оплаты или установки каких-либо периферийных ресиверов.

Бесплатно. Без контракта. Без кабельного подключения.

Выберите канал, и можно начинать смотреть программы, не беспокоясь о скрытых расходах или установке ресивера. 

Gaming Portal превращает ваш телевизор в совершенный игровой центр

Играйте в тысячи игр непосредственно на своем телевизоре LG TV с доступом к таким сервисам, как GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut и приложению Boosteroid! Наслаждайтесь различными играми, от популярных AAA-игр для геймпадов до казуальных игр, в которые можно играть с вашим пультом ДУ.

Домашний экран Gaming Portal. Курсор движется и нажимает на элементы, чтобы показать названия многих популярных игр и дополнительную функцию выбора игр в зависимости от вашего игрового контроллера, будь то геймпад, или пульт дистанционного управления.

* Поддержка Gaming Portal может отличаться в зависимости от страны.

* Поддержка облачных игровых сервисов и игр на Gaming Portal может отличаться в зависимости от страны.

* Для некоторых игровых сервисов может понадобится подписка и геймпад.

Усовершенствованный игровой процесс

Ощути пик игрового процесса с 144Hz VRR и AMD FreeSync Premium. Играйте без задержек и размытия движений, которые могут помешать результатам. 

Два изображения автомобиля из видеоигры, расположенные рядом друг с другом. На одном движение размыто. На другом четкое и резкое изображение демонстрирует высокую частоту кадров телевизора LG QNED TV. Логотип VRR и логотип 144Hz находятся в верхнем правом углу.

* QNED85 с диагоналями 100/86/75/65 дюймов поддерживает 144Hz, а модели с диагоналями 55/50 дюймов — 120Hz.

* Работает только с играми или входами ПК, поддерживающими 144Hz. 

* HGiG — это добровольная группа компаний из индустрии игр и телевизионных дисплеев, которые встречаются, чтобы определить и предоставить общественности рекомендации по улучшению игрового опыта потребителей в HDR.

* Поддержка HGiG может отличаться в зависимости от страны.

Dolby Vision и режим Ambient FILMMAKER MODE

Испытайте кино так, как это задумал режиссер, с Dolby Vision и режимом FILMMAKER MODE с компенсацией окружающего света, который адаптируется к обстановке и сохраняет визуальные эффекты максимально приближенными к оригинальному виду.

Режиссер перед панелью управления монтирует фильм «Убийцы цветочной луны» на телевизоре LG QNED TV. В левом нижнем углу — логотип Dolby Vision и логотип FILMMAKER MODE. Под изображением расположены логотипы Netflix, HBOmax, Prime Video, Disney Plus, Apple TV и LG Channels.

* Ambient FILMMAKER MODE™ является товарным знаком UHD Alliance, Inc. 

* Поддерживает Ambient FILMMAKER MODE с Dolby Vision.

* Ambient FILMMAKER MODE автоматически запускается на AppleTV+ и видеоприложении Amazon Prime. 

Телевизоры LG QNED92 и LG QNED85 расположены рядом. Цветные картинки на экранах телевизоров демонстрируют новую технологию LG QNED для воспроизведения ярких и впечатляющих цветов. Показан также логотип АБСОЛЮТНО НОВОГО LG QNED evo AI.

Встречайте
абсолютно новый
QNED evo

* Все изображения на этой странице приводятся только в качестве иллюстрации. Обратитесь к изображениям в галерее для более точного представления.

* Все изображения выше представляют собой симуляцию.

* Доступность сервисов может отличаться в зависимости от региона или страны.

* Персонализированные услуги могут различаться в зависимости от политики стороннего приложения. 

* Пульт AI Magic Remote, возможно, потребуется купить отдельно в зависимости от размера и модели телевизора, а также вашего региона.

