LG buzdolabı kampanyası ile Bayram Coşkusunu İkiye Katlıyor

Geniş kapasiteli buzdolabı ihtiyacının artığı Kurban Bayramı’nda LG, yiyecekleri ilk günkü tazeliğinde bir hafta kadar tutan Nature Fresh teknolojisinin yanı sıra geniş iç hacmi ile daha fazla yiyecek depolama imkanı sunan LG InstaView buzdolabı modellerinde kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Evlerdeki bayram sevincini ikiye katlayan LG, 1 – 31 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanya ile LG InstaView modellerinde A9 kablosuz dik süpürge hediye ederken, seçili buzdolaplarında da 200TL değerinde Carrefour çeki hediye ediyor.

Özellikle bayram dönemlerinde hem birbirinden lezzetli sebze ve meyveleri daha uzun süre taze tutmak hem de et ürünlerini sağlıklı koşullarda saklamak için buzdolaplarında daha fazla iç alana ihtiyaç duyuluyor. Yenilikçi ürünleri ile tüketicilerin hayatlarını kolaylaştırırken, yaşam tarzlarına ve ihtiyaçlarına uyum sağlayacak ürünler sunan LG, tüm ailenin bir arada olacağı ve uzun yemek masalarının kurulacağı Kurban Bayramı’nı, kaçırılmayacak buzdolabı kampanyası ile kutluyor.

1–31 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanya ile LG, geniş iç hacmi sayesinde daha fazla yiyecek depolamaya olanak sağlayan ikonik buzdolabı “LG InstaView GR-Q31FMKHL” modeli alanlara, “LG A9ESSENTIAL” kablosuz dik süpürge hediye ediyor.

Ayrıca kampanya kapsamında, “LG GC-Q22FTQKL” ve “LG GC-Q247CSBV” modeli buzdolabı satın alan kullanıcılar, buzdolabı ile birlikte “LG A9ESSENTIAL” kablosuz dikey süpürge alması durumda, anında 2.000TL indirim kazanıyor.

Kampanyaya ek olarak, LG Brandshop, Teknosa ve Media Markt mağazalarından, LG InstaView modelleri hariç; tüm buzdolabı modellerinden birini satın alan ve www.lgkampanya.com adresine girip kayıt yapan tüketiciler ise 200TL değerinde Carrefour hediye çekinin sahibi oluyor.

LG InstaView Buzdolapları Soğuk Hava Kaybını Önlüyor

“LG IntaView Door-in-Door™” Pratik Kapılı Buzdolapları, geniş iç hacmi ile daha fazla yiyecek depolarken, “tık”lama özelliği ile kullanıcılara kolaylık sağlıyor. LG InstaView sahipleri, sadece iki tıklama ile buzdolabının kapısını bile açmadan içerisinde yer alan besinleri görebiliyor. Böylelikle, buzdolabının kapısının sürekli açılıp kapanması nedeniyle oluşan soğuk hava ve enerji kaybının önüne geçiliyor; gıdaların daha uzun süre taze kalmasını sağlanıyor.

7 Güne Kadar Uzayan Tazelik Süresi

“LG Dondurucu Üstte Buzdolabı”, LG Nature Fresh özelliğiyle, yiyecekleri klasik buzdolaplarına oranla 7 güne kadar uzayan bir süre için ilk günkü canlılığında, sağlamlığında, tazeliğinde ve tadında tutuyor. LG İnverter Lineer Kompresör sayesinde sıcaklık dalgalanmalarını ±0,5℃ aralığında tutan buzdolabı, DoorCooling⁺™ teknolojisiyle yiyeceklerin tadının ve görüntüsünün korunmasına yardımcı oluyor. LG DoorCooling+™ özelliği, geleneksel soğutma sistemlerinden yüzde 35 daha hızlı bir şekilde cihazın iç sıcaklığını daha eşit hale getiriyor ve soğutuyor. İç kısım ile bölmenin kapı tarafı arasındaki sıcaklık farkını önemli ölçüde azaltıyor.

Kampanya hakkında daha fazla bilgi almak ve katılmak için www.lgkampanya.com sitesi ziyaret edilebilir.