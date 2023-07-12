LG CEO'SU DÖNÜŞÜM İÇİN VİZYONU DUYURDU:

LG, 'AKILLI YAŞAM ÇÖZÜMLERİ ŞİRKETİ'NE DÖNÜŞÜYOR

LG, Platform Tabanlı Hizmet İş Modeline Geçerek, B2B İşini Hızlandırarak ve Yeni Büyüme Motorları Tedarik Ederek İş Portföyünü Geliştirmeyi Hedefliyor.

LG Electronics (LG), 2030 yılına kadar 100 trilyon KRW'lik küresel yıllık gelir elde ederken müşterilerin farklı deneyimlerini birbirine bağlayabilen ve genişletebilen bir "akıllı yaşam çözümleri şirketi" haline gelme vizyonunu açıkladı.

Güney Kore, Seul'deki LG Sciencepark'ta dönüm noktası niteliğinde bir konuşma yapan CEO William Cho, üç büyüme motoru üzerine inşa edilen cesur vizyonu özetledi: iş portföyünün geliştirilmesi yoluyla yeni platform tabanlı hizmet işletmelerini takip etme, işletmeler arası hızlandırma (B2B) ve elektronik araç şarjı ve dijital sağlık gibi yeni iş alanlarını keşfetmek. CEO, elektrifikasyon, hizmete dönüştürme ve dijitalleştirmeyi, LG'nin hızlı orta ve uzun vadeli büyüme elde etmek için odaklanacağı kilit dönüm noktaları olarak belirledi.

CEO Cho; “LG, kaliteli ürünler sunan en iyi ev aletleri markası olarak mevcut pozisyonuna yaslanmak yerine, müşterilerin çeşitli alanlarını ve deneyimlerini birbirine bağlayan ve genişleten bir akıllı yaşam çözümleri şirketi olarak dönüşmek ve ileriye doğru sıçramak için cesur vizyonunu sürdürmeye devam edecek. Bu hedefe yönelik çalışma ve iletişim kurma şeklimizi yeniden keşfederek yepyeni bir LG kuracağız" şeklinde konuştu.

CEO ayrıca şirketin mali hedeflerini de vurgulayarak; "Yüzde 7 veya daha fazla ortalama büyüme oranı ve faaliyet kârı ile işletme değerinin FAVÖK'e oranı 7'yi kapsayan Üçlü 7'ye ulaşacağız. Geçen yıl 65 trilyon KRW olan satışları 2030 yılına kadar 100 trilyon KRW'ye çıkarma hedefiyle, kendimizi pazar ve müşteriler tarafından gerektiği gibi tanınan bir şirket olarak kuracağız" dedi.

Cho, LG'nin müşteri deneyimine odaklanmanın üç ayağı olarak platform tabanlı hizmet iş modeline geçiş, B2B alanlarının hızlandırılması ve rekabet üstünlüğüne dayalı yeni büyüme motorlarının tedarikine odaklanacağını söyledi. 2030 yılına kadar bu üç maddenin satış ve faaliyet kârındaki payının yüzde 50'nin üzerine çıkması bekleniyor.

Şirket, üç yeni büyüme motorunun liderliğindeki iş portföyünün geliştirilmesi de dahil olmak üzere işin niteliksel büyümesi için 2030 yılına kadar 50 trilyon KRW'den fazla yatırım yapmayı planlıyor. Buna 25 trilyon KRW'den fazla Ar-Ge yatırımı, 17 trilyon KRW'den fazla tesis yatırımı ve 7 trilyon KRW'den fazla stratejik yatırım da dahil ediliyor.

CEO, şirketin B2B işinin genişlemesini de hızlandırdığını açıkladı. LG'nin son 65 yıl boyunca sürekli yeniliklere sahne olan B2C işinde birikmiş olan müşterilerle ilgili zengin anlayışı ve müşterilerle iletişim kurma ve empati kurma konusundaki bilgi birikimi tamamen ticari, mobilite ve sanal alanlara genişletilecek.

Cho, LG'nin müşterilerin kalbini ısıtan bir marka olma nihai hedefiyle her müşteri temas noktasında kurumsal kültürden marka iletişimine şirket çapındaki değişiklikleri nasıl hızlandırdığının,“Life’s Good”un (Hayata Güzel) değerini ve felsefesini müşterilerine hissettirirken yüzleri gülümsettiğinin altını çizdi. Şirket ayrıca küresel bir kurumsal vatandaş olarak sorumluluklarını yerine getirmek için ESG yönetim faaliyetlerine yön veriyor.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.