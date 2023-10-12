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UltraGear™ OLED League of Legends edition gaming monitor | 27", QHD, 240Hz

مميزات

المعرض

المواصفات

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UltraGear™ OLED League of Legends edition gaming monitor | 27", QHD, 240Hz

27GR95QL-B

UltraGear™ OLED League of Legends edition gaming monitor | 27", QHD, 240Hz

شاشة الألعاب UltraGear™ OLED إصدار League of Legends.

صُممت للأساطير

ادخل إلى عالم الأساطير حيث تلتقي خبرة الألعاب والأداء المتفوق.

استمتع بفرحة النصر مع إصدار UltraGear™ LoL.

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التصميم

إصدار League of Legends المحدود

مع تصميم مستوحى من Hextech

الشاشة

شاشة QHD OLED مقاس 27 بوصة

HDR10 / DCI-P3 98.5%**

مقاومة التوهج / انخفاض درجة الانعكاس

السرعة

معدل تحديث 240Hz

0.03ms (GtG) response time

شاشة QHD OLED بمعدل تحديث 240Hz من HDMI 2.1

تقنية

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™ Premium

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

**DCI-P3 قياسي %98.5، بحد أدنى %90.

LG UltraGear™ x League of Legends

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

تصميم مستوحى من Hextech

يأخذك إصدار UltraGear™ LoL إلى قلب اللعبة مباشرةً، بفضل تصميمها المعدني Hextech وتصميم الأيقونات المميزة، والنمط الذي بلا حواف، والقاعدة القابلة للتعديل لمزيد من الراحة.

تصميم الشاشة الخلفي.

تصميم حامل الشاشة.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

شاشة دوارة قابلة للتعديل.

الدوران

شاشة قابلة للتعديل للإمالة / الارتفاع.

الإمالة / الارتفاع

شاشة مثبتة على محور قابل للتعديل.

المحور

شاشة بتصميم بلا حواف.

تصميم بلا حدود

الوضوح حتى
في ضباب الحرب

انتقل بألعابك إلى مستوى أعلى من خلال واجهة League of Legends المميزة. مع ميزة العرض على الشاشة (On-Screen Display)، يمكنك تخصيص إعدادات الألعاب الخاصة بك في لحظة.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

الحصول على “شخصيات الأبطال”

احصل على حزمة مجانية من الأشكال والشخصيات.

جميع العملاء

احصل على شكل LoL داخل اللعبة + حزمة شخصية البطل.

: Jayce Brighthammer

اشتري الآن

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

*بعد تأكيد الطلب، سوف تتلقى رمز الاسترداد عبر البريد الإلكتروني. يتطلب ذلك عنوان بريد إلكتروني صالحًا وموافقة على تلقي رسائل البريد الإلكتروني (الشراء ضروري).

*يمكن لجميع العملاء الحصول على شكل Jayce Brighthammer + عناصر حزمة شخصية البطل.

*يمكنك استرداد الرمز الموجود أسفل الرابط واستخدام العناصر المستردة في حساب الألعاب الخاص بك.

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شاشة QHD OLED مقاس 27 بوصة.

شاشة QHD OLED مقاس 27 بوصة

أبعث Rift للحياة

انغماس مذهل في الألعاب. شاشات OLED مُثبتة على شاشات ألعاب مقاس 27 بوصة، وتدعم النطاق اللوني الواسع HDR10 وDCI-P3‏ 98.5%‏. تنقلك شاشة LG UltraGear™ مباشرة إلى Rift.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

تقنية OLED ذاتية الإضاءة

منظور فوزك. الألوان الغنية الناتجة عن بكسلات OLED ذاتية الإضاءة ونسبة التباين ووقت الاستجابة تمنحك طريقًا واضحًا إلى Nexus.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

نسبة تباين تبلغ 1.5 مليون: 1 وسطوع عالي

الوضوح حتى
في ضباب الحرب

الرؤية تجعلك تفوز بالألعاب. بفضل نسبة التباين التي تبلغ 1.5 مليون: 1 وسطوع يبلغ 1000 شمعة، يمكن لشاشة 27GR95QL التعامل مع التفاصيل الدقيقة حتى في أعمق وأظلم زوايا الطيف. اضبط السطوع حسب تفضيلاتك واقرأ اللعبة على طريقتك.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

*1.5:1 مليون هي نسبة التباين على %25 متوسط مستوى الصورة.

