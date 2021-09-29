



Dilara Koçak’tan Artan Yemeklerle Yeni Tarifler

LG Türkiye resmi Youtube kanalında, “LG NatureFRESH ile Sağlıklı Yaşam” başlığı altında bir seri hazırlayan Beslenme ve Diyet Uzmanı, Sürdürülebilir Yaşam Aktivisti Dilara Koçak, buzdolabında bekleyen yiyeceklerle yeni tarifler yapılabileceğini, böylelikle hem israfın hem de bütçe kaybının önüne geçilebileceğini anlatıyor.

Yiyecekleri uygun şekilde depolamak, şekilsiz diye ayrımcılık yapmamak, artan yemekleri değerlendirmek geleceğimize sahip çıkmak için farkındalık sahibi olmamız gereken konular arasında. Besinlerin uygun saklanma koşulları ise şüphesiz ki sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası. Sağlıklı bir vücut için gerekli olan temel vitamin, mineral lif ve diğer besinleri almanızda büyük rol oynuyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı, Sürdürülebilir Yaşam Aktivisti Dilara Koçak soruyor: “Peki kalan yiyeceklerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?” ve sözlerine şöyle devam ediyor “Kalan yemeklerinizi dökmeyip, buzdolabınızda saklayıp yeniden değerlendirerek hem ekonomik hem de atıksız mutfağa katkıda bulunabileceğinizi biliyor musunuz? Hem buzdolabı hem de mutfağınızda size yardımcı olacak bazı ipuçları paylaşmak istedim...”

Öncelikle yemeklerin bir seferde tüketilecek miktarda pişirilmesi besin değerini ve lezzetini koruması açısından önemlidir. Yüksek ısı ve uzun süreli pişirme C, B vitaminleri ve folik asit gibi ısıya duyarlı olan besin öğelerini tahrip edebilir. Bazı mineraller ve suda çözünebilin vitaminler yemeğin pişirme suyuna geçmekte ve kayba uğramaktadır bu nedenle pişirme suyunu dökmeden kullanmak çok yarar sağlar. Doğru pişirme teknikleri besin kayıplarını minimuma indirirken yiyeceğin kalitesini en üst düzeye taşır.

Neler Yapılabilir?

Artan yumurta aklarından kek yaparken faydalanabilir, artan yumurta sarılarını ise çorba terbiyelerinde veya köfte harçlarında kullanabilirsiniz.

Artan ekmeklerinizi fırınlayıp robottan geçirip galeta unu yapılabilir veya fırınlanıp kroton olarak çorbalarınıza lezzet katabilirsiniz. Ek olarak ıslatıp una ilave ederek maya olarak kullanabilir ve bu hamuru pizza hamuru gibi çeşitli yerlerde değerlendirebilirsiniz. Artan ekmeklerinizi köfte yaparken kullanmak ise en güzel alternatiflerden olacaktır.

Artan pirinç pilavı ile kadınbudu köfte yapabilir, çorbalarınıza ekleyebilir, ıspanak veya kıyma ile karıştırıp böreklerinize koyabilirsiniz. Artan pilavdan kurabiye tarifimi denemenizi tavsiye ederim.

Artan patates yemeğinizi püre yapabilir, börek içi olarak değerlendirebilirsiniz. Artan nohut, kuru fasulye veya mercimek yemeğinizi ise biraz su, yağ, tuz, bulgur, kıyılmış maydanoz ve kuru nane ilavesiyle bulgur pilavı yapabilir, çorbalarınıza ekleyerek bitkisel protein açısından zenginleştirebilirsiniz.

Artan makarnanızı fırın makarna olarak değerlendirebilir, yeşil biber, domates, kekik, salatalık turşusu ilavesiyle makarna salatası yapabilir, içine sebzeleri ilave ederek erişte çorbası olarak tüketebilirsiniz.

Gıda israfının en fazla gerçekleştiği meyvelerinizi ise kek veya kurabiye gibi tatlılarınız için kullanabilir, tart yapabilirsiniz. Yine artan meyvelerinizle komposto ve şerbet yapabilir, reçel veya marmelat olarak da değerlendirebilirsiniz.

Dilara Koçak, önerilerine ek olarak “Buzdolabınıza iyi bakmak ve besinleri evde uygun şekilde saklamak gıda israfının önüne geçebilmek için atacağınız en önemli adım. Gıda kaybının ve israfının küresel ayak izi 3,3 milyar ton karbondioksite eş değer olup toplam sera gazı emisyonlarının yüzde 7’sini ifade ediyor. Hem gezegeni hep kendimizi, yani geleceği beslemenin sürdürülebilirlik açısından önemini bir kez daha vurguluyorum ve herkesi gıda atık ve israfını azaltmaya davet ediyorum.” sözlerini ekledi.

Daha fazla bilgi için LG NatureFRESH ile Sağlıklı Yaşam videolarına LG Türkiye Youtube kanalını ve https://www.lg.com/tr/buzdolabi/naturefresh/hikaye sayfasını ziyaret edebilirsiniz.