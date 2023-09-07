Умный робот-пылесос HOM-BOT SQUARE быстро и эффективно уберет каждый угол в Вашем доме

LG HOM-BOT SQUARE "знает" на каком расстоянии от него расположены препятствия. В отличие от других роботизированных пылесосов, которые строят свой маршрут по принципу столкновений, HOM-BOT SQUARE обладает Цифровым бампером на основе ультразвуковых сенсоров, который помогает избежать и минимизировать столкновения с другими объектами.

Ультразвуковой сенсор является более точным и "видит шире", может распознать даже стеклянные и другие прозрачные объекты.

Другие робот-пылесосы строят свой маршрут на основании:

- Инфракрасный сенсор не позволяет распознать прозрачные предметы или предметы, поглощающие свет.

- Сенсор столкновений дает сигнал о препятствии непосредственно при столкновении с ним