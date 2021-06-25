Çevrimiçi Tiyatro Platformu Tiyatronet Uygulaması Şimdi LG Smart TV’lerde







WebOS 5.0 ve üzeri işletim sistemine sahip 2020 ve 2021 model LG Smart TV’lere eklenen yeni Tiyatronet uygulaması ile tiyatroseverler Tiyatronet’in seçkisinde yer alan onlarca oyun arasından dilediklerini izleyebilecekler.

LG Electronics (LG) yerel işbirlikleri ile LG Smart TV platformundaki içerik seçeneklerini arttırmaya devam ediyor. 2020 ve 2021 model LG Smart TV’lere eklenen çevrimiçi tiyatro platformu Tiyatronet uygulaması ile izleyiciler, Tiyatronet’in seçkisinde yer alan tiyatro oyunlarını büyük ekranda izleme olanağına sahip olacaklar. WebOS 5.0 ve üzeri işletim sistemine sahip LG Smart TV'lere eklenen Tiyatronet uygulaması, geçerli modellerde LG TV Uygulama Mağazası üzerinden indirilebilecek. LG'nin kullanıcı dostu Smart TV arayüzü webOS ve hareket sensörlü "Sihirli Kumanda"sı ile tiyatro oyunlarına erişim çok daha kolay hale gelecek.

2021 LG Smart TV’lere Özel Ücretsiz Oyun İzleme Fırsatı

LG bu işbirliği kapsamında 2021 model LG Smart TV satın alan kullanıcılarına Tiyatronet’de 3 adet oyunu ücretsiz izleyebilecekleri kod hediye edecek. Tüketicilerin kampanyadan yararlanabilmeleri için https://lgkampanya.com adresindeki ilgili kampanya katılım formunu doldurmaları gerekiyor.

Türkiye’nin Online Tiyatrosu

Tiyatronet beş ay içinde Türkiye ve dünyadan yüz bini aşkın üyeye ulaşarak, tiyatro oyunlarını sahneden izleyicilerin evine taşımaya devam ediyor. Oyunları özel prodüksiyonlar ile kayda alıp, tiyatroyu daha önce görmediğimiz açılardan deneyimleme olanağı sunan Tiyatronet, tiyatro sanatının heyecan verici örnekleriyle birlikte, Kamuran Akkor, Yasemin Yalçın, Çiğdem Tunç, Kemal Başar, İlyas İlbey, Cemal Hünal, Onur Şenay gibi sanatçıları izleme imkanı da sunuyor.

Tiyatronet önümüzdeki dönemde yerli ve yabancı pek çok tiyatro oyununu seyirci ile buluşturmaya devam edecek. İçerik yelpazesinde, tiyatro oyunlarının yanı sıra eğitici içerikler ve röportajlara da yer verecek olan platforma çok yakın zamanda Türkçe ve pek çok dilde altyazı seçeneği ile birlikte, işitme engelli bireylere özel altyazı özelliği de eklenecek.

Tiyatronet ile ilgili daha fazla bilgi için https://tiyatronet.com adresini ziyaret edebilirsiniz.