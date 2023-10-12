UltraGear™ OLED League of Legends edition gaming monitor | 27", QHD, 240Hz

القوة بين يديك. باستخدام جهاز التحكم عن بعد ™UltraGear، يمكنك تشغيل شاشتك وإيقاف تشغيلها بسهولة، وتبديل الأوضاع، وضبط الصوت بنقرة واحدة فقط. ركز على القتال وليس على إعداداتك.