Klima Alana Yaz Alışverişi LG’den





LG, 25 Haziran – 30 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlediği Klima Kampanyası ile, R32 soğutucu gazı ile daha çevreci, UV Nano teknolojisi ile daha temiz ve hijyenik hava sağlayan UV Nano serisi UV Sirius ve UV Artcool Klima alanlara, Boyner’den 400 TL’lik alışveriş çeki hediye ediyor.

Yaz sıcakları kendisini iyiden iyiye hissettirmeye, tüketiciler de kendilerine en uygun klima seçeneklerini bulmak için araştırmalara başladı. LG Electronics (LG), serin ve konforu bir yaz geçirmek isteyenlere özel bir kampanyayla hem serin ve ferah bir hava sunuyor hem de cepleri rahatlatıyor. 25 Haziran – 30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen LG Klima Kampanyası kapsamında, çok aşamalı filtre sistemi ile daha kaliteli, UV Nano özelliğiyle de daha temiz ve hijyenik hava sağlayan, enerji tasarruflu olması, hızlı soğutması, çevre dostu R32 gazı kullanımı ile dikkatleri çeken UV Nano serisi UV Sirius ve UV Artcool Klima¹ alanlara, Boyner’den 400 TL’lik alışveriş çeki hediye ediliyor. Böylelikle, yaz aylarını klimalarının sağladığı temiz, sağlıklı ve serin hava ile geçiren tüketiciler, yazlık alışverişlerini de, bütçelerini zorlamadan hediye çekleri ile yapabiliyorlar.

Tüketicilerin kampanya kapsamındaki hediye çeklerini alabilmeleri için kampanya tarihleri içerisinde, kampanyanın geçerli olduğu satış noktalarından belirtilen modelden satın almış olmaları, satın aldıkları ürünün fatura tarihinden geçerli olmak üzere en geç 1 ay içerisinde LG yetkili servisine kurulumunu yaptırmaları ve 31 Ağustos 2021 tarihine kadar www.lgkampanya.com adresindeki LG Split Klima kampanya katılım formunu doldurmaları gerekiyor.

Temiz, Ferah ve Sağlıklı Hava

Şık tasarıma sahip UV Sirius ve UV Artcool, 4 aşamalı filtre sistemiyle her zamankinden daha temiz ve ferah hava sunuyor. UV Sirius ve UV Artcool’un otomatik temizleme özelliği havadaki bakteri ve küfleri yakalayabiliyor. UVNano özelliği fanı daha temiz ve hijyenik hava sağlıyor. Iyonizer özelliği ise, zararlı partikülleri yüksek oranda filtreliyor ve kokuları da gideriyor. LG ThinQ uygulaması sayesinde uzaktan kontrol edilebilen klimalar, enerji tüketimini yüzde 70’e varan oranda azaltıyor. Hızlı soğutma ve sessiz çalışma özellikleri ile rahatlık sağlayan UV Sirius ve UV Artcool, çevre dostu R32 soğutucu gaz kullanarak çevre dostu bir çözüm sağlıyor.

1 Kampanya UV Nano serisi UV Sirius (DC09RTH, DC12RTH, DC18RH, DC24RH) ve UV Artcool (AC12BH, AC18BH) modeller için geçerli olup, stoklarla sınırlıdır.