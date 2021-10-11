LG’den Oyun Monitörlerinin Zirvesi





LG, kavisli monitörü UltraGear 38GN950-B ile yepyeni bir dönem başlatıyor. LG’nin kavisli monitörü LG UltraGear 38GN950-B, oyunculara hız, esneklik ve mükemmel görüş katıyor.

LG Electronics (LG), oyun monitörlerinin zirvesini LG UltraGear 38GN950-B ile yaşatıyor. LG UltraGear 38GN950-B, 38 inçlik Kavisli Ultra Geniş QHD+ (3840 x 1600) Nano IPS Ekranı, IPS 1 ms (GtG) 144Hz yenileme hızı (O/C 160Hz), 3 taraflı neredeyse kenarlıksız tasarımı VESA Display HDR 600 & DCI-P3 %98 renk gamı, NVIDIA G-SYNC® AMD FreeSync™ Premium Pro ile uyumlu olması ve eğimi, yüksekliği ayarlanabilir standı ile oyun dünyasına yeni bir bakış açısı sunuyor.

NVIDIA® G-SYNC® uyumluluğu, 1ms GTG yanıt süreleri ve profesyonel düzeyde özelleştirme ve hızlı, canlı IPS paneller gibi oyun odaklı özellikleriyle, ABD'nin bir numaralı monitör markası olma unvanını sonuna kadar hak eden LG UltraGear, 38GN950-B ile oyunseverlere kavisli ekran farkını sunuyor. Gerek donanım ve teknik özellikleri gerekse şık tasarımı ile öne çıkan LG UltraGear 38GN950-B, Nano IPS ile daha hızlı ve gerçekçi bir oyun deneyimi sunuyor. Nano IPS ekran, 1ms GTG TN seviyesinde hızlara ve ultra hızlı yenileme hızlarına ulaşıyor ancak zengin ve canlı görüntüyü korumayı başarıyla sürdürüyor.

TN Speed ile karşılaştırılabilir IPS 1ms ile en aza indirilen afterimage ve hızlı tepki süresi sayesinde yepyeni bir oyun performansı sağlayan LG UltraGear 38GN950-B, VESA DisplayHDR 600 ile gerçekliği aşan bir deneyim sunarak oyun dünyasına adeta hayat veriyor. Bu üst düzey ekran teknolojisi dokuları, çevreleyen unsurları, gerçekçi karakter hareketlerini ve güneş ve gölgenin doğal rekreasyonlarını yükseltiyor. 160Hz'e yükseltilen yenilenme hızı, bulanıklığı azaltıyor, neredeyse gerçek zamanlı olarak hızlı aksiyon sağlıyor.

NVIDIA G-SYNC® uyumluluğu, takılmayı ve giriş gecikmesini en aza indirirken ekran yırtılmasını en aza indirerek daha hızlı ve daha sorunsuz oyun sağlıyor. FreeSync™ Premium Pro teknolojisinin sağladığı kesintisiz, akıcı hareket deneyimi 21:9 oranındaki kavisli ekranla birleşince mükemmel bir görüntü ortaya çıkıyor.

Mükemmel Görüntü, Mükemmel Ses

LG UltraGear 38GN950-B, Ses Eşitleme Modu’nda Sphere Light 2.0, göz yorgunluğunu azaltırken kullanıcıyı oyunun derinliklerine çekiyor. Ses Senkronizasyonu modu ile 38GN950 oyundaki dinamik seslere göre yanıyor. Video Eşitleme Modu’nda ise, monitörde görünen görsel efekt renklerine göre yanıyor ve oyuncunun oyuna tamamen dalmasını sağlıyor.





LG UltraGear 38GN950-B ile ilgili daha fazla bilgi almak için: https://www.lg.com/tr/oyun-monitoru