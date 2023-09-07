We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Умный робот-пылесос HOM-BOT SQUARE быстро и эффективно уберет каждый угол в Вашем доме
Умный робот-пылесос HOM-BOT SQUARE быстро и эффективно уберет каждый угол в Вашем доме
Умная уборка с помощью обновленной системы камер DUAL EYE 2.0 TM
Быстрая и эффективная уборка благодаря функции Обучаемость
Эффективная уборка с помощью различных Режимов
*Режим Мое Место
Уникальный алгоритм уборки, позволяющая дважды убраться на заданном с пульта управления участке в режиме «зиг-заг», для достижения максимального результа.
*Основные Режимы
-Зиг-заг;
-Клетка за клеткой;
-Пятно
Уборка без столкновений благодаря Цифровому бамперу
Ультразвуковой сенсор является более точным и "видит шире", может распознать даже стеклянные и другие прозрачные объекты.
Другие робот-пылесосы строят свой маршрут на основании:
- Инфракрасный сенсор не позволяет распознать прозрачные предметы или предметы, поглощающие свет.
- Сенсор столкновений дает сигнал о препятствии непосредственно при столкновении с ним
Гигиеничная уборка благодаря удобному расположению пылесборника
Качественная уборка с помощью МАСТЕРА УБОРКИ УГЛОВ
Качественная уборка с помощью МАСТЕРА УБОРКИ УГЛОВ
Alt text
Усовершенствованная уборка благодаря режимам Турбо и Smart Turbo
Режим Smart Turbo - функция, активирующая режим турбо уборки автоматически при переходе на ковровые поверхности (HOM-BOT SQUARE распознает тип поверхности, выключается автоматически при переходе на пол)
Усовершенствованная уборка благодаря режимам Турбо и Smart Turbo
Alt text
Все характеристики
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.
Свяжитесь с нами
Купить напрямую
VR6270LVM
Умный робот-пылесос HOM-BOT SQUARE быстро и эффективно уберет каждый угол в Вашем доме