LG’den Hassas Ciltlere Özel Hediye





Alerjik ve hassas bünyeler, ciltlerini LG Buhar özellikli çamaşır makinesi ve en hassas bebek tenine değen giysileri özenle temizleyen Uni Baby Sıvı Çamaşır Deterjanı ile koruyor.

Alerjenleri % 99,9’a varan oranla yok etmesiyle öne çıkan LG Buhar özellikli çamaşır makineleri, seçili LG satış noktalarında Haziran ayı boyunca bir yıllık* ihtiyacı karşılayacak Uni Baby Hassas Dokunuş Sıvı Çamaşır Deterjanı hediyesiyle satılıyor.

Hassas ve alerjik bünyeye sahip olanların kendilerini her zaman koruması, beslenme tarzlarına dikkat ettikleri kadar çevrelerindeki alerjenlerden de kaçınmaları,bulundukları alanın hava kalitesinden giysilerinin uygun şekilde, uygun deterjanla yıkanmasına kadar birçok konuda titiz davranması gerekiyor. LG, alerjik reaksiyonlara neden olan toz akarları gibi alerjenleri %99,9’a kadar yok eden, yapay zeka özelliği ile kendi kendini programlayan çamaşır makineleri ile sağladığı ekstra özen ve hijyeni; en narin bebek cildine değen çamaşırları özenle yıkayan, bebeklerin gelişim evrelerine göre yenilenen Uni Baby Sıvı Çamaşır Deterjanı’nın gücüyle birleştiriyor. Haziran ayı boyunca LG Brand Shop’lardan LG Buhar özellikli çamaşır makinesi alanlara, 4 adet 1500ml Uni Baby Hassas Dokunuş Sıvı Çamaşır Deterjanı hediye ediliyor.

LG ve Uni Baby Sıvı Çamaşır Deterjanı iş birliğinin önümüzdeki aylarda farklı kampanyalarla devam etmesi bekleniyor.

Buhar Gücü ile Alerjenlere Veda

LG Buhar özellikli çamaşır makineleri çamaşırları kusursuz şekilde temizlemesinin yanı sıra, alerji veya solunum sorunlarına neden olabilecek toz akarları gibi alerjenlerin yüzde 99,9'unu yok ediyor. LG buhar özellikli çamaşır makineleri, kazanın tamamına 60 derecelik buhar vererek giysilerdeki bakteri ve alerjenleri ortadan kaldırıyor. Yapay zeka teknolojisi de kullanan LG AIDD çamaşır makineleri, yıkanacak çamaşırların kumaşlarının cinsini, ağırlığını ve hacmini belirleyerek, bu çamaşırlara uygun programı kendiliğinden belirliyor. LG’nin akıllı çamaşır makinesi, birbirinden oldukça farklı giysilerden oluşan bir çamaşır gurubunu tanımlayarak yıkama hareketlerini, sıcaklığı ve süreyi buna göre programlayabiliyor. Bu yeni teknoloji aynı zamanda, çamaşırlarda yıkamadan kaynaklı oluşan hasarları yüzde 18’e varan oranda azaltıyor. Ayrıca bebek buhar bakımı, kırışıklıkları ve kokuları yıkama yapmadan 20 dakikada yok eden Steam Refresh özelliği ve yumuşatıcı kullanmaya gerek bırakmayan Steam Softener fonksiyonuyla hayatı kolaylaştırıyor.

LG çamaşır makinelerini incelemek için:

https://www.lg.com/tr

*IPSOS 2020 yılı tüketim verilerine göre, yıllık sıvı bebek deterjanı tüketimi 2,8 litredir.