Печать

Характеристики

  • Тип дисплея

    4K QNED MiniLED

  • Частота обновления

    120Гц

  • Широкая цветовая гамма

    Dynamic QNED Color

  • Процессор

    Интеллектуальный процессор α8 4K Gen2

  • HDR (Расширенный динамический диапазон))

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • Совместимость с FreeSync (AMD)

    Да

  • Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

    1236 x 716 x 29.7

  • Вес телевизора без подставки

    15.5

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

  • Оттенки серого

    Да

  • Высокая контрастность

    Да

  • Инвертировать цвета

    Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

  • Кабель питания

    Да (Съемный)

  • Пульт

    Пульт Magic Remote (MR25)

АУДИО

  • AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

    α8 AI Sound Pro (Виртуальный 9.1.2-апмиксинг)

  • AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)

    Да

  • Аудио кодек

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)

  • Аудио выход

    20Вт

  • Bluetooth Surround Ready

    Да (2-стороннее воспроизведение)

  • Чистый голос Pro

    Да (авто настройка громкости)

  • LG Синхронизация звука

    Да

  • Одновременный вывод звука

    Да

  • Звуковой режим

    Да

  • Направление динамика

    Вниз

  • Акустическая система

    2.0 Канал

  • Поддержка WiSA

    Да (увеличение до 2.1 канала)

  • WOW-оркестр

    Да

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

  • Аналоговый ТВ-прием

    Да

  • Диджитал ТВ-прием

    DVB-T2/T (наземное вещание), DVB-C (кабель), DVB-S2 (спутник)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

  • Поддержка Bluetooth

    Да (v 5.3)

  • CI-слот

    1шт

  • Ethernet- вход

    1шт

  • HDMI Обратный звуковой канал

    eARC (HDMI 3)

  • HDMI-вход

    4 шт.: поддержка 4K 120 Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 порта)

  • RF вход (антенна/кабель)

    2шт

  • Simplink (HDMI CEC)

    Да

  • SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

    1шт

  • USB-вход

    2шт (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Да (Wi-Fi 6)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

  • Размеры упаковки (ШхВхГ)

    1360 x 810 x 187

  • Вес упаковки

    24.2

  • Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

    1236 x 716 x 29.7

  • Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

    1236 x 786/746 x 260

  • Тумба под ТВ (ШхГ)

    500 x 260

  • Вес телевизора без подставки

    15.5

  • Вес телевизора с подставкой

    19.3

  • Крепление VESA (ШхВ)

    300 x 300

ИГРЫ

  • Оптимизатор игр

    Да (Игровая панель)

  • ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

    Да

  • Dolby Vision для гейминга (4K 120 Гц)

    Да

  • Совместимость с FreeSync (AMD)

    Да

  • Режим HGIG

    Да

  • VRR (Переменная частота обновления)

    Да (до 120Гц)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

  • Тип подсветки

    Mini LED

  • Разрешение экрана

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Тип дисплея

    4K QNED MiniLED

  • Частота обновления

    120Гц

  • Широкая цветовая гамма

    Dynamic QNED Color

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

  • AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

    Да

  • AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

    Да (SDR/HDR)

  • AI Изображение Pro

    Да

  • AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

    Интеллектуальное масштабирование α8 4K

  • Авто калибровка

    Да

  • Технология затемнения

    Локальное затемнение

  • Динамическое отображение тонов

    Да (Динамическое отображение тонов Pro)

  • FILMMAKER MODE ™

    Да

  • HDR (Расширенный динамический диапазон))

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • HFR (Высокая частота кадров)

    4K 120 кадров в секунду (HDMI)

  • Motion (Технология обработки движений)

    Motion Pro

  • Режим изображения

    10 режима

  • Процессор

    Интеллектуальный процессор α8 4K Gen2

  • QMS (Быстрое переключение мультимедиа)

    Да

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

  • Источник питания ( напряжение, Гц)

    Переменного тока 100~240В 50-60Гц

  • Энергопотребление в режиме ожидания

    Менее 0.5Вт

SMART TV

  • AI Чатбот

    Да

  • Всегда готов

    Да

  • Веб-браузер

    Да

  • Google Cast

    Да

  • Google Home / Hub

    Да

  • Home Hub

    Да

  • Интеллектуальное распознавание голоса

    Да

  • LG Каналы

    Да

  • Пульт Magic Remote

    В комплекте

  • Мультипросмотр

    Да

  • Операционная система (ОС)

    webOS 25

  • Приложение для удаленного управления смартфоном

    Да (LG ThinQ)

  • Совместимость с USB-камерой

    Да

  • Voice ID

    Да (за исключением России)

  • Работает с Apple AirPlay 2

    Да

  • Работает с Apple Home

    Да

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