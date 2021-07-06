Evde Mükemmel Bir Yaz Nasıl Geçirilir?

Dışarıda yemek, sahil gezileri ve plaj eğlenceleri harika olsa da, bazen sıcak bir yaz gününü ev rahatlığında dinlenerek geçirmenin keyfi ayrı güzel. Özellikle içerisinde bulunduğumuz günler gibi termometrenin tepe noktaları gördüğü günlerde, ev en iyi yer olabilir.

İşte yazdan en iyi şekilde yararlanmanız için basit ipuçları…

Serin Kalın

Bu akıllı öneriler sayesinde sıcaklarla başa çıkabilir, konforlu ve serin iç mekanlar sağlayabilirsiniz.

Perdeleri Kapalı Tutun: Yaz güneşinin kapalı alanları aşırı ısıtmasını önlemeye yardımcı olmak için günün en sıcak saatlerinde perdeleri çekin. Karartma perdeleri ve güneşlikler, güneş ışığını engellemede ve sıcaklığı daha alt bir seviyede tutmada faydalı olabilir. Tabii ki, akşam üzeri güneş batmaya başladığında perdeleri açabilir ve muhteşem bir yaz gün batımını izleyebilirsiniz.

Yaz güneşinin kapalı alanları aşırı ısıtmasını önlemeye yardımcı olmak için günün en sıcak saatlerinde perdeleri çekin. Karartma perdeleri ve güneşlikler, güneş ışığını engellemede ve sıcaklığı daha alt bir seviyede tutmada faydalı olabilir. Tabii ki, akşam üzeri güneş batmaya başladığında perdeleri açabilir ve muhteşem bir yaz gün batımını izleyebilirsiniz. Hava Dolaşımına Artırın: Konu hoş bir iç mekan atmosferi sağlamak olduğunda, hava sirkülasyonu büyük fark yaratabilir. Klimayı açmak sizi bir süre serin tutabilir, ancak kendinizi her zaman rahat ve taze hissetmek istiyorsanız, hava dolaşımı sağlamalı ve havaynızı tazelemelisiniz. LG ThinQ uygulaması, klimanın tek başına yeterli olmadığı sıcak, boğucu günler için bağlı tüm LG klimalarınızı, CeilingFan tavan vantilatörlerinizi ve Puricare hava temizleyicilerinizi aynı anda açmanıza olanak tanıyan Taze Hava Modu sunuyor. Bu akıllı özellik o kadar iyi ki, odanın her santimini serin bir vaha ve hemen dışarıdaki sıcaktan kaçmanızı sağlayacak özel bir sığınak haline getiriyor.

Konu hoş bir iç mekan atmosferi sağlamak olduğunda, hava sirkülasyonu büyük fark yaratabilir. Klimayı açmak sizi bir süre serin tutabilir, ancak kendinizi her zaman rahat ve taze hissetmek istiyorsanız, hava dolaşımı sağlamalı ve havaynızı tazelemelisiniz. LG ThinQ uygulaması, klimanın tek başına yeterli olmadığı sıcak, boğucu günler için bağlı tüm LG klimalarınızı, CeilingFan tavan vantilatörlerinizi ve Puricare hava temizleyicilerinizi aynı anda açmanıza olanak tanıyan Taze Hava Modu sunuyor. Bu akıllı özellik o kadar iyi ki, odanın her santimini serin bir vaha ve hemen dışarıdaki sıcaktan kaçmanızı sağlayacak özel bir sığınak haline getiriyor. Akıllı Ol ve Kapat: Sıcaklığın yükselmesini durdursa da, kesintisiz çalışan cihazlar aynı zamanda korkunç elektrik faturaları da beraberinde getirir. Bu nedenle, serin ve rahat hissettikten sonra, bir süreliğine kapatarak enerji tüketimine ara verebilirsiniz. LG Electronics'in ThinQ uygulamasıyla uyumlu akıllı klimalar, akıllı telefonunuzun ekranında yalnızca birkaç dokunuşla "kapatılabilir". Ayrıca bütçe dostu klimanızın enerji tüketimini izlemenize izin vererek, faturaları düşük tutmanıza ve çevre dostu bir yaz için enerji ayak izinizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olurlar.

Evde Kaliteli Eğlence

Artık tamamen rahatladığınıza ve uygun sıcaklığı bulduğunuza göre, bazı eğlenceli iç mekan aktiviteleriyle yaz tatilinizi en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz...

Bir Ev Bahçesi Oluşturun: Muhteşem çiçek aranjmanları ile doğayı evinize getirebilir veya kapalı bir bahçe kurarak kendi yeşilliklerinizi yetiştirebilirsiniz. İç ortamınıza biraz renk katmanın yanı sıra, ev içinde daha fazla bitkiye sahip olmak hava kalitesini artırmaya da yardımcı olur ve hoş bir soğutma etkisi sağlar.

