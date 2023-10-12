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ميكرويف MS2535GISW - سعة 25 لتر، نيو شيف، عاكس ذكي، قوة 1000واط، تقنية الطهي والتسخين السريع.

مميزات

المعرض

المواصفات

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ميكرويف MS2535GISW - سعة 25 لتر، نيو شيف، عاكس ذكي، قوة 1000واط، تقنية الطهي والتسخين السريع.

MS2535GISW

ميكرويف MS2535GISW - سعة 25 لتر، نيو شيف، عاكس ذكي، قوة 1000واط، تقنية الطهي والتسخين السريع.

Front View

™NeoChef من LG: تصميمٌ عملي بسيط لاستخداماتٍ لا تنتهي

يظهر LG Neochef™ موضوع في المطبخ.

Smart Inverter من LG

استمتع بوجباتٍ صحّية لذيذة مع تسخين متساوٍ وتجارب طهو سريعة

ستجد في كل طبق تُحضّره مذاقًا ألذّ بفضل تقنيات الطهو وتوزيع الحرارة بشكلٍ متساوٍ وشامل للاحتفاظ بالنكهة حتى تكشف عن نفسها داخل فمك.

أيقونة التسخين

تسخين

أيقونة إزالة الجليد

إذابة التجميد

أيقونة التخمير

التخمير

أيقونة التبخير

الطهو بالبخار

التسخين المتساوي وإذابة التجميد

لن تقلق بعد الآن بشأن تجميد اللحم المفروم أو تسخينه أكثر من اللازم

تتحكّم تقنية Smart Inverter بدرجة الحرارة بدقّة لتسخين الأطعمة وإذابة تجميدها بشكل متساوٍ.

الطهو السريع

طهو أسرع يُهديك مذاقاتٍ أكثر

توزّع طاقة الطهو الشاملة الحرارة بمعدّل أسرع مرةً ونصف عند التعامل مع مجموعة واسعة من الأطعمة.

التخمير

زبادي منزلي سهل التحضير

يساعد الطهو بدرجة حرارة أقلّ بدقّة على تحضير زبادي منزلي صحي بكل سهولة.

الطهو بالبخار

خضروات صحية وبسيطة مطهوّة بالبخار

استمتع أيضًا بطهو الأطباق بالبخار بسهولة باستخدام ملحقات البخار.

*قد تختلف ملحقات البخار اعتمادًا على البلد وطراز المنتج.

*جميع الفيديوهات والصور المعروضة أعلاه هي للأغراض التوضيحية فقط.
*قد يختلف المنتج الفعلي نتيجة التحسينات التي تجري على المنتج.
*قد يختلف توافر المنتج اعتمادًا على البلد.

ميزات سهلة الاستخدام

وظائف سهلة الاستخدام توفر الراحة والكفاءة العالية

يُظهر يدًا تمسح الجانب الداخلي من LG Neochef™

™EasyClean

تمنحك تقنية ™EasyClean تجارب سريعة ومريحة عند تنظيف فرن الميكروويف.

يظهر طاولة الدوران مع 8 نقاط ثابتة.

صينية دوّارة مستقرة

يُظهر LG Neochef™ أن المصباح الداخلي مضاء.

مصباح LED بإضاءة أسطع ثلاث مرات

حجم أصغر، سعة أكبر

حجم أصغر، سعة أكبر

التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز

الملخص

طباعة
السعة
25لتر
الأبعاد (العرض x العمق x الارتفاع)
476x272x368
التكنولوجيا الرئيسية
عاكس ذكي
ميزة إضافية
تسخين يتميز بالسهولة

كل المواصفات

ميزات التحكم

شاشة التحكم

LED أبيض اللون

نوع التحكم

لوحة تعمل باللمس

الأبعاد/الأوزان

أبعاد التعبئة (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

540 × 294 × 417

المقاس الداخلي (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

368 × 272 × 476

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

476 × 272 × 368

وزن المنتج (كجم)

8.5

وزن الشحن (كجم)

11.2

الطاقة/التقديرات

خرج الطاقة (واط)

1000

مصدر الطاقة المطلوب (فولت / هرتز)

220/50~60

المواصفات الأساسية

تصميم الباب

Smog

EasyClean

نعم

اللون الخارجي

أبيض

سعة الفرن (لتر)

25

النوع

Solo

ميزات الملاءمة والراحة

التأمين ضد عبث الأطفال

نعم

ساعة

نعم

EasyClean

نعم

إعدادات الوقت

نعم

أساليب الطهي

اعادة تسخين ذاتي

8

إذابة الصقيع العاكس

4

تذويب

3

مقاوم للماء

2

إزالة العسر

3

تدفئة

2

التصميم / التشطيب

تصميم الباب

Smog

نوع فتح الباب

تأرجح جانبي

اللون الخارجي

أبيض

ميزات فرن ميكروويف

خرج طاقة المايكروويف (واط)

1000

سعة الفرن (لتر)

25

حجم القرص الدوار (مم)

292

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Front View

MS2535GISW

ميكرويف MS2535GISW - سعة 25 لتر، نيو شيف، عاكس ذكي، قوة 1000واط، تقنية الطهي والتسخين السريع.

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