*أقصى سطوع يصل إلى 1000 شمعة بناءً على وضع الصورة Gamer2 وتطبيق HDR و%3 متوسط مستوى الصورة.

*يتم تقديم قيمة APL (متوسط مستوى الصورة) كنسبة مئوية وتشير إلى القيمة بين مستوى اللون الأسود والمستوى المرجعي للون الأبيض.

[نصيحة] كيفية الاستمتاع بسطوع أكثر لشاشة OLED

قم بإيقاف تشغيل وضع توفير الطاقة الذكي (Smart Energy Saving) لإضاءة Rift إلى أقصى درجات تألقه.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

*يتم تطبيق وضع توفير الطاقة الذكي افتراضيًا لتحسين استهلاك الطاقة، ولكن يمكنك الاستمتاع بتجربة لعب أكثر سطوعًا عن طريق إيقاف تشغيله.

*حدد "إيقاف" وضع توفير الطاقة الذكي (عام ← توفير الطاقة الذكي ← إيقاف).

*قد يزيد استهلاك الطاقة عند إيقاف تشغيل وضع توفير الطاقة الذكي.

مقاومة التوهج وانعكاس منخفض.

مقاومة التوهج وانعكاس منخفض

شاهد لعبتك فقط

مصادر تشتيت أقل، ومزيد من الانتصارات. تعمل تقنية مقاومة التوهج والانعكاس المنخفض على تقليل تأثير الإضاءة الخارجية والمشتتات، مما يحسن درجة رؤيتك الواقعية.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

*مقارنة بشاشة ألعاب LG السابقة التي لم تطبق تقنية مقاومة التوهج والانعكاس المنخفض (Anti-Glare وLow Reflection).

اعتني بعينيك حتى في الجلسات الطويلة، على شاشة تفي بمعايير الضوء الأزرق المنخفض “Low Blue Light” (حل الأجهزة البلاتيني)، والتي تم التحقق منه بواسطة UL.

*تم اعتماد لوحات LG OLED باعتبارها خالية من الوميض والوهج غير المريح من قبل UL.

*رقم الشهادة (الحل البلاتيني لأجهزة الضوء الأزرق المنخفض): V745051.

*شروط الشهادة: مستوى انبعاث LBL (40%‏ أو أقل).

شاشة OLED مع معدل تحديث 240Hz وزمن استجابة 0.03ms (GtG).

 

240Hz & شاشة OLED ذات زمن استجابة 0.03ms (GtG) 

تفاعلات سريعة للغاية مع تقنية ™OLED UltraGear

أطلق العنان لمهاراتك. معدل التحديث الذي يبلغ 240Hz وزمن الاستجابة ‏0.03ms (GtG) يتيح لك قراءة اللعبة بشكل أكثر وضوحًا لتحقيق الفوز.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

*تدعم هذه الشاشة أسرع معدل تحديث وأقل زمن استجابة اعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول 2022، ومعدل تحديث 240Hz وزمن استجابة 0.03ms (GtG)، بين شاشات الألعاب OLED.

الغرائز تسيطر

تسبق خصمك بإطار شاشة. اتخذ القرارات الحاسمة بشكل أسرع وتفاعل مع المهارات بدقة، مع معدل تحديث مذهل يبلغ 240Hz. 

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

*تدعم هذه الشاشة أسرع معدل تحديث وأقل زمن استجابة اعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول 2022، ومعدل تحديث 240Hz وزمن استجابة 0.03ms (GtG)، بين شاشات الألعاب OLED.

شاهد. تفاعل. اقبض.

أسرع طريق للفوز. زمن الاستجابة البالغ 0.03ms (GtG) يقلل من الظلال العكسية، بحيث يتم عرض الكائنات بوضوح. حدد الحركات بدقة متناهية، وتسلق المستويات بسلاسة.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

*تدعم هذه الشاشة أسرع معدل تحديث وأقل زمن استجابة اعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول 2022، ومعدل تحديث 240Hz وزمن استجابة 0.03ms (GtG)، بين شاشات الألعاب OLED.

شاشة QHD OLED بمعدل تحديث 240Hz من HDMI 2.1.

