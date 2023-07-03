LG’nin Araç Çözümleri İş Birimi, 10. Yılına Sektör lideri

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LG, Mobilite Sektöründe İnovasyona Yönelik Yoğun Çabalarını Destekleyen Çalışanları ve Ortaklarıyla On Yıllık Başarısını Kutluyor.

LG Electronics (LG), Araç Bileşen Çözümleri (VS) Şirketinin kuruluşunun 10. yıl dönümünü Seul'de 3.000'den fazla çalışanın katıldığı bir törene ev sahipliği yaparak kutladı. 10. yıl dönümü töreninde sunum yapan LG VS Company Başkanı Eun Seok-hyun, şirketin otomotiv çözümleri pazarında önümüzdeki on yılın başında küresel lider konumunu güvence altına alacak "Vizyon 2030"u paylaştı.

Eun Seok-hyun, "Geçen yıl elde ettiğimiz satış rakamı, şirketimizin son 10 yılda oluşturduğu sağlam iş yapısının bir kanıtıdır. Elektrikli araç (EV) bileşenleri endüstrisinde, teknolojik ve tasarım inovasyonu yoluyla EV'ler ve otonom araçlar çağını yönlendirerek küresel bir lider olacağız" dedi.

LG CEO'su William Cho da, etkinlikte yer aldı ve ilham verici mesajıyla katılımcıları cesaretlendirdi. Cho, “Bu önemli aşamaya müşterilerimizin güveni ve çalışanlarımızın özverisi sayesinde ulaştık. LG VS Şirketi, gelecekte daha iyi mobilite için yenilik yapmaya ve çabalamaya devam edecek” şeklinde konuştu.

LG, 2013 yılında VS Şirketini kurduğundan bu yana otomobil parçaları işini gelecekteki büyümenin ana itici gücü olarak görerek beslemeye devam etti. On yılını dolduran LG, şimdi üç temel alanda istikrarlı büyümeye dayalı olarak küresel otomobil parçaları pazarındaki konumunu güçlendiriyor. Bu alanlar; LG VS Company'nin araç bilgi-eğlence çözümleri, EV güç aktarım teknolojisi geliştirmek ve üretmek için Magna International ile bir ortak girişim olan LG Magna e-Powertrain ve ZKW Group'un araç aydınlatma sistemleri…

LG VS Company, 2022'nin ikinci çeyreğinde başarılı bir faaliyet karı elde etti ve 2015'ten bu yana olumsuz geçen 26 çeyreğin ardından bir geri dönüş yaptı. Geçen yıl, şirket 8.649,6 milyar KRW satış ve 169,6 milyar KRW işletme karı kaydetti. Ayrıca 2022'yi toplam değeri yaklaşık 80 trilyon KRW olan birikmiş siparişle tamamladı.

Sürüş bilgisi ile eğlenceyi birleştiren bilgi-eğlence sistemi, bir aracın sürücüsüne ve yolcularına gelişmiş araç içi deneyim sunuyor. Herhangi bir EV'nin kalbi olan güç aktarma sistemi - motor, invertör ve dönüştürücü dahil - güç üretiyor ve iletiyor. Otomobilin ön tarafında yer alan ve elektrikli otomobil parçaları ile sensörleri entegre eden akıllı araçlardaki aydınlatma sistemi, yol güvenliğinin sağlanmasında hayati bir rol oynuyor.

Şirketin işinin merkezinde, gelişmiş telematik (araç iletişim modülü) ve dijital kokpit sistemi (ana ünite) kullanan araç içi bilgi-eğlence sistemi (IVI) yatıyor. LG'nin telematik çözümü, 2023'ün ilk çeyreğinde araç telematik pazarında yüzde 22,4'lük etkileyici bir pay elde ederken, dijital kokpit sistemi 2021'den bu yana çift haneli bir pazar payı kaydetti.

LG'nin küresel ortakları, Seul etkinliğinde paylaşılan tebrik video mesajlarında şunları söyledi:

Hyundai Motor Group Elektronik Geliştirme Merkezi ve Mobilite Teknoloji Merkezi Kıdemli Başkan Yardımcısı Ahn Hyung-ki, “LG kendini, zor sorunları çözüp taleplerimizi tutarlı bir şekilde karşılayarak daha iyi ürünler üretmeye adadı. LG VS Company ve Hyundai'nin otomobil endüstrisine liderlik etmek için birlikte çalışmaya devam edeceğini umuyoruz.”

Hyundai Motor Group Bilgi-Eğlence Geliştirme Merkezi Başkan Yardımcısı Kwon Hae-young, “2018'deki seri üretim ortak törenine LG ile katılmak benim için unutulmazdı. Devam eden işbirliğimize olan tutkuları ve bağlılıkları için LG'nin geliştirme ekibine teşekkür etmek istiyorum."

General Motors'un (GM) Küresel Satın Alma ve Tedarik Zinciri Başkan Yardımcısı Jeff Morrison şu sözleri sarf etti: “LG VS Company'nin 10. yıl dönümünü içtenlikle kutluyoruz. LG, VS Şirketi resmi olarak kurulmadan önce bile GM'nin güvenilir bir tedarikçisi olmuştur ve markalarımızın farklılaştırılmış araç içi deneyimler sağlamasına yardımcı olma taahhüdünü uzun süredir kanıtlamıştır. Hepimiz sürüş deneyimini iyileştiren ve yolda güvenliği destekleyen yenilikçi teknolojiler geliştirmeye bağlı kalalım.”

Renault Yazılım Tanımlı Araç (SDV) Ürün Grubu Başkanı Julien Battiston, “LG'nin çok yetenekli yazılım mühendisleri ve esnek bir iş modeli var. Umarım gelecekte birlikte daha fazla başarıya imza atabiliriz.”

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.