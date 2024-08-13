We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 11 Kg Çamaşır Makinesi ve 10 Kg Isı Pompalı Kurutma Makinesi Alımlarında 10000 TL İndirim
-
LG Çamaşır Makinesi | 6 Hareketli | AI DD™ | Wi-Fi | Buhar Özellikli | Gümüş Gri Renk
-
LG 10 Kg Kurutma Makinesi | DUAL Inverter Isı Pompalı Kurutucu |ThinQ (Wi-Fi) özellikli | Gri Renk
ÖZET
Dimension (mm)
Ana Özellikler
-
Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)
-
11
-
Ürün Boyutları (G x Y x D mm)
-
600 x 850 x 565
-
ezDispense
-
Yok
-
Buhar
-
Var
-
Kırışıklık Azaltma
-
Yok
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
Var
Tüm Özellikler
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
Kapı Açıkken Ürün Derinliği 90˚ (D'' mm)
-
1100
-
Kutu Boyutları (G x Y x D mm)
-
660 x 890 x 660
-
Ürün Boyutları (G x Y x D mm)
-
600 x 850 x 565
-
Ağırlık (kg)
-
69,0
-
Ağırlığa ambalaj dahildir (kg)
-
70,5
-
Arka Kapaktan Kapıya Ürün Derinliği (D' mm)
-
620
MALZEME VE YÜZEY
-
Gövde Rengi
-
Platin Gümüş
-
Kapı Tipi
-
Siyah Renkli Temperli Cam Kapak
KAPASİTE
-
Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)
-
11
KUMANDA VE EKRAN
-
Alarmı Erteleyici
-
3-19 saat
-
Ekran Tipi
-
Dokunmatik LED
-
Kapı Kilidi Göstergesi
-
Var
ÖZELLİKLER
-
6 Hareketli DD
-
Var
-
AI DD
-
Var
-
Tip
-
Önden Yüklemeli Çamaşır Makinesi
-
Program Sonu Sinyali
-
Var
-
Merkez Sistemi
-
Yok
-
Çift Kurutma
-
Yok
-
Öğe Ekleme
-
Var
-
ezDispense
-
Yok
-
Otomatik Yeniden Başlatma
-
Var
-
Inverter DirectDrive
-
Var
-
Köpük algılama sistemi
-
Yok
-
LoadSense
-
Var
-
Buhar
-
Var
-
Tambur Işığı
-
Yok
-
Buhar +
-
Var
-
Tesviye Ayakları
-
Var
-
Paslanmaz Çelik Tambur
-
Var
-
TurboWash360˚
-
Yok
-
Kabartmalı İç Tambur
-
Var
-
Titreşim sensörü
-
Var
-
Tambur Kaldırıcı
-
Paslanmaz Çelik İnce Kaldırıcı
-
Su Besleme (Sıcak / Soğuk)
-
Sadece Soğuk
-
Su Seviyesi
-
Otomatik
-
TurboYıkama
-
Yok
PROGRAMLAR
-
Yorgan
-
Var
-
Pamuk
-
Var
-
Bebek Buhar Bakımı
-
Yok
-
Allergy Care (yıkama)
-
Var
-
Otomatik Yıkama
-
Yok
-
Bebek Bakımı
-
Yok
-
Bebek Giyim
-
Yok
-
Soğuk Yıkama
-
Yok
-
Renk Bakımı
-
Yok
-
Pamuk +
-
Yok
-
Koyu Renkli Yıkama
-
Yok
-
Hassas Ürünler
-
Var
-
İndirilmiş Döngü
-
Var
-
Boşaltma + Sıkma
-
Yok
-
Kolay Bakım
-
Var
-
Eko 40-60
-
Var
-