شاشة QHD OLED بمعدل تحديث 240Hz من HDMI 2.1

وسع تجربة اللعب مع
شاشة بدقة QHD OLED

التركيبة الأمثل. تتمتع شاشة 27GR95QL بمعدل تحديث يبلغ 240Hz مع دعم HDMI 2.1. يمكن للاعبين اللعب بدقة QHD من خلال DisplayPort أو HDMI. 

* تدعم الشاشة معدل تحديث سريع يصل إلى 240Hz. يلزم وجود بطاقة رسومية تدعم HDMI 2.1 وكابل HDMI 2.1 (مضمن في العبوة) للعمل بشكل صحيح.

*تُباع بطاقة الرسومات بشكل منفصل.

تكنولوجيا من أجل
الانغماس السلس

تكنولوجيا من أجل الانغماس السلس.

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

العب بسلاسة بلا تقطيع في الشاشة مع البطاقة المُختبرة من قِبل NVIDIA والتي تم التحقق من كونها متوافقة G-SYNC® Compatible حتى تُحقق المزيد من الانتصارات.  

AMD FreeSync™ Premium

تقنية AMD FreeSync™ Premium تضمن لك اللعب دون انقطاع في أي موقف. استمتع بألعاب عالية الدقة وسريعة الوتيرة مع قدر أقل من التمزق والتباطؤ. 

وحدة التحكم عن بُعد لشاشة UltraGear™‎

One touch.
تحكم كامل.

القوة بين يديك. باستخدام جهاز التحكم عن بعد ™UltraGear، يمكنك تشغيل شاشتك وإيقاف تشغيلها بسهولة، وتبديل الأوضاع، وضبط الصوت بنقرة واحدة فقط. ركز على القتال وليس على إعداداتك. 

*تتضمن العبوة جهاز التحكم الخاص بالشاشة.

مخرج سماعة رأس رباعي الأقطاب.

مخرج سماعة رأس رباعي الأقطاب

اسمع نداء النصر

العمل الجماعي يعني النجاح. تواصل بوضوح مع الفريق بأكمله واستقبل كل مكالماتك باستخدام مقبس سماعة رأس رباعي الأقطاب. انغمس بشكل أعمق مع صوت ثلاثي الأبعاد 3D AoE من DTS Headphone:X.

*تُباع سماعات الرأس بشكل منفصل.

عناية OLED

احم شاشتك

احم شاشاتك وبنية مكتبك. تعمل تقنية OLED Care على مكافحة الاحتراق، مما يحافظ على وضوح الصور حتى تتمكن من الرؤية بوضوع والقضاء على الخصوم.

*هذه الميزة متاحة فقط كوحدة تحكم عن بعد مضمنة في العبوة.

مزامنة الحركة الديناميكية

تفوق على ذكاء خصومك. تعمل مزامنة الحركة الديناميكية على تقليل تأخير الإدخال، حتى تتمكن من القنص بمهارة وبدقة والاحتفال بالمزيد من لحظات القبض.

موازن اللون الأسود

كن مستعدًا لكل موقف. يعمل مُوازن اللون الأسود (Black Stabilizer) على زيادة الوضوح في المناطق المظلمة حتى تتمكن من التفاعل بشكل أسرع مع المعلومات الطرفية. لا مزيد من الخصوم المختبئين.

Crosshair

سيطر على كل لحظة من القتال. قم بتمكين مؤشر التصويب في منتصف شاشتك للحصول على أقصى دقة للهدف.

عداد مُعدل الأطر (FPS)

كل إطار يصنع الفارق. تحقق من أداء جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام عداد FPS في الوقت الفعلي، للألعاب والبث وحتى التحرير.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

*تكون ميزة Crosshair غير متاحة حين يكون عداد مُعدل الأطر (FPS) غير مفعّل.

*قد يعرض عداد مُعدل الأطر (FPS) القيمة التي تتجاوز الحد الأقصى لمُعدل تحديث الشاشة.

استوديو معايرة LG.

استوديو معايرة LG

ألوان مُحسّنة من أجلك

ألوان مُحسّنة دائمًا. حقق أقصى استفادة من طيف الألوان الواسع لشاشة LG QHD OLED مع ميزة معايرة الأجهزة في LG Calibration Studio. 

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي. 

* العبوة لا تشمل البرنامج ومستشعر المعايرة. لتنزيل أحدث برامج LG Calibration Studio، قم بزيارة LG.COM.

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27GR95QL-B

UltraGear™ OLED League of Legends edition gaming monitor | 27", QHD, 240Hz