Muhteşem çiçek aranjmanları ile doğayı evinize getirebilir veya kapalı bir bahçe kurarak kendi yeşilliklerinizi yetiştirebilirsiniz. İç ortamınıza biraz renk katmanın yanı sıra, ev içinde daha fazla bitkiye sahip olmak hava kalitesini artırmaya da yardımcı olur ve hoş bir soğutma etkisi sağlar. Sağlıklı Bir Hobi Bulun: Yaz mevsiminde dışarıda egzersiz yapmak zor olabilir, bu yüzden yaz, evde antrenmana başlamak için en uygun zamandır. Yoga ve Pilates gibi sporlar beden ve zihin sağlığınız için idealdir ve çok fazla ekipman veya alan gerektirmezler. Günlük 20 dakikalık bir seans, sağlığınız için harikalar yaratacak ve kendinizi rahat ve yaz mevsiminin sunduğu tüm güzelliklere hazır hissetmenize yardımcı olacaktır.

Yaz mevsiminde dışarıda egzersiz yapmak zor olabilir, bu yüzden yaz, evde antrenmana başlamak için en uygun zamandır. Yoga ve Pilates gibi sporlar beden ve zihin sağlığınız için idealdir ve çok fazla ekipman veya alan gerektirmezler. Günlük 20 dakikalık bir seans, sağlığınız için harikalar yaratacak ve kendinizi rahat ve yaz mevsiminin sunduğu tüm güzelliklere hazır hissetmenize yardımcı olacaktır. Harika Bir Film İzleyin: Güneş battıktan ve hava biraz serinledikten sonra, kanepede rahat bir şekilde oturup güzel bir film izlemenin keyfine doyum olmaz. Ancak aralarından seçim yapabileceğiniz sonsuz bir listeye göz atmak biraz zaman alabilir. Şimdi, seveceğiniz içeriğe doğrudan ulaşmanın daha iyi bir yolu var. AI özellikli LG Smart TV'ler zevklerinize ve tercihlerinize göre film önerilerinde bulunabilir ve basit sesli komutlarla zahmetsizce kontrol edilebilir, bu sayede bir sonraki şovunuzu seçmek, serin bir yaz esintisi kadar ferahlatıcı olabilir.

Enerjinizi Artırın

Bu yaz yeterli enerjiye sahip olduğunuzdan emin olmak için iyi beslenin ve bol sıvı tüketin.

Yeteri Kadar Su İçin: Sıvı alımı her zaman önemlidir, ancak yaz aylarında sıcak ve nemli hava nedeniyle daha da önemlidir. Her sabah ve her yemekten sonra ve ayrıca gün boyunca periyodik olarak bir bardak su için, böylelikle, terleme yoluyla kaybedilen sıvıyı dengelemeye yardımcı olun. Soğuk gazlı içecekler veya buzlu çay, hava sıcakken serinlemek için güzel bir yol olsa da, yine de buz gibi soğuk bir bardak su kadar ferahlatıcı bir şey yoktur.

Sıvı alımı her zaman önemlidir, ancak yaz aylarında sıcak ve nemli hava nedeniyle daha da önemlidir. Her sabah ve her yemekten sonra ve ayrıca gün boyunca periyodik olarak bir bardak su için, böylelikle, terleme yoluyla kaybedilen sıvıyı dengelemeye yardımcı olun. Soğuk gazlı içecekler veya buzlu çay, hava sıcakken serinlemek için güzel bir yol olsa da, yine de buz gibi soğuk bir bardak su kadar ferahlatıcı bir şey yoktur. İyi Beslenin: Yaz meyveleri ve sebzeleri, limon soslu mevsim salatası veya çilek ve fındıklı bir yoğurt kasesi gibi lezzetli ve sağlıklı ev yemekleri yapmak için temel malzemelerdir. Bahçedeki tüm taze ürünlerinizin taze kalmasını sağlamak ve böylece yiyeceklerinizin ne zaman kullanılması gerektiğini tam olarak bilmeniz için gelişmiş bir akıllı buzdolabı ve bağlı uygulama mükemmel bir yardımcı olacaktır. Çabuk bozulan gıdalarınız için LG ThinQ uygulaması aracılığıyla son kullanma tarihi uyarıları almaya ve bir ürün kalmadığında doğrudan akıllı telefonunuza gönderilen bildirimlere sahip olmaya ne dersiniz? Bu yaz en iyi mutfak hayatınızı yaşamak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Serin kalmak, beslenmek ve eğlenmek için bu kolay önerileri takip ederek, bu yaz evde vakit geçirmenin düşündüğünüzden çok daha iyi olduğunu göreceksiniz.