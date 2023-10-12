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UltraGear™ OLED League of Legends edition gaming monitor | 27", QHD, 240Hz
صُممت للأساطير
ادخل إلى عالم الأساطير حيث تلتقي خبرة الألعاب والأداء المتفوق.
استمتع بفرحة النصر مع إصدار UltraGear™ LoL.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
**DCI-P3 قياسي %98.5، بحد أدنى %90.
LG UltraGear™ x League of Legends
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
تصميم مستوحى من Hextech
يأخذك إصدار UltraGear™ LoL إلى قلب اللعبة مباشرةً، بفضل تصميمها المعدني Hextech وتصميم الأيقونات المميزة، والنمط الذي بلا حواف، والقاعدة القابلة للتعديل لمزيد من الراحة.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
الوضوح حتى
في ضباب الحرب
انتقل بألعابك إلى مستوى أعلى من خلال واجهة League of Legends المميزة. مع ميزة العرض على الشاشة (On-Screen Display)، يمكنك تخصيص إعدادات الألعاب الخاصة بك في لحظة.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
الحصول على “شخصيات الأبطال”
احصل على حزمة مجانية من الأشكال والشخصيات.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*بعد تأكيد الطلب، سوف تتلقى رمز الاسترداد عبر البريد الإلكتروني. يتطلب ذلك عنوان بريد إلكتروني صالحًا وموافقة على تلقي رسائل البريد الإلكتروني (الشراء ضروري).
*يمكن لجميع العملاء الحصول على شكل Jayce Brighthammer + عناصر حزمة شخصية البطل.
*يمكنك استرداد الرمز الموجود أسفل الرابط واستخدام العناصر المستردة في حساب الألعاب الخاص بك.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*1.5:1 مليون هي نسبة التباين على %25 متوسط مستوى الصورة.
*أقصى سطوع يصل إلى 1000 شمعة بناءً على وضع الصورة Gamer2 وتطبيق HDR و%3 متوسط مستوى الصورة.
*يتم تقديم قيمة APL (متوسط مستوى الصورة) كنسبة مئوية وتشير إلى القيمة بين مستوى اللون الأسود والمستوى المرجعي للون الأبيض.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*يتم تطبيق وضع توفير الطاقة الذكي افتراضيًا لتحسين استهلاك الطاقة، ولكن يمكنك الاستمتاع بتجربة لعب أكثر سطوعًا عن طريق إيقاف تشغيله.
*حدد "إيقاف" وضع توفير الطاقة الذكي (عام ← توفير الطاقة الذكي ← إيقاف).
*قد يزيد استهلاك الطاقة عند إيقاف تشغيل وضع توفير الطاقة الذكي.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة بشاشة ألعاب LG السابقة التي لم تطبق تقنية مقاومة التوهج والانعكاس المنخفض (Anti-Glare وLow Reflection).
*تم اعتماد لوحات LG OLED باعتبارها خالية من الوميض والوهج غير المريح من قبل UL.
*رقم الشهادة (الحل البلاتيني لأجهزة الضوء الأزرق المنخفض): V745051.
*شروط الشهادة: مستوى انبعاث LBL (40% أو أقل).
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*تدعم هذه الشاشة أسرع معدل تحديث وأقل زمن استجابة اعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول 2022، ومعدل تحديث 240Hz وزمن استجابة 0.03ms (GtG)، بين شاشات الألعاب OLED.
الغرائز تسيطر
تسبق خصمك بإطار شاشة. اتخذ القرارات الحاسمة بشكل أسرع وتفاعل مع المهارات بدقة، مع معدل تحديث مذهل يبلغ 240Hz.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*تدعم هذه الشاشة أسرع معدل تحديث وأقل زمن استجابة اعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول 2022، ومعدل تحديث 240Hz وزمن استجابة 0.03ms (GtG)، بين شاشات الألعاب OLED.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*تدعم هذه الشاشة أسرع معدل تحديث وأقل زمن استجابة اعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول 2022، ومعدل تحديث 240Hz وزمن استجابة 0.03ms (GtG)، بين شاشات الألعاب OLED.
* تدعم الشاشة معدل تحديث سريع يصل إلى 240Hz. يلزم وجود بطاقة رسومية تدعم HDMI 2.1 وكابل HDMI 2.1 (مضمن في العبوة) للعمل بشكل صحيح.
*تُباع بطاقة الرسومات بشكل منفصل.
تكنولوجيا من أجل
الانغماس السلس
تكنولوجيا من أجل الانغماس السلس.
*تتضمن العبوة جهاز التحكم الخاص بالشاشة.
*تُباع سماعات الرأس بشكل منفصل.
*هذه الميزة متاحة فقط كوحدة تحكم عن بعد مضمنة في العبوة.
مزامنة الحركة الديناميكية
تفوق على ذكاء خصومك. تعمل مزامنة الحركة الديناميكية على تقليل تأخير الإدخال، حتى تتمكن من القنص بمهارة وبدقة والاحتفال بالمزيد من لحظات القبض.
موازن اللون الأسود
كن مستعدًا لكل موقف. يعمل مُوازن اللون الأسود (Black Stabilizer) على زيادة الوضوح في المناطق المظلمة حتى تتمكن من التفاعل بشكل أسرع مع المعلومات الطرفية. لا مزيد من الخصوم المختبئين.
Crosshair
سيطر على كل لحظة من القتال. قم بتمكين مؤشر التصويب في منتصف شاشتك للحصول على أقصى دقة للهدف.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*تكون ميزة Crosshair غير متاحة حين يكون عداد مُعدل الأطر (FPS) غير مفعّل.
*قد يعرض عداد مُعدل الأطر (FPS) القيمة التي تتجاوز الحد الأقصى لمُعدل تحديث الشاشة.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
* العبوة لا تشمل البرنامج ومستشعر المعايرة. لتنزيل أحدث برامج LG Calibration Studio، قم بزيارة LG.COM.
كل المواصفات
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27GR95QL-B
UltraGear™ OLED League of Legends edition gaming monitor | 27", QHD, 240Hz