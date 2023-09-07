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Умный робот-пылесос HOM-BOT SQUARE быстро и эффективно уберет каждый угол в Вашем доме

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Умный робот-пылесос HOM-BOT SQUARE быстро и эффективно уберет каждый угол в Вашем доме

VR6270LVM

Умный робот-пылесос HOM-BOT SQUARE быстро и эффективно уберет каждый угол в Вашем доме

Умная уборка с помощью обновленной системы камер DUAL EYE 2.0 TM

На робот-пылесос LG HOM-BOT SQUARE установлена улучшенная верхняя камера (II-SLAM). Предыдущие модели робот-пылесосов могут сбиться с маршрута или потеряться в темноте, так как без света очень сложно получить картинку. Поэтому в робот-пылесосе HOM-BOT SQUARE применяется улучшенная система камер Dual Eye 2.0™, с новой II-SLAM камерой, которая просчитывает и подстраиваится под интенсивность света, таким образом сканирует потолок. С новой системой камер Dual Eye 2.0™ не важно насколько сильно освещена площадь уборки, II-SLAM камера получает четкие изображения при любом освещении и минимизирует сбои с маршрута. Таким образом, Dual Eye 2.0™ позволяет отслеживать пройденный маршрут и формировать новый вне зависимости от освещения, пылесос «видит даже в темноте», например под мебелью

Быстрая и эффективная уборка благодаря функции Обучаемость

HOM-BOT SQUARE заносит сведения об уборке в буфер памяти, фиксируя расположение препятствий на карте. При новом цикле уборки, пылесос сравнивает карту предыдущей уборки и заданный маршрут, анализирует и находит совпадения и, при совпадении карт (уборка производится в том же месте, с одинаково расположеннными препятствиями), быстрее и эффективнее выполняет очистку заданной территории. Благодаря функции Обучаемость, робот-пылесос избегает столкновения с препятствиями, а также минимизирует приближение к опасным участкам маршрута (лестница, обрыв) с помощью специальных сенсоров и снижения скорости.

Эффективная уборка с помощью различных Режимов

Робот-пылесос LG HOM-BOT SQUARE использует несколько разных режимов уборки
*Режим Мое Место
Уникальный алгоритм уборки, позволяющая дважды убраться на заданном с пульта управления участке в режиме «зиг-заг», для достижения максимального результа.
*Основные Режимы
-Зиг-заг;
-Клетка за клеткой;
-Пятно

Уборка без столкновений благодаря Цифровому бамперу

LG HOM-BOT SQUARE "знает" на каком расстоянии от него расположены препятствия. В отличие от других роботизированных пылесосов, которые строят свой маршрут по принципу столкновений, HOM-BOT SQUARE обладает Цифровым бампером на основе ультразвуковых сенсоров, который помогает избежать и минимизировать столкновения с другими объектами.
Ультразвуковой сенсор является более точным и "видит шире", может распознать даже стеклянные и другие прозрачные объекты.
Другие робот-пылесосы строят свой маршрут на основании:
- Инфракрасный сенсор не позволяет распознать прозрачные предметы или предметы, поглощающие свет.
- Сенсор столкновений дает сигнал о препятствии непосредственно при столкновении с ним

Гигиеничная уборка благодаря удобному расположению пылесборника

В отличие от тех робот-пылесосов, где пылесборник выдвигается сбоку, пылесборник у HOM-BOT SQUARE расположен сверху, что увеличивет гигиеничность опустошения. Крышка корпуса открывается одним касанием, пылесборник представляет собой закрытый контейнер с удобной ручкой для переноски. Таким образом, минимизируется возможность попадания пыли обратно в воздух. Помимо этого, контейнер моделей HOM-BOT SQUARE достаточно большого объема (0.6 л) по сравнению со своими предшественниками.

Широкий НЕРА фильтр

Благодаря инновациям, в новых моделях робот-пылесосов HOM-BOT SQUARE стало возможным увеличить в размере и сделать шире НЕРА 11 фильтр, который контролирует сбор даже микрочастиц пыли для чистого воздуха после уборки.

Накладка из микрофибры стала больше

Новая насадка из микрофибры HOM-BOT SQUARE увеличена в 2,5 раза. Данная насадка применяется в том случае, если необходимо не просто пропылесосить, но и протереть пол. С помощью такой большой насадки, в вашем доме не останется ни одного пятнышка на полу!

Качественная уборка с помощью МАСТЕРА УБОРКИ УГЛОВ

Мастер уборки углов позволит вам выполнить более тщательную чистку вдоль стен и в углах, благодаря квадратному дизайну корпуса и удлиненным щеткам (1,5см). В отличие от предыдущих моделей круглой формы, HOM-BOT SQUARE захватывает углы на 89% лучше, повышая качество уборки в углах на 94%.

Качественная уборка с помощью МАСТЕРА УБОРКИ УГЛОВ

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Усовершенствованная уборка благодаря режимам Турбо и Smart Turbo

Режим турбо уборки - функция, максимизирующая силу вращения мотора и силу всасывания для повышения уровня очистки ковровых поверхностей
Режим Smart Turbo - функция, активирующая режим турбо уборки автоматически при переходе на ковровые поверхности (HOM-BOT SQUARE распознает тип поверхности, выключается автоматически при переходе на пол)

Усовершенствованная уборка благодаря режимам Турбо и Smart Turbo

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VR6270LVM

Умный робот-пылесос HOM-BOT SQUARE быстро и эффективно уберет каждый угол в Вашем доме