Nazik Bakım
-
Yok
-
Hijyen
-
Yok
-
Yoğun 60
-
Yok
-
Karışık (Farklı Kumaşlar)
-
Var
-
Dış Mekan
-
Yok
-
Hızlı 30
-
Yok
-
Hızlı Yıkama
-
Yok
-
Tazeleme
-
Yok
-
Durulama + Sıkma
-
Yok
-
Sessiz Yıkama
-
Yok
-
Cilt Bakımı
-
Yok
-
Hız14
-
Var
-
Hızlı Yıkama+Kurutma
-
Yok
-
Spor Giyim(Aktif Giyim)
-
Var
-
Leke Bakımı
-
Yok
-
Buharlı Tazeleme
-
Yok
-
Küvet Temizliği
-
Var
-
TurboYıkama 39
-
Var
-
TurboYıkama 49
-
Yok
-
TurboYıkama 59
-
Yok
-
Pamuk 20°C
-
Yok
-
Elde Yıkama
-
Yok
-
Kot / Koyu Renkli Yıkama
-
Yok
-
Ön Yıkama + Pamuklu
-
Yok
-
Hızlı 12
-
Yok
-
Hızlı 60
-
Yok
-
Durulama
-
Yok
-
Sıkma+Tahliye
-
Yok
-
Yıkama+Kurulama
-
Yok
-
Yün (Elde/Yün)
-
Var
EKSTRA SEÇENEKLER
-
Wi-Fi
-
Var
-
Öğe Ekleme
-
Var
-
Alarm Açık / Kapalı
-
Var
-
Çocuk Kilidi
-
Var
-
Bitiş Erteleme
-
Var
-
Deterjan Seviyesi
-
Yok
-
Tambur Işığı
-
Yok
-
Ön Yıkama
-
Var
-
Uzaktan Başlatma
-
Var
-
Durulama + Sıkma
-
Yok
-
Durulama +
-
Var
-
Yumuşatıcı Seviyesi
-
Yok
-
Sıkma
-
1400/1200/1000/800/400/Sıkma yok
-
Buhar
-
Var
-
Sıcaklık
-
Soğuk/20/30/40/60/95℃
-
Tambur Temizleme
-
Var
-
TurboWash
-
Var
-
Yıkama
-
Yok
-
Kırışıklık Azaltma
-
Yok
-
Soğuk Yıkama
-
Yok
-
ezDispense Başlık Temizliği
-
Yok
AKILLI TEKNOLOJİ
-
Smart Diagnosis
-
Var
-
Program İndirme
-
Var
-
Enerji İzleme
-
Var
-
Uzaktan Başlatma ve Program Ekranı
-
Yok
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
Var
-
Tambur Temizleme Fonksiyonu
-
Yok
-
Akıllı Eşleştirme
-
Yok
SEÇENEKLER / AKSESUARLAR
-
LG TWINWash ile Uyumlu
-
Yok
BARKOD
-
Barkod
-
8806084115102
UYUMLULUK BİLGİLERİ
Ana Özellikler
-
Gövde Rengi
-
Platin Gümüş
-
Maksimum Kurutma Kapasitesi (kg)
-
10
-
Ürün Boyutları (G x Y x D mm)
-
600 x 850 x 660
-
Enerji Verimlilik Sınıfı (Kuru)
-
A+++
-
DUAL Inverter Isı Pompası
-
Var
-
Otomatik Temizleme Kondenseri
-
Var
-
Isı Kaynağı Tipi
-
Elektrikli Isı Pompası
-
Çift Taraflı Kapak
-
Yok
-
Akıllı Eşleştirme
-
Var
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
Var
Tüm Özellikler
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
Kutu Boyutları (G x Y x D mm)
-
660 x 702 x 890
-
Ürün Derinliği kapı açıkken 90˚ (mm)
-
1115
-
Ürün Boyutları (G x Y x D mm)
-
600 x 850 x 660
-
Ağırlık (kg)
-
58,0
-
Ağırlığa ambalaj dahildir (kg)
-
60,0
MALZEME VE YÜZEY
-
Gövde Rengi
-
Platin Gümüş
-
Kapı Tipi
-
Siyah Renkli Temperli Cam Kapak
KAPASİTE
