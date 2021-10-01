LG’den Antalya’ya 3. Brandshop





LG Electronics, Antalya’daki 3., Türkiye’deki 57. mağazasını Antalya Konyaaltı’nda hizmete soktu.

Pandemi sürecinde dahi 11 açılış yaparak yatırımlarına hız kesmeden devam eden ve Türkiye’de kendi mağazaları ile büyüme stratejisini benimseyen LG Electronics (LG), mağaza sayısını hızla artırıyor. 2021’in ilk günlerinde Akdeniz Bölgesi’nin en büyük mağazasını Antalya, Muratpaşa’da açan LG, şimdi de Konyaaltı’nda Antalya’nın 3., Türkiye’nin ise 57. LG Brandshop’unu hizmete soktu. Açılışa, Konyaalti Belediye Başkanı Semih Esen de katıldı.

LG, 2022 yılında da kendi mağazaları ile büyümeye devam edecek.

İleri Teknolojiye Sahip Ürünler Tüketicilerle Buluşuyor

LG Brandshop Konyaaltı Dapa’da LG’nin son teknolojiye sahip ürün ve hizmetleri açılışa özel indirimler ve sürpriz fırsatlarla tüketiciyle buluşuyor. Mağazada, LG’nin son teknoloji ile donatılmış beyaz eşya, TV, ses sistemi, hoparlör ve klima sistemlerinin yanı sıra, birbiriyle konuşan cihazlardan uzaktan yönetilebilen beyaz eşyalara, kişisel asistan görevi gören TV’lere kadar yeni nesil teknolojileri sergileniyor. Kapıyı açmadan üzerindeki ekran yardımıyla içerisindekileri gösteren buzdolabı LG InstaView, yiyecekleri klasik buzdolaplarına göre, 7 güne kadar uzayan süreyle ilk günkü tazeliğinde tutan NatureFresh, iki farklı çamaşırı, iki farklı bölmede tek seferde yıkayabilen LG TwinWash çamaşır makineleri, iki yerine dört yıkama kolu ve Steam (Buhar) teknolojisi ile ekstra temizlik sağlayan, alerjenleri yüzde 99,9’a varan oranda yok eden çamaşır makineleri, yine Steam teknolojisinin gücü ile çalışan bulaşık makineleri, yapay zekaya sahip 2021 serisi TV’ler, UV Nano teknolojisi ile serin ve ferah havanın yanı sıra, hijyenik hava da sunan 2021 model klimalar mağazanın ilgi çeken ürünleri arasında yer alıyor.

LG Brandshop Konyaaltı Dapa, haftanın 7 günü 10:00 – 20:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Adres: Kuşkavağı, Atatürk Blv. No: 73/A, 07070 Konyaaltı/Antalya