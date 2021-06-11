LG, 2021 OLED TV serisini satışa sundu





OLED TV teknolojisinin evrimindeki bir sonraki adımı simgeleyen OLED evo modelinin de aralarında bulunduğu merakla beklenen 2021 LG OLED serisi yeni ekran boyut seçenekleri ile ev eğlencesi deneyiminde çıtayı yine yükseltiyor.

LG Electronics (LG), aralarında sanat eserlerinin sunumundan ilham alarak tasarlanan Galeri Tasarımı G1 OLED evo, C1, B1 ve bu sene seriye yeni eklenen A1 OLED modellerinin de olduğu 2021 OLED serisini Türkiye’de satışa sunmaya başladı. İlk kez kullanıcıların beğenisine sunulan 48 ve 83 inç seçeneklerini de içeren yeni seri ile her mekan ve her kullanıcı ihtiyacı için mükemmel bir LG OLED TV bulunuyor.

LG’nin şimdiye kadar ürettiği en iyi OLED TV modeli olan G1 serisinde bulunan OLED evo teknolojisi panele eklenen ekstra katman sayesinde ışığın dalga boylarının iyileştirilmesini sağlıyor ve bu sayede çok daha parlak, net ve gerçekçi görüntüler elde ediliyor. C1 serisi, farklı kullanıcı ihtiyaçlarını ve mekan gereksinimlerini karşılamak için oyunseverlerin favorisi 48 inç’ten ultra geniş 83 inç'e kadar farklı ekran boyut seçenekleri sunuyor. Serinin giriş seviyesi modelleri B1 ve A1 ise OLED’e geçiş yapmayı düşünen tüketiciler için benzersiz OLED deneyimini daha uygun fiyatlarla sunuyor.

Galeri Tasarımı ve Galeri Standı

Yeni LG OLED serisi kendi parlaklıklarını kontrol edebilen milyonlarca OLED pikselinin yarattığı kusursuz siyah ve kusursuz renklerle benzersiz bir görsel deneyim sunmasının yanı sıra her dekorasyonla uyum sağlayan ultra ince ve çerçevesiz minimal tasarımları ile de öne çıkıyor. Dahili askı aparatı ile duvara boşluksuz monte edilebilen Galeri Tasarımı G1 OLED evo, izlerken dikkat dağıtabilecek her türlü detaydan arındırılmış kusursuz bir deneyim sunuyor. Bu yıl satışa sunulan yeni Galeri Standı seçeneği ise akıllı kablo yönetimi ve şık tasarımı ile kullanıcıların OLED TV’leri diledikleri yere konumlandırabilmelerini sağlıyor.

Daha Gerçekçi Sinema Deneyimi

%100 renk doğruluğuna sahip olduğu uluslararası ürün test ve belgelendirme kuruluşu Intertek tarafından doğrulanan yeni LG OLED serisi kendinden aydınlatmalı piksel teknolojisinin sağladığı kusursuz renkler sayesinde çok daha gerçekçi bir sinema deneyimi sunuyor. Üstün HDR formatı Dolby Vision ve Dolby Vision IQ ile 360 derece sürükleyici ses deneyimi sağlayan Dolby Atmos teknolojilerini destekleyen yeni seri aynı zamanda Filmmaker Modu ile de film yapımcılarının görsel vizyonunu izleyiciyle buluşturuyor. 72. Teknoloji ve Mühendislik Emmy Ödülleri’nde Hollywood Referans Ekranı ödülünün kazananı olan LG OLED TV, üstün teknolojisi, kusursuz siyahı ve doğru renk üretimi ile aynı zamanda sinema endüstrisinin de tercih ettiği ekran olma özelliğini taşıyor.

Yeni OLED serisi, TV’de yer alan Netflix, Apple TV, Amazon Prime Video gibi popüler uygulamalardaki en yeni filmler, diziler, belgeseller ve daha fazlasına tek tuşla ya Türkçe sesli komutla kolay erişebilme imkanı sunuyor. Smart Share özelliği sayesinde LG OLED serisi Apple AirPlay2 de dahil olmak üzere birçok bağlantıyı destekliyor.





Daha Hızlı ve Akıcı Oyun Deneyimi

En heyecanlı ve hareketli sahnelerde bile kesintsiz, hızlı ve akıcı oyun deneyimi sunan 2021 LG OLED serisi, üstün görüntü kalitesini üstün oyun özellikleriyle sunuyor. Resmi olarak dünyanın ilk NVIDIA G-SYNC® uyumlu TV üreticisi olan LG, G-SYNC ve FreeSync Premium destekli OLED modellerinde daha az takılma, gecikme ve titreşimsiz görüntü ile kullanıcılara büyük avantaj sağlıyor. LG OLED TV'ler, kendinden aydınlatmalı piksel teknolojisi ile daha iyi görüntü kalitesi ve daha hızlı tepki süresi sağlıyor. Yoğun oyun seansları sırasında LG OLED TV'ler düşük mavi ışık oranı ile göz yorgunluğunun da önüne geçiyor. Güvenilir uluslararası sertifikasyon kuruluşları TÜV Rheinland ve UL tarafından “göz dostu” olarak onaylanan LG OLED TV’ler göz konforu için önerilen minimum %50 standartının çok daha altında bir değerde %29 oranında mavi ışık yayıyor. Yeni eklenen Oyun Yöneticisi menüsü sayesinde de kullanıcılar daha düşük mavi ışık için hızlıca oyun ayarlarını değiştirebiliyorlar.

HDMI 2.1 desteği ile 120 Hz’de 4K oyun deneyimini mümkün kılan G1, C1 ve B1 OLED modelleri, değişken yenileme hızı (VRR), otomatik düşük giriş gecikme modu (ALLM) ve eARC desteği gibi üstün oyun özellikleri ile yeni nesil oyun konsollarında tam performans sağlıyor.

Sahanın Atmosferi Evinizde

Yeni LG OLED serisi, üstün görüntü ve ses kalitesi ile spor sahalarının atmosferini de evinize taşıyor. Motion Pro özelliğine sahip LG OLED TV modelleri spor karşılaşmalarında bulanıklık ve titreşim olmadan en üstün izleme deneyimini sunuyor. Spor Alarmı özelliği ise izleyicilerin futbol, basketbol gibi alanlardaki dünya liglerinin skorlarını, maçlarını, programlarını ve ayrıca Haziran ayında başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonasını gerçek zamanlı olarak takip etmelerini sağlıyor. Maç izlerken ses deneyimini bir üst seviyeye taşımak isteyen kullanıcılar yeni serinin Bluetooth Surround uyumluluğu özelliği sayesinde iki adet uyumlu Bluetooth hoparlörü TV’leriyle eşleştirerek surround ses efekti yaratabiliyorlar.