-
Maksimum Kurutma Kapasitesi (kg)
-
10
KUMANDA VE EKRAN
-
Alarmı Erteleyici
-
3-19 saat
-
Ekran Tipi
-
Düğmeli + Dokunmatik LED
-
Kapı Kilidi Göstergesi
-
Var
-
Rakam Göstergesi
-
18:88
ÖZELLİKLER
-
6 Hareketli DD
-
Yok
-
AI DD
-
Yok
-
Tip
-
Kondenser Kurutucu (Havalandırmasız)
-
Otomatik Temizleme Kondenseri
-
Var
-
Program Sonu Sinyali
-
Var
-
Çift Kurutma (EcoHybrid)
-
Var
-
DUAL Inverter Isı Pompası
-
Var
-
Çift Tüy Filtresi
-
Var
-
Su Boşaltma Göstergesi
-
Var
-
Isı Kaynağı Tipi
-
Elektrikli Isı Pompası
-
İnvertör Motoru
-
Var
-
Otomatik Yeniden Başlatma
-
Yok
-
Inverter DirectDrive
-
Yok
-
Çift Taraflı Kapak
-
Yok
-
LoadSense
-
Yok
-
Kurutma Sensörü
-
Var
-
Tambur Işığı
-
Var
-
Tesviye Ayakları
-
Var
-
Kabartmalı İç Tambur
-
Var
ENERJİ
-
Enerji Verimlilik Sınıfı (Kuru)
-
A+++
PROGRAMLAR
-
Bebek Giysileri
-
Yok
-
Hijyen
-
Yok
-
Dış Mekan
-
Yok
-
Hızlı 34
-
Yok
-
Gömlek 20
-
Yok
-
Sentetikler
-
Yok
-
Kuruma Süresi
-
Yok
-
Yün Yenileme
-
Yok
-
AI Kuru
-
Yok
-
Alerji Bakımı (kurutma makinesi)
-
Var
-
Yatak Takımı Yenileme
-
Yok
-
Hacimli Öğe
-
Yok
-
Soğuk Hava
-
Yok
-
Pamuk
-
Var
-
Pamuk +
-
Var
-
Hassas
-
Var
-
Şişme Ceket Yenileme
-
Yok
-
İndirilen Döngü
-
Var
-
Yorgan
-
Var
-
Ütü İstemeyen
-
Var
-
Kot pantolon
-
Yok
-
Karışık (Karışık Kumaş)
-
Var
-
Hızlı 30
-
Var
-
Hızlı Kuruma
-
Yok
-
Rafta Kurutma
-
Var
-
Yenile
-
Yok
-
Cilt Bakımı
-
Yok
-
Buhar Hijyeni
-
Yok
-
Buharla Yenileme
-
Yok
-
Havlular
-
Var
-
Sıcak Hava
-
Var
-
Yün
-
Var
-
Atletik Giyim(Spor Giyim)
-
Var
EKSTRA SEÇENEKLER
-
Kırışıklık Önleyici
-
Var
-
Kondenser Programı
-
Var
-
Tambur Programı
-
Var
-
Kurutma Seviyesi
-
3 Seviye
-
Favori
-
Yok
-
Daha Az Süre
-
Var
-
Daha Fazla Süre
-
Var
-
Raf Kuruluğu
-
Var
-
Kurutma Süresi
-
Var
-
Wi-Fi
-
Var
-
Alarm Açık / Kapalı
-
Var
-
Çocuk Kilidi
-
Var
-
Bitiş Erteleme
-
Var
-
Tambur Işığı
-
Var
-
Uzaktan Başlatma
-
Var
-
Buhar
-
Yok
AKILLI TEKNOLOJİ
-
Smart Diagnosis
-
Var
-
Akıllı Eşleştirme
-
Var
-
Program İndirme
-
Var
-
Enerji İzleme
-
Var
-
Uzaktan Başlatma ve Program Ekranı
-
Var
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
Var
SEÇENEKLER / AKSESUARLAR
-
LG TWINWash ile Uyumlu
-
Yok
BARKOD
-
Barkod
-
8806084650382
UYUMLULUK BİLGİLERİ
Müşteri Yorumları
Mağazada Bul
LG Size Özel Seçimler
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.